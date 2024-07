Poprvé proti Plzni. Pro mě trochu speciální zápas, přiznává Čihák

„Bude to pro mě trochu speciální zápas, proti Plzni jsem zatím hrál jen jednou, protože jsem dříve v Hradci i v Pardubicích hostoval,“ vysvětluje své rozpoložení před zítřejším večerním zápasem druhého ligového kola, v němž se v barvách Hradce vydá na hřiště favorita.

Případná nervozita může být posílena i faktem, že zatím jediné utkání proti svému až do letošního léta mateřskému klubu pro něj nedopadlo nejlépe. V únoru 2022 ho do ligového duelu v Plzni vyslaly Pardubice, za které tehdy nastupoval, ale obránce na hřišti vydržel jen do necelé 20. minuty. Právě v ní totiž obdržel už druhou žlutou kartu a zápas pro něj předčasně skončil.

Když odcházel do kabin, byl stav utkání mezi Plzní a Pardubicemi 0:0, avšak domů odjížděl se svými spoluhráči s vysokou porážkou 0:4.

V neděli večer dostane první možnost nepříjemný zážitek zahladit. A to poté, co za sebou má rovněž velmi emotivní zápas s Teplicemi. Minulý víkend totiž v hektickém závěru nejprve smolně tečoval střelu soupeřova útočníka do hradecké branky. Gól by domácím bral všechny body.

Jenomže zásah videorozhodčího gól zrušil, protože hosté předtím chybně rozehráli rohový kop.

Filip Čihák ještě v plzeňském dresu.

Obrovská úleva se nakonec nejen pro Čiháka změnila v euforii. V prodloužení, které po odvolané brance následovalo, totiž jeho parťák z obrany Spáčil vstřelil gól a Hradec si ze vstupu do nové ligové sezony odnesl všechny tři body.

I díky nim může zítra v Plzni hrát mnohem klidněji, možná nečekaný bodový polštář totiž bude pro jeho tým určitou psychologickou výhodou.

„Plzeň bude jiný soupeř než Teplice. Zvlášť v domácím prostředí je to silný protivník. Je to pro ni první zápas před jejími fanoušky, takže se určitě bude chtít předvést,“ přemítá stoper, jenž v Hradci začíná třetí sezonu, když mu předchozí na jaře zkomplikovalo zranění.

Po jeho vyléčení stihl jen poslední zápas sezony, v němž Hradec porážkou v Mladé Boleslavi nedotáhl překvapivou cestu, jež mohla vyvrcholit postupem do Konferenční ligy.

Hradec nepojede do Plzně v roli úplného outsidera, jako se to v posledních letech stává řadě ligových týmů. „Je nám sice jasné, že to bude velice náročné, my se tam ale musíme vydat ze všech sil s tím, že chceme bodovat,“ tvrdí.

Že to možné je, se s hradeckými spoluhráči přesvědčil před více než rokem a půl. V lednu minulého roku totiž Hradec v Plzni 2:1 vyhrál. Čihák sice na soupisce hostů byl, ale dohoda o hostování ho do zápasu nepustila.

