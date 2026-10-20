Že Baník nedává góly, to už je takový evergreen, mrzí útočníka Kubalu

„Tuto sezonu to už je takový evergreen,“ komentoval Kubala pouhých sedm ligových gólů svého mužstva. „Ale nevyvíjíme na sebe žádný tlak, netlačíme na nikoho, kdo by měl být střelec. O góly se chceme podělit. Proti Spartě jsme si šance vytvořili, jednu i proměnili, ale rozhodčí gól neuznali (kvůli ofsajdu). Měli jsme i další šance, Plankič (David Planka) dostal balon za brankáře, ale hráč za ním ho vyrazil...“
Neobával jste se, že vás neuznaná branka srazí?
Aspoň jsme ten gól dali. Prožili jsme emoce, radovali se, než padl verdikt, že neplatí. Někdy to je ale i takové placebo, že si mozek myslí, že gól padl, a v tom můžete pokračovat. Někoho neuznaný gól může zlomit, ale my jsme věděli, co na sparťany platí, a to jsme se snažili plnit do poslední minuty.
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Smůlu měl David Planka, jenž byl blízko gólu se Spartou i před tím v utkání s Bohemians. Nevyčítáte mu, že to zase nevyšlo?
My si nemáme moc co vyčítat, protože nikdo nedáváme tolik gólů. Ale je to škoda. Věříme, že to prolomíme a začnou nám góly padat. Povzbudit nás musí, že se do šancí dostáváme.
Trenér Roman Skuhravý říkal, že jste se snažili hru proti Spartě co nejvíce zjednodušit, abyste se cítili komfortněji. Bylo to tak?
Je to o vývoji. My jsme se dostali pod výsledkový tlak a pak je to těžší. Hráči hodně přemýšlejí, jak hrát. Chtěli jsme hru zjednodušit, ale ne úplně, nechtěli jsme jen nakopávat balony. V předešlých zápasech jsme často dostali první gól. Anebo, když jsme ho dali my, tak jsme nulu neudrželi. Otáčet stav stojí moc sil, musíte o to více přemýšlet, kde soupeře přehrát, jak se za něj dostat, abyste vyrovnali. Když jsme na Bohemce neproměnili šance, trošičku jsme se báli a najednou dostali gól. Pak už jsme se k jejich brance ani nedostali. Někdy to je v české lize o prvním gólu, který ten tým nakopne, zklidní a může hrát. A někdy je potřebná jednodušší varianta.
A na tu jste vsadili proti Spartě.
Ale to neznamená, že nechceme hrát nějakou výstavbu, to, co trenér chce, ba naopak. Někdy musíte hrát na jednu dvě přihrávky, abyste se dostali na půlku soupeře a nechybovali na vlastní polovině, čímž se dostáváte ještě víc pod tlak. Věřím, že přijde zápas, kdy soupeře budeme přehrávat třeba sedmdesát minut. A bude to o tom, jestli dáme první gól. Proti Spartě to od nás bylo trošičku jednodušší, ale ne nakopáváním, tím, že jsme se snažili tlačit soupeře čelem ke jeho bráně a tam získávat balony.
|
Unikl sparťan Hoever červené? Podle sudích nefauloval, Kubalu to překvapilo
Sezona běží naplno. Už jste po plastice křížových vazů úplně fit?
Pořád to má nějaký vývoj. Ale kondičně jsem na tom lépe a lépe. I díky tomu, že hodně trénujeme. Myslel jsem si, že za dva tři měsíce, co jsem se vrátil do hry, to už bude víc vidět, ale zápasová praxe a trénování naplno není totéž. Zápasové tempo je ještě o něčem jiném, protože na tréninku, když už toho je moc, tak si trošičku ulevíte, zvolníte, kdežto v utkání to nejde. Ale jsem rád, že už jsem odehrál tolik zápasů, že jsem tady a jsem zdravý.
A co váš kotník, který v neděli ostře zasáhl sparťan Ki-Jana Hoever?
V tu chvíli mě to dost bolelo. Jsem rád, že mě nezasáhl ze strany, že mi ho neprošlápl, protože to mohlo být o dost horší. Trefil mě nad kotník kolíky napřed. Zvláštní bylo, že rozhodčí (Dalibor Černý) neodpískal ani faul, ale to musejí posoudit jiní. Když jsem byl ošetřovaný, řešil jsem to se čtvrtým rozhodčím, pak i s hlavním, vždy mě poslali pryč, že to bylo přes balon, že to neviděli. Ptal jsem se jich i po přestávce, protože se na to mohli podívat a říct, že třeba udělali chybu. Říkali, že se nedívali. Stane se, každý dělá chyby. Ale že to nebyl ani faul, je trošku zvláštní.
|
ODPÍSKÁNO: Gól Baníku správně neuznaný, sudí měl dvakrát vylučovat, tvrdí experti
Jak těžké bude přenést nastavení a hru z utkání se Spartou do Liberce?
Když sem přijde Sparta a je tady přes čtrnáct tisíc diváků, tak se ta energie do vás dostane trochu sama. V Liberci to bude úplně jiný zápas. A my musíme k němu přistoupit tak, abychom tu energii měli stejnou. Atmosféra nebude úplně taková jako v neděli u nás, ale my si ji můžeme vytvořit uvnitř týmu. To je náš nejhlavnější úkol v Liberci.
Hráči dobře zareagovali, potěšilo kouče Skuhravého
Výkon dosud se soužících fotbalistů Baníku Ostrava proti Spartě Praha potěšil. „Musím hráčům poděkovat, jak zareagovali na nynější období,“ připomněl ostravský trenér Roman Skuhravý, že před Spartou pět utkání nevyhráli. To sice ani nyní, ale remizovali 0:0.
Proč takové výkony Ostravští nepodávali i v předešlých zápasech?
„Samozřejmě jsme to řešili, i minule po Bohemce (0:1). Moc dobře víme, jak jsme hráli, a věřím, že se to už nebude opakovat,“ řekl ostravský útočník Filip Kubala. „Věřím, že nejméně pokud jde o nasazením a přístup, budeme takhle nastaveni každý zápas. Hráli jsme se Spartou, byl plný stadion a to je vždycky trošičku něco navíc. Tak ale musíme hrát pořád a přidávat k tomu i fotbalovost.“
Trenér Skuhravý souhlasil, že v předešlých duelech Ostravští nehráli dobře. „A kritika, která se na nás snesla, byla absolutně oprávněná. A proto jsem na chlapce hrdý, jak na to zareagovali,“ uvedl. „Utkání se Spartou před úžasnou kulisou vám nedovolí nic vypustit, ale velká mužstva takové výkony opakují.“
Skuhravý dodal, že o mužstvu od svého příchodu nepochyboval ani vteřinu. „Nikdy. My hlavně potřebujeme stabilitu a je úplně jedno, jestli v zápasové kondici, nebo v herní kvalitě. A odpověď na otázku, proč jsme tak nehráli i předtím, leží v Liberci.“
Tam Baník nastoupí v sobotu od 15.00.
Důležité bude, aby se Ostravští probrali střelecky, jelikož v pěti z dosavadních 11 ligových utkání nedali gól. Celkem jich vstřelili pouhých sedm, což je nejméně v celé soutěži.
„Střelbu trénujeme zprava, zleva, zespodu, seshora, s klukama se o tom bavíme. Nepochybuju, že to zlomíme,“ řekl Roman Skuhravý. „Ze všech čísel vidím, že jsme se hnuli, i když v předešlých zápasech jsme dostali na držku, to nám odešla defenziva. Je to takový začarovaný kruh, musíme vyladit obě fáze. A k tomu dojdeme jenom přes takový výkon jako v neděli.“
Jenže Ostravští si nepomáhají ani standardními situacemi. Proti Spartě měli dost přímých kopů i rohů, ale branku neohrozili.
„Trošku jsme se obávali jejich standardek, takže jsme větší energii dávali do jejich bránění, protože v nich je Sparta nebezpečná,“ upozornil Skuhravý. „A paradoxně přišel zápas, v němž jsme si vypracovali asi nejvíc vlastních standardek, určitě co se týče trestných kopů. A kdybyste viděli ve čtvrtek nácvik našich útočných trestňáků, tak všechny tři situace, které jsme měli i dnes, nám vyšly. Jenže kluci proti Spartě zvolili takovou jednodušší formu a jejich rozhodnutí respektuji.“
Podali fotbalisté Baníku proti Spartě dosud nejlepší výkon v sezoně? „Byla tam týmovost i energie, nebyl tam slabý článek, a to pak je výkon vždycky velice dobrý. Bylo to ale srovnatelné s utkáním s Olomoucí,“ připomněl Roman Skuhravý výhru 1:0 z šestého kola. „Tyhle dva zápasy ukázaly, jaký má mužstvo potenciál. Naproti tomu v ostatních utkáních bylo vidět, že máme limity. A je jedno, jestli jsou mentální, nebo ve skladbě mužstva. S tím musíme pracovat.“