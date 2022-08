Ostravský záložník Kaloč: Remízu beru i na sebe, šance musím proměňovat

„Beru to dneska trochu i na sebe,“ řekl Kaloč.

Kdy jste byl nejblíže gólu?

V první půli jsem po rohu na zadní tyči měl míč na noze, ale nešel jsem do toho dost důrazně. A ve druhé mi Klimič (Jiří Klíma) nahrál pod sebe. Byl jsem sám snad na malém vápně a střílel jsem jen doprostřed, do brankáře. To musím proměňovat.

Souhrn 5. kola fotbalové ligy

A máte tak jen bod. Jste s ním spokojeni?

Vzhledem k průběhu utkání jsme mohli mít i tři, ale také žádný, takže bod bereme. Každopádně jsme měli na to zlomit zápas na naši stranu.

Z dosavadních pěti kol máte jen jednu výhru a pouze pět bodů. Je to velké zklamání?

Start ligy jsme si představovali jinak. I proto, že jsme třikrát hráli doma. Bohužel dvakrát jsme prohráli. Ale vyříkali jsme si to, rozebírali jsme si ty zápasy. Ten začátek ligy měl být jiný, ale už s tím nic neuděláme. Musíme jít dál.

Oproti minulému utkání jste hráli s obměněnou stoperskou dvojicí, kdy Frydrycha nahradil Takács. Pomohla změna?

Z Láďou Takácsem jsme hráli už v přípravě, i ve středu hřiště. On je spíše soubojovější, ale na stoperské dvojici máme kvalitu, ať je tam kdokoliv. A v Jablonci se to potvrdilo, domácí se do šancí tolik nedostávali.