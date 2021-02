Koncovka nás docela trápí, uvědomuje si pardubický bek Čihák

Minimálně stejné plány ovšem zajisté mají hráči i v Teplicích, obzvlášť pak poté, co s Pardubicemi v prvním vzájemném zápase letošního ročníku v Praze prohráli 1:2. Plus si k tomu přičtěte jen šestibodový náskok Severočechů na sestupové pásmo.

Dnešní soupeř Pardubic je na čtrnácté příčce se sedmnáctibodovým ziskem, zatímco v tuto chvíli první sestupující Mladá Boleslav jich na šestnácté pozici má jedenáct.

Teplice - Pardubice Od 14 hodin online

„V každém případě nás čeká těžký zápas, ale bude to hlavně o nás. Musíme hrát fotbal, který je nám vlastní, a pokusit se dát nějaké góly. Koncovka nás v poslední době trápí,“ uvědomuje si Čihák. „Teplice nehrají složitý fotbal, snaží se uhlídat soupeře v defenzivě a následně se po stranách dostávat před branku soupeře,“ dodává.

Coby kmenový hráč Plzně Čihák své nynější kolegy z útoku varuje před obráncem Šimonem Gabrielem. „Chvíli jsem s ním v Plzni hrál. Je to silový stoper, kterého doplňuje zkušený Ondřej Mazuch. Vzadu to Teplice mají vyvážené a bude těžké se do jejich obrany dostávat,“ odhaduje Čihák. „V ofenzivě zase musíme dát pozor na Jakuby Řezníčka s Marešem,“ dodává.

První starty v lize prožívám

Jednadvacetiletý Čihák letos stejně jako celý pardubický klub zažívá premiéru v nejvyšší soutěži. Zatím dostal tři příležitosti v základní sestavě, čtyřikrát potom střídal. Na zápis do statistik kromě jedné žluté proti Opavě (1:0) ale zatím čeká.

„První ligové starty prožívám, doma mám podporu, je to paráda,“ pochvaluje si Čihák. „Po každém utkání si voláme s tátou, probereme, co se mi povedlo, a co třeba ne. Doufám, že je na mě pyšný, mamce se také vždycky líbím a volá mi i brácha,“ líčí.