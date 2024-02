Novák mohl rozhodnout, ale trefil tyč: Měl jsem přihrát, byl by klid

Sám před hradeckým brankářem Zadražilem sice zamířil přesně mezi jeho nohy, leč míč skončil na tyči. A ambiciozní Hanáci doma jen remizovali 0:0, když stejně jako v Liberci zůstali výkonem za očekáváním.

Jak se vám hrálo po letech na levém kraji obrany?

Dozvěděl jsem se to dva dny dopředu, tak jsem se na to připravil, nic nového. Hrál jsem celou kariéru nalevo, jen jsem si to potřeboval vyzkoušet i v tréninku. Trenér se mě ptal, jestli je to něco zásadního, nechtěli jsme překopat celou sestavu, řekl jsem mu, že je to v pohodě, že s tím nemám problém.

A šturmoval jste i dopředu jako zamlada. Podle trenéra Jílka jste byl nejnebezpečnějším sigmákem.

Rozdíl byl v tom, že víc útočím. Dostal jsem se do šancí, bavilo mě to. Máte náběhy za obranu, snažíte se to rozbít, můžete dát gól. Na stoperu jsem víc na míči, snažím se něco vymyslet, aby spoluhráči dali gól. Teď jsem chtěl dát gól sám. Cítil jsem, že mi to dvakrát uteklo o centimetry, ta tyčka... Mohl jsem to dát Julišovi do prázdné brány. Měl jsem udělat lepší rozhodnutí.

Ofsajdu jste se nebál?

Ne, hlídal jsem si to. Byl pak máván Juldovi, bavil jsem se o tom s rozhodčím. Věděl jsem, že v ofsajdu být nemůžu, měl jsem hřiště před sebou a viděl jsem, že je tam obránce nízko. Ale jak jsem říkal - měl jsem to vyhodnotit jinak. Měl jsem nehrávat, aby byl klid.

Zleva brankář Adam Zadražil z Hradce Králové a Ebrima Singhateh z Olomouce.

Ale housle jste brankáři Zadražilovi trefil přesně.

Snažil jsem se mířit mezi nohy, protože vystoupil proti mně a už tam nebylo vůbec místo, byl jsem překvapený. Myslel jsem si, že si balon zpracuji, budu mít času, podívám se, kde stojí, ale on byl ode mě dva metry a to jsem si uvědomil: No, to jsem to měl dát radši Juldovi!

Balon měl opačnou rotaci od brány, tlačil jste to očima?

Tlačil jsem to vším, nejen očima, celým tělem. Ale ani štěstí tam nebylo. Julda by to stejně nedorazil, byl v ofsajdu.

Vaše příležitost byla však ojedinělou.

První poločas byl rozhodně lepší než druhý, to jsme vůbec nehráli, byly to jen dlouhé balony a souboje. Ani jsme ty balony neudrželi, souboje jsme prohrávali. Nehráli jsme moc přes levou stranu, dobře nás zavřeli, neměl jsem prostor. Hrálo se spíš přes pravou stranu.

A v závěru mohl hradecký Vašulín rozhodnout.

První poločas nám chyběly kousky, abychom se do šancí dostávali. Bohužel nám to nešlo. Ale druhý poločas jsme nezvládli. Nebylo to dobré, musíme se z toho ponaučit, abychom se hlavně nebáli hrát. Přišlo mi, že tam nebyla žádná mezihra, furt jsme nakopávali míče. Mezihru potřebujeme. Nesmíme se bát udělat chybu. To je ten rozdíl, co dělá ty nadstandardní týmy - nebojí se udělat chybu a když ji udělají, tak se to prostě stane. Ale hlavní je jít na hřiště s tím nebát se.

Michael Leibl z Hradce Králové odkopává míč v utkání proti Olomouci.

Brankář Tadeáš Stoppen se toho nebál, zraněného Macíka nahradil o půli spolehlivě.

Táda to vzal dobře. Dal i průnikovou přihrávku po zemi. Doufám, že Máca nemá nic vážného (odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku po srážce při předzápasové rozcvičce, pozn. autora). Takhle přesně bych si představoval, abychom hráli - od brankáře po zemi, něco vymyslet. Jsme tým, který by se měl snažit něco vymyslet, než chodit do soubojů. Nejsme soubojový tým, rádi bychom hráli na balonu, ale něco nám tam chybí a snažím se najít, co to je.

Lepší pohyb? Na startu jara mi přijdete z týmového hlediska poněkud zafunění.

V Liberci jsem nehrál, ale viděl jsem to. Teďka jsme taky seděli v kabině a bavili se o tom. Nevíme, čím to je. Ale důležité pro nás je, že se udržela nula vzadu, to vždycky rozhoduje. Doufám, že příští zápas bude zase nula vzadu a něco vymyslíme do ofenzivy.

Co vaše ruka?

Dobrý. V generálce jsem se hlídal, abych byl na první kolo ready, ale pak nevinný souboj a na druhý den jsem se dozvěděl, že tam mám zlomeninu. Hrál jsem pod práškama, nesmím na to spadnout. Padal jsem na loket.

Na dlouhé auty musíte ještě zapomenout?

Nebudu říkat, že nejdou, aby si to soupeři nemysleli. Budu doufat, že další zápas už půjdou. Snažil jsem se odvést maximum. Štve mě, že jsme nevyhráli. Je to druhá ztráta na jaře.