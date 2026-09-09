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Chance Liga 2026/2027

Jablonecký Novák měl před zápasem těžké nohy. A vidíte, dal jsem hezký gól, smál se

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  22:13
Filip Novák (vpravo) slaví se spoluhráči z Jablonce gól proti Baníku Ostrava.

Filip Novák (vpravo) slaví se spoluhráči z Jablonce gól proti Baníku Ostrava. | foto: ČTK

Matěj Polidar slaví se spoluhráči v 70. minutě třetí gól Jablonce proti Baníku.
Jablonecký obránce Dušan Pavlovič (vlevo) v hlavičkovém souboji s Dantayem...
Zleva Dominik Hollý (Jablonec) v souboji s Matějem Chalušem z Baníku Ostrava.
Jablonecký útočník Saidou Alioum sprintuje za míčem v utkání s Baníkem Ostrava.
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V závěru prvního poločasu napřáhl levačkou z více než dvaceti metrů a míč po odrazu od břevna zaplul do brány. Obránce Filip Novák nádhernou střelou nastartoval domácí výhru fotbalistů Jablonce, kteří v prvoligové dohrávce porazili ostravský Baník 3:0.

Hosté dohrávali téměř celý druhý poločas v deseti, Jablonečtí oslavili vítězství po třech zápasech, v nichž dosáhli jen na bod.

„Takových gólů asi moc nepadá, navíc ode mě. Viděl jsem, že jsem tam sám, řval jsem na Sedyho (Sedláčka), ať mi nahraje, a to už jsem věděl, že si dám jeden dotek a budu střílet,“ líčil zkušený 36letý Novák.

„Měl jsem to v hlavě připravené a padlo to tam. Přemýšlím, kdy jsem naposledy dal nějaký gól z dálky, a teď mě zrovna žádný takový nenapadá. Někdy se to povede na tréninku, protože tam máme střel hodně, ale jako stoper se pak dostanu k takové střele třeba jen jednou za čtyři zápasy.“

Byl to podle vás rozhodující moment zápasu?
Asi ano, utkání bylo v prvním poločase vyrovnané, chvílemi jsme dokonce byli i pod tlakem a Baník hrál velmi dobře. Občas jsme si nevěděli rady a ten můj gól stoprocentně rozhodl, protože nás uklidnil. A pak nám samozřejmě pomohla i ta červená karta Chaluše na začátku druhé půle.

Chance Liga 2026/27

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V kabině jste prý říkal, že to nebyl váš nejhezčí gól v kariéře, tak který to byl?
I když nebyl tak hezký po fotbalové stránce, za svůj nejhezčí osobně považuji ten, který jsem dal proti Spartě, když jsem hrál za Trabzonspor. Díky tomu jsme se dostali do závěrečné fáze Evropské ligy. Bylo to v nastavení, utekl jsem z půlky a šel pak sám na gólmana.

Skóre proti Baníku jste otevřel vy jako obránce, ale konečně se pak po dlouhé době trefil za Jablonec i klasický útočník, když skóroval Růsek. Jste rád, že i forvardovi to tam padlo?
Určitě ano, bavíme se o tom, na tréninku děláme maximum, aby naši útočníci zase začali dávat góly. A doufám, že to teď Tonda Růsek odšpuntoval.

V předchozích třech ligových zápasech jsme získali jen bod...
Doufám, že jsme se zase dostali na tu správnou vlnu, ale za tři dny hrajeme zase. Teď vlastně hrajeme každé tři nebo čtyři dny, takže sil tolik není, ale snažíme se dělat maximum. Já pevně věřím, že tato výhra nám pomůže a teď na Spartě se ukáže, jak na tom jsme.

Matěj Polidar slaví se spoluhráči v 70. minutě třetí gól Jablonce proti Baníku.

Jak se trénuje, když nyní hrajete v tak rychlém rytmu?
No, tréninků i tak stíháme celkem dost, ale jsme rozděleni na skupiny, kdo hraje, kdo nehraje. Je to těžké i pro kouče rozdělovat tréninkové dávky, skloubit to, protože i pro ně jde o novinku, protože předtím tady poháry nebyly. Naštěstí nejsou žádná větší zranění, musím zaklepat.

A jak to zvládáte v šestatřiceti letech?
Zatím nepociťuji, že bych nějak strádal. Na druhou stranu třeba dneska jsem neměl úplně dobrý den, cítil jsem se takový unavenější a říkal jsem si: Ty jo, mám nějaké těžké nohy. Moje pocity před zápasem nebyly úplně dobré, ale jak to začalo, už to bylo v pohodě. A vidíte, výhra tři nula, dal jsem hezký gól.

Jablonec – Baník 3:0, nejprve VAR odvolal Chalušovi gól, pak ho poslal ze hřiště

Polidarův gól na 3:0 nejprve VAR neuznal kvůli ofsajdu, ale poté se opravil, posunul kalibrovanou čáru ke správnému hráči Ostravy a gól uznal. Zažil jste to někdy?
Ne. V poslední době mívá VAR zajímavé věci (úsměv). To jsme viděli dneska, slyšel jsem, že tam u videa zapomněli na hráče hostů, který byl někde dole u praporku. Každý dělá chyby, ale kdyby Ostravští už po tom domnělém ofsajdu rozehráli, tak by pak možná bylo pozdě. Ale naštěstí jsme zrovna střídali, tak jsme ještě nějaký čas natáhli, tím pádem se na to mohli podívat znovu a opravit se.

Jaký z toho máte dojem, nezpochybňuje to trochu úlohu VAR?
Já osobně jsem proti VAR. Třeba dneska, když jsem dal gól, tak jsem viděl rozhodčího, jak si sahá na ucho a hned jsem si říkal: A je to tady! Něco se zkoumalo, nevím co, ale naštěstí se nic nestalo a ten gól mi uznali.

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2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK JablonecJablonec 7 4 1 2 10:6 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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