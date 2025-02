Minule šance pálil, teď Kubala rozhodl: Někdy až moc přemýšlím. Snad se to otočí

Jeho první trefu ale musel posvětit videoasistent rozhodčího, neboť Matěj Šín byl na hranici postavení mimo hru.

„V tu chvíli nám problesklo hlavou, že Filipovi tu branku snad zase seberou. Až ji VAR potvrdil, spadl nám kámen ze srdce,“ přiznal ostravský trenér Pavel Hapal.

„Když situaci rozhodčí řešili, už jsem se trochu smál,“ přiznal Kubala. „Myslel jsem si, že z toho zase gól nebude. Tak to v Baníku mám. Ale jsem moc rád, že to tentokrát vyšlo.“

Kubala měl v předešlých ligových duelech spoustu šancí, ale zahazoval je. Nyní vstřelil branku po deseti zápasech, poprvé od 26. října, kdy Baník vyhrál v Pardubicích 3:2.

Souhlasíte, že váš gól utkání rozsekl?

V takových zápasech, kdy hrajete o území a je to trochu jako v ragby, první gól hodně pomůže. Víme, že máme silnou obranu, víme, že teď na jaře tolik gólů nedostáváme. O to se můžeme opřít. Když přijde gól v takovém čase, necelou čtvrt hodinu před koncem, tak je to pro soupeře – kór venku – složité. Ví, že bude stav těžko otáčet.

Před vaším prvním gólem teplický brankář Richard Ludha střelu nejprve vyrazil. Co vás napadlo?

V té chvíli nic, bylo to rychlé. Dostal jsem od Matěje Šína pěkný balon, chtěl jsem hned střílet z otočky po zemi, někam pod ruce, ale brankář balon hezky vyrazil. Šíňas tam však běžel, chtěl ho dorazit, ale míč se dostal znovu ke mně. To je to, co chceme – být agresivní, chodit do vápna. Tam musíme být v plném počtu.

Vaši střelu ještě lehce tečoval obránce. Potřeboval jste takový gól?

Doufám, že mi pomůže. Na góly čekám, moc se tím zabývám, i když se na to snažím nemyslet. Šel jsem do toho s tím, že to prorvu silou a možná se to dvakrát od někoho odrazilo. Možná tam bylo trochu štěstí, ale tohle je moje práce.

U druhého gólu jste štěstí měl, když se míč po vaší hlavičce nečekaně odrazil od země, změnil směr a brankář už nestačil reagovat?

Někdy to o štěstí je. Za dva roky v Baníku jsem dal spoustu tyček, břeven, což se na mě před dvěma týdny s Olomoucí trochu podepsalo. Věřím, že prací i tím, jak mi celý klub pořád věří, se to otočí a všechno teprve začne.

Dodává vám sílu, že vás spoluhráči i trenér neustále povzbuzují?

Určitě. Kluci jsou skvělí, trenéři i vedení. Nějak to máme nastavené a moc jim děkuju, že to takhle je, protože je snadné nad někým zlomit hůl. Pracuju každý týden, den co den, co se dá. Pořád věřím té cestě, že to přijde a vše se zlomí.

Filip Kubala z Ostravy podstupuje souboj s olomouckým Matějem Hadašem.

Patlal jste se v těch zahozených šancích hodně?

Ne, že bych se v tom patlal, ale jsem člověk, který nad věcmi někdy až moc přemýšlí. Ne, že bych si to moc bral, ale v hlavě to mám. Jsem útočník a chci dávat góly. Do šancí se dostávám a občas se zaobírám tím, čím to je, že je neproměňuji. Ale nejlepší je nad tím vůbec nepřemýšlet a jet další den znovu a jít zápas od zápasu.

Na co jste přišel?

Ani tak nedumám nad tím, že góly nedávám, ale že to trvá rok a půl, zda to je něčím způsobené. Ale kdo ví.

Během zimy se ostravský útok změnil. Odešli Jiří Klíma a Abdullahi Tanko. Místo nich jsou v mužstvu Tomáš Zlatohlávek a David Látal. Je znát nový náboj na tréninku?

Samozřejmě je, kluci jsou mladší, dravější, přišli z klubů třeba jako já, chtějí se tady prosadit a konkurence je fakt velká. Vy i fanoušci to neradi slyšíte, ale hlavně mladší hráči, kteří nejsou tolik zkušení a nemají stovky ligových startů, potřebují čas. Potřebují si navyknout a od toho jsme tady my, střední a starší generace, která jim v tom musí pomoct, aby tým mohl vzkvétat.

S Olomoucí jste se hodně radovali z vydřené výhry 1:0. S Teplicemi to také nebyl přesvědčivý výkon. Těší vás o to více, když vyhrajete utkání, v němž jste nedominovali?

To je přesně to, na čem jsme minulou sezonu ztroskotávali, takové zápasy jsme třeba remizovali, nedotlačili jsme je k výhře. Spoustu hráčů ale vyrostlo, nabrali zkušenosti, minulá sezona jim dala hrozně moc, a to je to, co takové zápasy láme. Chceme hrát lepší fotbal, být dominantnější, především v domácích zápasech. Nicméně radost po takové výhře je větší, navíc s nulou. Ale není to tak, že si řekneme, že jsme to zvládli a vše je super. Musíme dál pracovat a věřím, že budeme kvalitnější a kvalitnější.