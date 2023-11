Novák reprezentaci ani cizinu nebalí. Priske je super člověk, říká

Místo oblíbené sedmičky, kterou má kapitán Breite, oblékl dres s číslem 57, nazul bleděmodré kopačky a po osmi letech v cizině naskočil fotbalový reprezentant Filip Novák do české ligy. Poprvé za Olomouc, které se upsal do konce ročníku. Po konci ve Spojených arabských emirátech v klubu Al Džazíra nastoupil po desetiměsíční pauze do ostrého utkání. A rovnou proti rozjeté Slavii.

Z voleje podcast iDNES.cz

V obraně hrál levého stopera jako ve Fenerbahce Istanbul. Třiatřicetiletý přerovský rodák zvládl mač velmi solidně, ač porážce 1:3 nezabránil a nachomýtnul se ke dvěma gólům, i když měl spíš smůlu. Před koncem poločasu na první tyči odkopl balon jen do Jurečky, od kterého se odrazil k dorážejícímu Tomičovi. A ve druhém poločase těžko mohl zablokovat Jurečkovu ránu z vápna, kterou za brankáře Digaňu nešťastně srazil zadák Pokorný.

V rozehrávce i soubojích si počínal jistě, obrovitého Tijaniho vymazal. Kvalitní utkání se hrálo v obrovském tempu, pod světly v krásné kulise, až Novák ani neměl pocit, že se vrátil do české ligy. „Byl to spíš evropský zápas,“ kvitoval. „Zrovna jsem si vybral hodně těžké utkání, ale to mi nevadí. Cítil jsem se dobře, tréninky jsou tady náročné. Jsem doma, chtěl jsem si to před rodinou a kamarády užít. Doufám, že další zápasy už najedeme na vítěznou vlnu. Slavia je nadstandard české ligy, nečekal jsem ale, že bude hrát až tak dobře. Bylo fajn, škoda, že premiéra zhořkla.“

Novák v zahraničí stihl dát jako obránce fantastických 39 gólů, s Midtjyllandem vyhrál dánský titul, s Trabzonsporem turecký pohár, přestoupil ke gigantovi Fenerbahce Istanbul a v klubu Al Džazíra poznal krásu exotického Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Olomouci se upsal do konce sezony. I když nevydařené návraty mnohých reprezentačních předchůdců do ligy byly i pro třiatřicetiletého beka odstrašujícím příkladem.

„Málokomu se návrat povedl. Úspěchy z kariéry se rychle zapomínají. I proto jsem furt čekal. Moc se mi nechtělo do českého fotbalu,“ přiznává. „Ale jsem tady a budu bojovat, abych lidi přesvědčil.“

Zase být šťastný

Všechno do sebe zapadlo. Kousek od Androva stadionu bydlí se ženou Kateřinou, s níž očekávají prvního potomka. Novák se snaží v Kristových letech být víc šťastný, jak řekl v otevřeném rozhovoru v pořadu Z voleje, který iDNES.cz odvysílá v úterý. Loni náhle přišel o tátu, zpěváka Pavla Nováka, s jehož smrtí se rodina stále vyrovnává.

„Čekáme první dítě, konečně pocit štěstí po nějaké době, minulý rok byl v naší rodině smutný, těžký, pořád se z toho dostáváme. Bohužel, někdy to je v životě nefér,“ posteskl si. „Snažíme se být aspoň trošku pozitivní a snad budeme mít v budoucnu víc důvodů k tomu být šťastní.“

Štěstí pořád nachází i na trávníku. „Chci vyhrávat každý zápas. Teď udělat úspěch v Sigmě, který tu dlouho nebyl, a žít na maximum,“ plánuje bek, který s Jabloncem vyhrál také český pohár. „Třeba se nám pohár povede i se Sigmou. Jsou tady šikovní fotbalisti. Trenér Jílek patří k moderním trenérům, jde s dobou.“

Nevzdává se ani další zahraniční štace: „Hrozně chci pomoct Olomouci, ale pořád bych ještě rád do zahraničí. Rádi cestujeme s manželkou. Cítím se dobře, zdravý.“

A rovněž neuzavírá ani reprezentační kariéru, třebaže naposledy oblékl národní dres před dvěma lety a posbíral 28 startů. „Uzavřená kapitola to není, nikdy jsem neříkal, že bych nechtěl reprezentovat. Záleží na mých výkonech a na trenérovi, když mě pozve, budu jenom rád,“ přiznal. „Že bych na to čekal? Sám jsem soudný, vím, že jsem toho poslední roky moc neodehrál, nebo v emirátech, kde není soutěž tak sledovaná, ale po návratu do Česka se může stát cokoli. Reprezentovat je nejvíc, co můžete dosáhnout.“

V české lize se znovu potká s trenérem Sparty Brianem Priskem, který jej vedl jako asistent v Midtjyllandu. „Do dneška jsme v kontaktu. Super člověk, výborná komunikace. Úspěchům, které má ve Spartě, se nedivím,“ podotkl s tím, že jej mile překvapilo, že na něj Sparta vůbec přišla. „Říkal jsem si, jak je to možné? Kde na něj narazili?“

Byť Novák ještě nechystá konec krásné kariéry, už ho napadá, co bude dělat po ní. „Poslední rok jsem si začal říkat, co bude Filip Novák dělat za pět let. Teď to cítím tak, že bych se vydal cestou trénování,“ prozradil. I když se stihl zabezpečit a dobře investovat, pouze život rentiéra by ho nenaplňoval. „Vydělal jsem si hezké peníze. Zajímám se o finance. Úspory mám investovány dlouhodobě. Nemovitosti, fondy, akcie, zlato. Na burzu ale nemám čas,“ podotýká muž s dobrým srdcem, jenž pravidelně přispívá na nemocné děti a věnuje se charitě, avšak neokázale v ústraní.

Zpátky v Česku. Obránce Filip Novák se rozcvičuje v Jablonci už v barvách olomoucké Sigmy.

A že by začal zpívat jako táta a ještě slavnější děda, rovněž Pavel Novák, autor mnoha hitů?

„Já se nepotatil, mám talent na sporty. Kytaru jsem zabalil, nebavila mě. Ale občas mě napadá, jaký bych měl hlas, kdybych zpíval,“ usměje se. „Má nejoblíbenější dědova písnička je Morava.“

Filip Novák ušel z Moravy největší kus cesty.

A ve světě se neztratil.