Fila je pro mě inspirací. V Teplicích chci mít pozici jako on, přeje si Horský

„Fila je pro mě velkou inspirací, hrajeme stejný post v útoku. Nejen, že tady dával góly, ale byl osobností týmu, vše se kolem něj točilo. Stejnou pozici bych si tady chtěl vybudovat i já,“ přeje si 21letý forvard.

Počítá však s tím, že to snadné mít nebude. „Určitě to není lehká pozice, lidi nás budou srovnávat. Ale vím, že tu kvalitu mám, že můžu být podobný typ jako Filous. Jen je potřeba ukázat to na hřišti.“

Předchozí liberecké angažmá přitom mladému útočníkovi podle představ nevyšlo, do základní sestavy se nepropracoval, dal jen dva góly. „Toho prostoru jsem moc nedostal, sám nevím proč. Asi jsem v očích trenéra neměl takovou kvalitu jako ti hráči, co hráli na můj úkor. Naskakoval jsem spíš jako dostřídávající hráč, žolík. Ve dvou zápasech po sobě jsem dal dva góly ze střídačky a už mi to zůstalo,“ krčí rameny Horský.

Měl pár jiných možností, ale vyhrály Teplice

Věří, že na Stínadlech bude jeho role jiná. Minimálně má příslib, že dostane šanci ukázat, co v něm je. „Po konzultacích s trenérem Frťalou a sportovním ředitelem panem Vachouškem věřím, že tu šanci tady dostanu. A že těm lidem, co mě sem přivedli, to na hřišti vrátím hlavně góly,“ doufá talent.

Měl i pár jiných možností, ale Teplice ho přesvědčily nejvíc. „Teplice nakonec vyhrály, protože tady dávají šanci mladým. Bylo to vidět poslední půlrok, když sem přišli kluci z Vlašimi a hned se stali základními kameny sestavy. Něco podobného bych chtěl také zažít,“ netají se velkými ambicemi. Ještě jedna věc Horského přesvědčila, aby kývl Teplicím. „Vím, že když se tady třeba někomu nepovede jeden zápas, není to tak, že ho hned posadí na lavičku a nechají tam další čtyři kola. Dají mu šanci, aby to napravil. S mladými tady dobře pracují, komunikují, když se něco nepovede, tak to nevadí a jede se dál,“ líbí se 185 centimetrů vysokému útočníkovi, který začínal s fotbalem v jihočeské Bechyni. Hodně na něj zapůsobil i kouč Zdenko Frťala. „Schůzka s ním mě jen utvrdila v tom, že jsem udělal dobře,“ těší se na nové angažmá.

Poprvé v novém dresu se může ukázat už v sobotu, Teplice hostí v přípravném duelu Viktorii Žižkov. Začátek je v 10.30 hodin v Dubí.