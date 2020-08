Havelka o přesunu ze Sparty do Budějovic: Odejít hostovat bylo mé přání

Filip Havelka je pro českobudějovické fotbalisty vytouženou posilou - důležitý na hřišti a oblíbený v kabině. Šikovný středopolař byl u postupu Dynama do první ligy a v nejvyšší soutěži patřil k oporám budějovických fotbalistů. Havelka sice v mateřské Spartě Praha dlouho bojoval o místo v základní sestavě či v kádru Letenských, nakonec ale zvolil hostování.

V minulé sezoně odehrál v budějovickém dresu 25 zápasů a vstřelil jednu krásnou branku do sítě Mladé Boleslavi. Tým kouče Davida Horejše výrazně zvýšil kvalitu zálohy.

Ve Spartě jste strávil zatím nejdelší část přípravy, jel jste s týmem i na soustředění. V kádru jste byl i pro úvod sezony. Byl jste nejblíž stálé pozici v mužstvu?

Nejblíž, ale pořád dost daleko. Byla to pro mě vlastně teprve druhá příprava ve Spartě. První jsem zažil, když u týmu začínal trenér Andrea Stramaccioni. Když jsem viděl, jakou bych měl v týmu pozici, tak jsem zvolil hostování.

Základní sestavě jste nebyl ani blízko?

Určitě bych se do základu nedostal hned. Těžko říct, kolik bych toho odehrál. Konkurence je v týmu velká, i na mém postu.

Filip Havelka (22 let) Rodák z Prahy začínal s fotbalem v Aritmě, ale už od žákovských týmů hrával za Spartu. Už jako dorostenec nahlédl v roce 2016 do A-týmu Pražanů. Poté zamířil na hostování do Liberce, kde poprvé skóroval v nejvyšší soutěži. Celkově za Slovan odehrál 12 utkání, na Letné přidal čtyři ligové starty. V létě 2018 se přesunul na hostování do Českých Budějovic. S klubem se mu povedlo postoupit do první ligy, v níž patřil k hráčům základní sestavy Dynama. Záložník v kariéře nastoupil k 31 zápasům v mládežnických reprezentacích.

Příprava se mužstvu povedla. Spartě se dařilo a vítězně vstoupila i do nové ligové sezony.

Síla týmu je velká a Sparta má vždy ty nejvyšší ambice. Atmosféra v klubu je dobrá. Povedl se závěr jara korunovaný vítězstvím v domácím poháru. Věřím, že se klukům bude dařit. Příprava i vstup do ligy vyšel. Ale příprava a soutěžní zápasy, to je velký rozdíl.

Shodli jste se s trenérem Václavem Kotalem a sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, že další hostování je pro vás nejlepší varianta?

Řešili jsme to. Ale bylo to hlavně moje přání. Tolik bych zřejmě nehrál, proto jsem šel hostovat.

Když jste se rozhodl pro hostování, měl jste jasno, že půjdete zpátky do Budějovic?

Vcelku ano, byla to první volba. Měl jsem i jiné nabídky z první ligy, ale chtěl jsem zpátky do Dynama. Strávil jsem tady dva úspěšné roky a šel jsem takzvaně najisto. Už tady mám vybudovanou pozici.

Mluvilo se o zájmu Mladé Boleslavi. Byla to varianta?

Taky jsem to četl. Ale z Boleslavi mě nikdo nekontaktoval, o ničem nevím.

V podstatě celou přípravu jste v Dynamu platil za jednu z nejžádanějších posil. Byl jste v kontaktu s trenérem Davidem Horejšem nebo generálním manažerem Martinem Vozábalem?

Tak to vůbec nevnímám. Chci hlavně pomoct týmu a navázat na výkony, které jsem tady předváděl. S trenérem jsme v kontaktu byli, ale spíš se mě ptal, jak to se mnou vypadá. Pořád ale opakoval, že mi přeje, ať se ve Spartě prosadím. Do ničeho mě v žádném případě netlačil. V kontaktu jsem byl s klukama z kabiny, protože jsem si za dva roky v klubu vytvořil řadu kamarádů.

Co jste říkal na přijetí spoluhráčů v kabině?

Ten transparent mě dojal a šokoval. Jinak si myslím, že většina mě vítala s úsměvem. Těšil jsem se zpátky a snad mě i kluci rádi viděli.

Váš staronový tým začal sezonu vysokou domácí porážkou 0:6 se Slavií. Sledoval jste utkání?

Jasně. Koukal jsem i na přípravné zápasy, které se daly na internetu najít. Slavia ukázala svoji obrovskou kvalitu a potvrdila roli favorita. Kluci měli v zápase dobré pasáže, ale pár chyb, které udělali, Slavia tvrdě trestala. Výsledek pak vypadá špatně. Ale musíme to hodit za hlavu. Utkání už je pryč a chce to začít sbírat body.

Do Českých Budějovic byste se na začátku září vracel tak jako tak. Jako jeden z lídrů reprezentační jedenadvacítky vás čeká kvalifikace s Chorvatskem, která se odehraje na Střeleckém ostrově.

Vnímal jsem to. Byl to a znovu je můj domácí stadion. Těšil jsem se, že si v Budějovicích zase zahraju. Před rokem jsme tady nastoupili proti Anglii a atmosféra na utkání byla výborná. To byl asi jeden z důvodů, proč se tu hraje znovu. Ale velkou kaňkou je, že do hlediště nemohou diváci.

Filip Havelka v utkání proti Anglii s kapitánskou páskou.

S Chorvatskem půjde v kvalifikaci o hodně. Pokud uspějete, tak věříte, že už vám mistrovství Evropy neuteče?

Dokud to nebude definitivní, tak bych to nechtěl zakřiknout. Ale je fakt, že budeme postupu blíž. Chceme nejprve zvládnout utkání v San Marinu a pak se dobře připravíme na Chorvaty.

Vaše přání a cíl do třetí sezony v Dynamu jsou podobné jako v letech předtím?

Ano. Chci hrát co nejvíc, znovu se zlepšit a snad se nám bude dařit jako loni.

Tři roky, to už není málo. Zalíbilo se vám na jihu Čech?

Určitě. Každý, kdo se mě na Budějovice zeptá, tak mu odpovím, že jsem maximálně spokojený v klubu i ve městě. Je tady moc hezky, klub má perfektní zázemí. Rád se sem vracím.