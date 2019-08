Liberec si pojistil oporu, gólman Nguyen podepsal novou smlouvu

Nejvyšší fotbalovou soutěž chytá pravidelně teprve druhým rokem. V minulé sezoně byl vyhlášen jejím nejlepším gólmanem.

V letní pauze se o šestadvacetiletého českého brankáře s vietnamskými kořeny zajímala mistrovská Slavia.

„Nevím, kde se to zadrhlo. Tuším, že to bylo asi kvůli finančním požadavkům. Ale jak přesně to probíhalo, to netuším. Nebylo mi to ani nějak řečeno,“ řekl k tomu Nguyen.

Do Liberce přišel předloni v zimě a v minulé sezoně byl jasnou týmovou jedničkou.

Ve výborných výkonech pokračuje i v letošním ročníku, což byl signál pro Liberec, aby si gólmana udržel i pro další sezony.

„Po opravdu dlouhých jednáních můžu oznámit, že jsem se se Slovanem Liberec dohodl na prodloužení smlouvy. V Liberci jsem po sportovní stránce nadmíru spokojen a tímto děkuji Slovanu za důvěru. Beru to jako závazek do další práce,“ napsal Nguyen na sociální síti.