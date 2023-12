Havelka si návrat na Letnou vysnil jinak. Nechali jsme se zatlačit, štve ho

Skláři hráli skoro celý zápas přesilovku, šli do vedení, mistr však ve druhé půli otočil na 2:1.

„Zápas se vyvíjel dobře, škoda šancí, které jsme nevyužili. Měli jsme je využít, odskočili bychom. Sparta pak ukázala kvalitu, jakou má. I o jednoho míň dokáže zatlačit. Asi je naše chyba, že se zatlačit necháme,“ dumal pětadvacetiletý hráč. „Když hrajete v určitých pasážích bez balonu, je to náročné. V závěru jsme měli záměr čekat na Spartu, získávat balony a po její ztrátě ji překvapit z brejku. Drželi jsme krok do poslední minuty.“

Do výhodné pozice se Teplice dostaly po vyloučení Sadílka už ve čtvrté minutě. „Bílek by dával gól do prázdné brány, faul tomu zabránil,“ komentoval to Havelka.

Zápas proti mistrovi bral za výjimečný. „Byl pro mě speciální. Hrál jsem tady poprvé jako soupeř, navíc po dlouhé době. Užil jsem si to, od atmosféry po utkání jako takové, byť líp by se mi odjíždělo se třemi body,“ klopil oči. „Hrát jako soupeř je tady nepříjemné, fanoušci umí vytvořit pro domácí neskutečnou atmosféru.“