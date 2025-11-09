Dvě asistence rukou? Asi jsem první. Nikdo nás netlačil tolik jako Baník, přiznal Novák

„Je zajímavé, že mám v této sezoně už druhou asistenci rukama,“ usmál se Novák. „Možná jsem první, komu se to podařilo.“
V souboji s ostravskými fotbalisty navázal na situaci z devátého kola proti Karviné. Tehdy po jeho hodu skóroval Antonín Růsek, Jablonec vyhrál 2:1.
V Ostravě vám úspěšný dlouhý aut vyšel na pátý pokus. Při tom čtvrtém se zdálo, že vám míč v rukách vyklouzl. Bylo to tak?
Ano, byl mokřejší, špatně jsem si ho utřel. Při takovém hodu je důležité, aby byl suchý. Naštěstí jsem brzy dostal další možnost, to už dopadlo lépe.
V prvním poločase jste navíc vykopl z brankové čáry balon po střele Davida Buchty.
To byla spíše moje chyba. Dlouhý balon domácích jsem měl na hlavě, ale někdo za mnou něco zavolal, což mě zmátlo, takže jsem ho pustil. A když jsem se ohlédl, byl tam hráč Baníku, který naštěstí míč netrefil dostatečně silně, takže jsem situaci mohl zachránit.
Ve druhém poločase jste mohl dát i gól, soupeře zachránila tyč.
Takovou šanci musím proměnit, beru to na sebe, ale balon mi trochu sjel. Mít více štěstí, od vnitřní tyče by se odrazil k nějakému našemu hráči. Ale i Baník měl dost šancí a nedal je. Přežili jsme toho hodně, zbytečně jsme se nechali ve druhém poločase zatlačit. Bojovali jsme však jeden za druhého.
Souhlasíte, že jste po přestávce byli pod velkým tlakem?
Pod takový tlak nás zatím asi ještě nikdo nedostal, ale byli jsme v kompaktním bloku. Důležité bylo, že jsme drželi u sebe, takže pro Baník bylo těžké protlačit se k naší brance. Přesto jsme nějaké balony mohli uhrát lépe, nechali jsme domácím i prostor na stranách, odkud měli nebezpečné centry na vysoké útočníky.
Ke konci utkání jste se z pozice stopera snažil vysouvat dopředu. Chtěl jste vyburcovat spoluhráče?
Ano, protože mi připadalo, že jsme se moc zatáhli. I ze střídačky přišel pokyn, abychom ve vhodný moment vystartovali dopředu. Byl čas domácí vytlačit, nechtěli jsme dostat gól.
Nápor Baníku v 77. minutě zbrzdili domácí fanoušci, když rozjeli pyrotechnické představení a sudí Karel Rouček utkání asi na osm minut přerušil, protože nebylo vidět. Pomohlo vám to?
Stoprocentně, ovlivnilo to zápas. Být hráčem Baníku, byl bych naštvaný, protože nás dostali do úzkých, měli tlak a ten jejich příznivci zastavili. Díky tomu dýmu jsme si řekli něco k další taktice a doplnili energii. Kluci navíc trochu zchladli, protože byla zima. Domácím to neprospělo.
Po sobotních zápasech jste poskočili na první místo. Vnímáte momentálně Spartu a Slavii jako největší vaše soupeře?
Tím je pro nás každý tým. Minulý týden jsme doma prohráli se Zlínem (1:3). Nechci nikoho podceňovat, ale v tom utkání jsme čekali, že budeme hrát dobře a budeme mít tři body. A nebylo tomu tak. Liga je vyrovnaná. Na Slavii a Spartu se nesoustředíme, ať hrají, jak chtějí. My musíme hrát tak, abychom byli s naším výkonem spokojeni.