Bod musíme přijmout. Hradecký trenér Koubek ocenil hru Boleslavi

Utkání 27. kola fotbalové ligy mělo v tu chvíli za sebou něco málo přes hodinu a Hradec šel do vedení 2:1. Kubala poté na hřišti zůstal a jeho výkon oproti dosavadnímu výrazně narostl.

„O střídání jsem se s trenérem bavil už o poločase, trenér mi vyčítal prohraný souboj před vyrovnávacím gólem na 1:1, ten šel vyloženě za mnou. Ještě mě ale vypustil a po gólu jsem se snad chytil,“ uvedl útočník Kubala po gólu, kterým Hradec směřoval k další výhře, která by byla už třetí v řadě, „takové přihrávky, jakou mi Petr Kodeš poslal, umějí jen skvělí hráči, on to umí nejen na tréninku, ale dokáže to přenést i do zápasu.

Hradci ale ani druhé vedení v zápase na výhru tentokrát nestačilo. V první půli do něj šel už po necelých sedmi minutách, kdy se po výborném centru Mejdra hlavou prosadil kapitán Vlkanova, nejmenší hráč hradeckého mužstva.

O vedení přišel po rohu, kdy právě Kubala prohrál na hranici pokutového území rozhodující souboj o odražený míč.

Bylo to zasloužené vyrovnání, Mladá Boleslav totiž působila fotbalovějším dojmem a byla nebezpečnější. „Mají vysokou herní kulturu, v tvůrčí kreativitě patří k nejlepším v lize,“ ocenil výkon soupeře trenér hradeckého mužstva Miroslav Koubek.

Platilo to i po přestávce, i když se Hradec v některých fázích soupeři vyrovnal.

„My máme s výstavbou hry problémy,“ připustil Koubek.

Přesto měl Hradec k vítězství mnohem blíž. Už zmíněná branka Kubaly mu dávala šanci až do 83. minuty. V ní sice na svém hřišti hrající, ale v roli hostujícího mužstva figurující Mladá Boleslav dobře zakombinovala a Šimek vyrovnal. „Sice jsme dvakrát vedli, ale bod musíme přijmout, navíc nás stále nechává na šesté příčce,“ poznamenal Koubek.

Vedle šesté příčky je pro Hradec příznivé především to, že nenechal Mladou Boleslav, aby se na něj bodově dotáhla a znovu se přiblížil tomu, aby v nadstavbové části nemusel hrát ve skupině o záchranu.

„Dvakrát jsme dotahovali, proto jsme s bodem spokojeni. Hradec je v dobrém rozpoložení, má potřebné sebevědomí. Z naší strany to nebylo špatné, ale nevedlo to ke třem bodům,“ posteskl si Pavel Hoftych, trenér Mladé Boleslavi.

Vedle dvou bodů Hradečtí včera ztratili právě do konce základní části záložníka Kodeše. Jeden z nejlepších hráčů na hřišti totiž obdržel už dvanáctou žlutou kartu v sezoně, když hasil hrozící nebezpečí poté, co spoluhráči ztratili míč.

„Nás tohle nesmí trápit, máme v kádru hráče, kteří ho dokážou nahradit,“ uvedl Koubek, jenž do branky výjimečně poslal od začátku zápasu Patrika Vízka místo letošního jedničky Viléma Fendricha, „Patrik je nejen dobrá duše kabiny, ale také si šanci zaslouží, chtěli jsme, aby po poháru chytal dvě utkání za sebou.“