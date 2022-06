Brankář Nguyen zůstává ve Slovácku, smlouvu má do prosince 2024

Nguyen za Slovácko odehrál 26 ligových zápasů a osmkrát udržel čisté konto. Pomohl k zisku domácího poháru a čtvrtému místu v první lize. Odchovanec Sparty v nejvyšší soutěži celkem absolvoval 103 utkání a vychytal 35 nul. Nguyen už byl několikrát v národním týmu, ale na premiérový start za Česko stále čeká.

„Filip v předchozí sezoně potvrdil to, co jsme od jeho příchodu očekávali. Jedná se o spolehlivého gólmana a my věříme, že bude naším základním kamenem i v nadcházející sezoně, ve které bychom se rádi probojovali do další fáze evropských pohárů,“ uvedl sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

„Jsem rád, že Slovácko mělo zájem uplatnit opci a mohu zde pokračovat, protože jsem tady spokojený jak fotbalově, tak i po lidské stránce. Věřím, že tato sezona bude ještě úspěšnější a povede se nám probojovat do nějaké skupiny v evropské soutěži,“ dodal Nguyen.