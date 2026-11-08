Kubala po hattricku: Všichni křičeli, že jsem sám. Ale věřil jsem si a zkusil nůžky

Byl to z vašeho pohledu ideální zápas? Tři góly, vítězství a první ligový hattrick.
Ideální zápas je, když uděláte všechno perfektně, dáte hodně gólů, žádný nedostanete a splníte všechno, co jste si řekli. Pro nás byl ideální v tom, že jsme vstřelili první gól, dostali se do vedení a přidali druhý. Trochu jsme se uklidnili a nedovolili Brnu dělat věci, ve kterých je silné. Ve druhém poločase jsme věděli, že nás zatlačí. Nakonec jsme vyhráli 3:1.
A čistě z osobního pohledu? Jaké pocity ve vás převládají?
Po osobní stránce je to skvělé. Vždycky ale myslím nejdřív na tým a až potom na sebe. Bez kluků, kteří mi ty góly připravili, bych je nedal. Takže se cítím výborně. Góly jsou super, ale výhra je vždycky nejdůležitější.
|
Nepřijatelné, zuřil trenér Svědík po další porážce Zbrojovky. Omluvil se fanouškům
Největší pozornost určitě vzbudil váš třetí gól, který jste vstřelil nůžkami. Věděl jste hned, že zvolíte takové zakončení?
Chtěl jsem zkusit trochu akrobatické zakončení. Samozřejmě po křižáku je to horší. (smích) Myslím, že jsem něco takového zkoušel v zápase vůbec poprvé. Balon letěl dlouho, už jsem byl trochu natočený bokem. Všichni na mě křičeli, že jsem sám, ale věřil jsem si a zkusil jsem to.
Navíc se řešilo velmi těsné ofsajdové postavení. Věděl jste, že o uznání branky rozhodoval přibližně centimetr?
Slyšel jsem to. Samozřejmě je to trochu o štěstí. Někdy rozhodují centimetry, aniž byste nad tím při zakončení přemýšlel. Soustředíte se na balon, vnímáte brankáře před sebou a snažíte se zakončit. Jsem hrozně rád, že gól platil. Byla by škoda, kdyby fotbal přicházel o takové branky.
|
Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami
Je první hattrick v nejvyšší soutěži něčím, na co útočník během kariéry cíleně myslí?
Pro útočníka je to určitě meta. Už jsem měl několik zápasů, kdy jsem dal dva góly, ať už v Baníku, nebo dřív v Hradci. A když útočník dá dva, chce vstřelit i třetí. Teď jsem měl hned ve čtvrté minutě první šanci, kdy jsem se snažil tečovat balon do brány, ale skončil na břevně. Věděl jsem však, že když se dostanu do další příležitosti, můžu ji proměnit.
Takže po druhém gólu už jste na hattrick myslel?
Cítím se teď dobře na tréninku i v zápasech, takže jsem si věřil. Když přišel první a druhý gól, myslel jsem i na třetí. Pořád je pro mě nejdůležitější tým, ale útočník chce dávat góly. Chce jich víc a víc.
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
V závěru jste mohl přidat dokonce čtvrtou branku. Mrzí vás neproměněná příležitost?
Chtěl jsem to uklidit do brány, protože i takové situace dokážu trefovat. Myslím, že jsem zakončil docela dobře, ale brankář to chytil. Škoda, byla by to pro nás ještě větší pojistka. Tentokrát to nevyšlo.
Máte za sebou dlouhou pauzu způsobenou zraněním. Cítíte se už po fyzické i herní stránce jako před ním?
Cítím se opravdu dobře. Během toho roku jsem pracoval na všem, na čem se pracovat dalo. Nejdřív samozřejmě přišla rehabilitace, potom jsem se zaměřoval na věci, které chci ve své hře zlepšit. Třeba na vnímání prostoru. Pomáhá mi herní vytížení, herní styl i důvěra trenéra. Všechno se to teď spojuje a jde správným směrem. Musím to přenést i do dalších tréninků a zápasů.
Zmínil jste herní styl Romana Skuhravého. Vyhovuje vám z dosavadních angažmá nejvíc?
Chápu, co po nás trenér chce, čeho jsme jako hráči schopní a jaké principy máme dodržovat. Cítím se v tom dobře, ať už v mezihře, při nábězích za obranu nebo v taktických věcech. Každý trenér má trochu jiný rukopis. Já jsem takový chameleon, snažím se přizpůsobit tomu, co trenér požaduje, a co nejlépe to navnímat. Někdy vám styl sedne více, někdy méně. Seděl mi třeba i trenér Koubek v Hradci.
Baník před zápasem v Brně tři ligová utkání neskóroval. Jak velká úleva je, že se střelecké trápení podařilo prolomit?
Obrovská. Bavili jsme se o tom, že už tři zápasy jsme nedali gól, možná to bylo i víc minut. Pro ofenzivní hráče je to samozřejmě nepříjemné. Když nedáváte góly, je to určité břímě, ale neleží jen na útočnících. Je to záležitost celého týmu. Musíme si pomáhat pohybem v šestnáctce, doplňovat se a dostávat se do zakončení. Někdy potřebujete i trochu štěstí. Tahle výhra je pro nás velkou vzpruhou.
Může být právě vítězství v Brně zlomovým okamžikem sezony?
Měli jsme dobrý výsledek proti Spartě, bohužel to bylo v poháru, takže nám to nepomohlo v ligové tabulce. Víme, kde se nacházíme. Proti Plzni jsme měli nepovedenou pasáž a nyní jsme potřebovali získat tři body. Myslím, že byly vidět věci, které chceme praktikovat. Brno je kvalitní mužstvo, dokáže si vytvořit šance a získat herní převahu. Pořád ale máme na čem pracovat.
V brance dostal znovu příležitost Viktor Budinský místo dosavadní jedničky Martina Jedličky. Jak na vás působí?
Buďa je skvělý gólman. Už proti Spartě nás výborně podržel a zasloužil si další šanci. Má jisté zákroky, dokáže balon chytit, podržet i vyrazit. Je dobře, když je brankář sebevědomý, pozitivní a přenáší tu pohodu na ostatní. Přesně to potřebujeme.
Jak budete svůj první ligový hattrick slavit?
Zatím nevím, co budeme podnikat. Těším se na přítelkyni i na rodinu doma, takže možná někam zajdeme na nějakou ochutnávku. Teď je reprezentační pauza, ale já jsem dostal čtvrtou žlutou kartu, takže v dalším zápase nemůžu nastoupit. Musím dál trénovat, pracovat a být připravený na další utkání.