Díky dlouhému autu do čela tabulky. Je to zbraň, pochvaloval si jablonecký Novák

„Naše auty byly fakt nebezpečné,“ souhlasil jablonecký trenér Luboš Kozel. „Už jsme je využívali i dřív, ale teď jsme trochu změnili náběh, aby hráči před brankou míč neprodlužovali, ale aby nabíhající útočníci mohli rovnou hlavičkovat.“ A to se Jabloneckým povedlo.
„Je to zbraň,“ potvrdil stoper Filip Novák, který už před gólovým autem poslal rukama míč na hlavu Cedidly, jehož střelu do levého horního rohu branky Lapeš chytil.
„Na ty auty jsme se připravovali, víme, že je Jablonec díky Novákovi má výborně zvládnuté, ale byl to laciný gól,“ řekl karvinský trenér Martin Hyský.
Karviná - Jablonec 1:2, vítězové jsou novým lídrem ligy, gólem přispěl i Růsek
„Každý gól ze standardky je hloupý, ale Novák ty auty háže prudké, míč letí rychle... Je to i o tom, aby gólman byl trochu nakročený, aby pomohl, a je to i o osobní obraně, hráč se nesmí nechat přetlačit, musí být dobře postavený, jenže Štorman se nechoval, jak měl. Musím však uznat, že i když jsme na to byli nachystaní, soupeř tu standardku zahrál dobře.“
Před ní trenér Kozel křičel na Nováka, aby míč hodil blíže k brance.
„Měli jsme dvě varianty. Pokud byl aut nedaleko rohovému praporku, tak házet spíše proti hlavám, když byl dál, tak je lepší hledat prostor více k brance, a to jsme splnili,“ řekl Luboš Kozel.
Filip Novák podotkl, že den před utkáním dlouhé auty nacvičovali. „Cítil jsem, že by to mohlo klapnout,“ těšilo ho.
„Byli jsme na to připravení, máme videa, koukáme na to, ale pak je to o tom, jak se s tím vypořádáme přímo na hřišti. Novák to hází výborně, rychle, ne moc oblouky,“ ocenil protivníka karvinský obránce Albert Labík. „Někdy je dlouhý aut nebezpečnější než roh.“
Karvinští se o vhazování až před branku pokoušeli v závěru utkání, leč Conde tak nebezpečný nebyl.
Novák se dlouhé auty naučil v dánském Midtjyllandu. „Tam jsme měli přímo i trenéra na techniku hodu,“ připomněl své angažmá z let 2015 až 2018. „Dlouhé auty jsem házel celý život, ale v Dánsku jsem přišel na to, jaký zvolit styl, aby balon letěl jako roh. Pokud hřiště není moc široké, dá se tím pomoci a dnes to vyšlo a máme díky tomu tři body.“
Novák dodal, že nemá změřené, jak daleko dohodí. „Rozhoduje i to, zda je míč suchý, nebo mokrý, i dalších věcech,“ podotkl.
Ostatně si pochvaloval, že mu spoluhráč Jan Suchan, který se rozcvičoval u postranní čáry, balon utřel. „Na tom je vidět, jak náš tým drží spolu, i hráči, kteří nejsou tolik vytížení se snaží mužstvu pomoci,“ poznamenal Novák.
Jablonečtí se tak mohou těšit z prvního místa i z toho, že dosud neprohráli.
„Pohled na tabulku je hezký, ale sezona je dlouhá a stát se ještě může hodně věcí, takže bych to nepřeceňoval,“ pousmál se Filip Novák. „Tři body z Karviné jsou skvělé i vzhledem k tomu, že náš výkon nebyl optimální.“