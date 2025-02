Novák se po letech vrací do Jablonce, chtěl by se nastartovat

„Je to návrat tam, kde to všechno znám. Musím říct, že jsem rád, že jsem tady a dostal jsem tu možnost se nastartovat. Teď jsem půl roku nikde nebyl,“ uvedl Novák.

„Je fajn být někde v týmu, už mi to chybělo. Kluci jsou tady skvělí a doufám, že to tak bude i na hřišti. Postupně se do toho dostávám a těším se na další zápasy v Jablonci,“ dodal přerovský rodák.

Za Jablonec hrál už v letech 2011 až 2015, kdy odešel do dánského Midtjyllandu, s kterým získal mistrovský titul. V roce 2018 se přesunul do Turecka, kde strávil v Trabzonsporu a Fenerbahce dohromady čtyři a půl roku. Pak působil v klubu Al Džazíra ve Spojených arabských emirátech.

Předloni na podzim se vrátil do české ligy a podepsal do konce sezony smlouvu s Olomoucí. V nejvyšší domácí soutěži dosud odehrál 121 zápasů a dal 16 branek. V reprezentaci má Novák bilanci 28 zápasů a dva góly.