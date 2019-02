Brankář Nguyen udivuje ligu, teď půjde poprvé proti své Spartě

Gólman s vietnamskými kořeny vlétl do nejvyšší soutěže jako kometa. Od té doby, co se koncem září stal libereckou jedničkou, odchytal 13 zápasů a osmkrát nedostal ani gól!

„Statistiky samozřejmě vnímám, ale že bych se na ně nějak zvlášť soustředil a snažil se je za každou cenu vylepšit, to ne. Přece jen nejde jen o mě, jsou to statistiky celého týmu,“ říká 26letý gólman, který je v Liberci právě rok a severočeský klub je jeho první ligovou štací.

Ale osm vychytaných nul asi potěší, ne?

Jasně. Když jsem nastupoval k prvnímu zápasu za Liberec, tak jsem si něco takového určitě nepředstavoval. Snažím se soustředit na každý zápas, a když z toho vyplyne nula, je to pro mě bonus. Hlavní je ale sbírat body, jestli vyhrajeme 3:2, tak je to pořád lepší než když se hraje bez branek.

V utkání na vás většinou jde málo střel. Je těžké udržet pozornost?

Ano, člověk se musí pořád soustředit, nesmí vypustit ani na vteřinu koncentraci. Když totiž na chvilku poleví, z akce, co nevypadala zrovna nebezpečně, může padnout gól.

Sezonu jste začal jako dvojka za Václavem Hladkým, teď jste jasná jednička. Je to velká odpovědnost?

Hlavně jsem rád, že to tak je. Když jsem před zhruba rokem do Liberce přicházel, rozhodně jsem si nemyslel, že tady brzy budu mít takovou pozici. Budu dál dělat všechno pro to, abych ukázal trenérům, že si ji zasloužím. Snažím se na sobě dál pracovat a ještě se zlepšovat.

Filip Nguyen Brankář Slovanu Liberec, 26 let. V 10. kole letošní sezony se postavil do branky a od té doby tam nikoho jiného nepustil. Má vynikající statistiky: - ve 13 letošních utkáních udržel osmkrát čisté konto - je nejlepší mezi ligovými brankáři v počtu obdržených gólů: v průměru dostává 0,54 branky za zápas - se 440 minutami drží nejdelší letošní sérii bez obdrženého gólu

A teď vás čeká zápas se Spartou. Jak se těšíte?

Zatím jsem proti ní chytal jen nějaké přáteláky, mistrovský zápas ještě ne, bude to moje premiéra. Snažím se to brát jako každý jiný zápas. Samozřejmě jde o Spartu, v podstatě největší fotbalový klub u nás. Bude to určitě mimořádný zápas, ale snažím se nepouštět si to do hlavy.

A co to s vámi dělá jako s bývalým sparťanem?

Máte pravdu, že ve Spartě jsem strávil pět let, ale v áčku jsem žádnou výraznou stopu nezanechal. Přicházel jsem jako dorostenec, pak jsem byl v béčku, v prvním týmu jsem se jen chvíli motal jako třetí gólman, jednou jsem snad byl na lavičce jako dvojka. Jak říkám, Sparta je velký klub a na ten zápas se těším i kvůli libereckým divákům. Věřím, že U Nisy bude skvělá atmosféra.

Znáte někoho ze Sparty z dob svého působení?

V mládeži jsem hrál s Martinem Frýdkem, který je ve Spartě i teď, a pak s hráči, kteří se rozprchli do jiných klubů - Kadeřábkem, Krejčím, Skalákem nebo Jánošem. Znám kustoda a asistenty trenéra, kteří mě trénovali v dorostu. No, moc lidí tam už dnes neznám a mě tam taky skoro nikdo nezná...

Co říkáte aktuální formě Sparty?

Zatím je na jaře stoprocentní, ze tří zápasů získala devět bodů. Navíc přišel Bořek Dočkal, což je velká osobnost, jak všichni víme. Máme respekt, ale hrajeme doma a chceme tři body.

Budete se na Dočkala připravovat speciálně?

Samozřejmě ho sleduju a vím, co dokáže, ale že bych se na něj dokázal nějak zvlášť připravit, to asi ne. S trenérem gólmanů se podíváme, jak sparťané chodí do zakončení, a zaměříme se na jejich akce.

Liberecký brankář Filip Nguyen zasahuje po rohovém kopu v utkání proti Slavii.

Kdo pro vás bude znamenat největší nebezpečí?

Byl jsem se podívat na zápas Sparty s Ostravou, kde mladý Drchal dával dva góly, i když mu jeden neuznali. To je velmi nebezpečný hráč. Podobně Tetteh i další.

Po domácí výhře nad Duklou jste s Libercem postoupili na šesté místo. Je to odpovídající pozice?

Z mého pohledu Slovan patří výš než na šesté místo. Chceme hrát o Evropu a uděláme pro to všechno. Soupeři před námi mají nějaký náskok, ale pokud Spartu porazíme, trochu ho stáhneme.

Co by mělo na Spartu platit?

Hlavně musíme hrát svoji hru. Pokud se nám to daří, soupeře do šancí moc nepouštíme. O tom se U Nisy přesvědčily i jiné silné týmy. Plzeň tady měla jednu šanci a Slavia se až do konce bála o tři body. Doufám, že naši trenéři vymyslí vítěznou taktiku.