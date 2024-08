Hradecký Čihák před derby: Rivalitu vnímám, fanoušci se nemají rádi

Přestože pocházíte z jiného konce republiky, stačil jste za ta léta už nasát rivalitu nejen mezi oběma kluby, ale i mezi oběma městy?

Určitě ano, cítím to hlavně mezi fanoušky, nemají se mezi sebou rádi.

V prvních sezonách, kdy se Hradec a Pardubice sešly v první lize, hrály oba mimo svá města, čekaly na nové stadiony. Jak se po jejich otevření derby změnilo?

Hodně. My jsme hráli v Praze na Bohemians, kam chodilo nějakých šest stovek diváků a na derby to nebylo o moc lepší. Jsem zvědavý, jak to bude teď v Pardubicích vypadat, ale když jsme tam hráli minulou sezonu, měli jsme tam skoro domácí prostředí.

Pardubický obránce Filip Čihák v utkání proti Olomouci

A domácí derby, první v nové Malšovické aréně, jste vyhráli. Jak na něj vzpomínáte?

Celý zápas jsme měli pod kontrolou, vyhráli jsme 2:0. Kdyby se takový zápas opakoval, tak by to bylo super.

Opět hrajete doma, je to hodně velká výhoda?

Obrovská, fanoušci jsou skvělí, chodí jich dost, vždycky nás ženou. A funguje to, když máme ze tří zápasů devět bodů.

Co říkáte současným Pardubicím?

Myslím si, že to letos budou mít dost těžké, protože se kádr hodně obměnil a odešli jim klíčoví hráči. Sám jsem zvědavý, jak to letos zvládnou.

Sobotní zápas odehrají v situaci, kdy se jim moc nedaří, navíc přišli o klíčového hráče, který se před týdnem vážně zranil.

Snaží se to nějak posílit, nyní to po zraněném Kalabiškovi zalepily Čehičem. Sám moc nevím, jak to na hřišti bude vypadat, ale myslím si, že budou vycházet hlavně z dobré defenzivy, aby nedostaly moc branek, protože právě defenziva jim může udělat dobrou sezonu. A budou asi podnikat rychlé brejky. Kluky na to mají, nahoře mají rychlé hráče.

Vy už máte devět bodů, Pardubice o šest méně, do derby můžete jít v lepším rozpoložení. Jste spokojen s tím, jak zatím ligou procházíte?

Asi ano, možná jsme mohli s nějakým kouskem štěstí mít o bod víc, ale jinak spokojenost. Ale pořád chceme vítězit.

Od zápasu s Duklou máte v obraně nového stopera, poprvé do ní naskočil Tomáš Petrášek. Jak se podle vás uvedl?

Do kabiny zapadl skvěle, na hřišti z něho je cítit, že je to vůdčí typ, což nám určitě hodně pomůže.

Pro vás to přineslo změnu, posunul jste se ze středu tříčlenné obrany na stranu. Nevadí vám to?

Vůbec ne. I kdyby mě posunuli úplně někam jinam, budu rád, že budu moct týmu pomoci. Roli jsem vzal, navíc se nám ten zápas docela povedl, budu jen doufat, že to takhle půjde dál.

Naběháte se víc na straně obrany, kam jste se posunul, než když jste hrál uprostřed?

Je to dost podobné, možná jen o trochu víc. Víc si ale zaútočím a za to jsem rád.

Začátek sezony pro vás musel být infarktový. Nejprve v samém závěru úvodního zápasu s Teplicemi vlastní gól na 0:1, ale po zásahu videorozhodčího odvolaný, o pár desítek vteřin později vámi vstřelený vítězný gól. Jak se na to s odstupem času díváte?

Stále stejně. Že kdyby se mi ještě někdy něco takového stalo, tak budu hodně koukat. Už se to asi nemůže opakovat, nakonec to byly krásné emoce. Chvíli byl člověk hrozně dole a za pár minut lítal po hřišti. Krásné je to zažít.

Jak se cítíte, když Hradec neinkasuje a vy stále hrajete?

Dobře. Konečně jsem zvládl celou přípravu, jsem zdravý, doufám, že to vydrží. Do defenzivy jsme opravdu hodně silný tým, branek moc nedostáváme. A myslím si, že příchodem Tomáše Petráška se to ještě zlepší a že budeme vzadu ještě víc,jak se říká, „nechutní“.