Baník byl jasná volba, říká slovenská posila ostravské obrany Blažek

Pětadvacetiletý Blažek o sobě hrdě říká, že je Záhorák. „Je to znát na mém přízvuku,“ usmívá se. „Pocházím z Kopčan, to je moje rodná dědina kousek od českých hranic, takže domů to mám dvě a půl hodiny.“

Minulé čtyři roky byl sice hráčem Skalice, ale začínal v Senici. „Tam jsem prošel všechny kategorie, od přípravek po dorost,“ připomněl.

A teď jste v Baníku, s nímž jste na úvod přípravy prohráli 1:2...

Ale beru to utkání pozitivně. Máme se z čeho poučit, hlavně z té efektivity – musíme dávat góly.

Na přípravu byl zápas hodně vypjatý. Hráči obou týmů dvakrát po tvrdších zákrocích na sebe vystartovali. Proč?

O nic nešlo. Je to fotbal, emoce k němu patří. Možná jsme trochu horké hlavy, jak se říká...

... myslíte vy Slováci?

Ano. (směje se) Ale vše bylo v rámci fair play. I ty souboje. Mrzí mě jen, že nám zápas nevyšel výsledkově.

Ze slovenských fotbalistů je v Baníku Ladislav Almási a přípravu s vámi zahájili i Matej Madleňák a Tomáš Rigo. Těší vás, že tady máte tolik krajanů?

Jsem rád, ale je na vedení klubu, na trenérovi, jaké hráče dotáhnou.

Filip Blažek (vlevo) ještě v dresu Skalice.

Byl Baník pro vás jasná volba, nebo jste měl nabídek více?

Bylo jich více, ale když mě oslovil trenér Hapal a pan Mikloško (šéf sportovního úseku), měl jsem jasno.

Neváhal jste, když v minulé sezoně hrál Baník jen o záchranu?

Vůbec. To bylo jen nějaké zakopnutí. Baník patří na jiné příčky.

Jak těžké pro vás bude zvyknou si na nové prostředí?

Chalani mě přijali, dost mi pomáhají, hodně komunikujeme, takže doufám, že do mužstva rychle zapadnu, a budu se snažit bojovat o základní sestavu.

Proti Skalici jste hráli se třemi obránci, což je jedna z variant, kterou by trenér Pavel Hapal rád v příští sezoně využíval. Vyhovuje vám to?

Mám s tím už nějakou zkušenost. Ve Skalici jsme také zkoušeli různé systémy, takže hrál jsem v tříčlenné obraně i v té se čtyřmi hráči. Nedělá mi to problém. Jen si budu muset zvyknout na tempo v české lize.

Je hodně jiná než slovenská?

Můj prvotní dojem je, že v Česku se hraje o něco rychleji a hlavně je vaše liga soubojovější.

Působil jste i v dánském Bröndby IF. Jaké to bylo tam?

Tam jsem moc nehrál, takže to nemohu hodnotit.

Baník má v přípravě s vámi šest stoperů. Je to velká konkurence?

Taková konkurence mě může jen posunout dále.