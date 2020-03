Když smlouva nevyprší v červnu. Platit bude, než se dohraje sezona

Byla by to bizarní situace.

Například ve Spartě končí 30. června smlouvy Kangovi, Mandjeckovi či Kayovi. Ale pokud by se soutěž dohrávala ještě v červenci, což se v současné době klidně stát může, nemohli by už za tým nastoupit. A přitom by se jednalo o stejnou sezonu.

Nebo naopak, bude aby tým například v posledním kole, které připadne už na červenec, nehrál se zcela jiným týmem.

Proto chce FIFA znění smluv celoplošně změnit, nebude v nich platit datum, ale poslední zápas ročníku. Zároveň by podle návrhu byly upraveny i přestupové termíny.

Dokument připravila pracovní skupina, kterou kvůli problémům způsobeným novým typem koronaviru FIFA ustanovila minulý týden. Kvůli nákaze byly přerušeny téměř všechny soutěže včetně evropských pohárů, zatímco mistrovství Evropy bylo z června přesunuto na příští rok.

Zatím není jisté, kdy národní ligy odstartují, a proto komise přišla s několika návrhy, které by měly nastalé problémy řešit.

Ligové i pohárové soutěže v jednotlivých zemích obvykle končí během druhé poloviny května, nejpozději na začátku června. Smlouvy vyprší právě 30. června.

Tentokrát by však jejich platnost trvala do chvíle, než bude v dané zemi konec současného ročníku.

Hráčů, kterým kontrakt letos v červnu nevyprší, se opatření pochopitelně netýká.

Dokument také počítá s možností, že kvůli pandemii se můžou začátky i konce jednotlivých lig výrazně lišit.

„V takovém případě klub nejprve dokončí předchozí sezonu s původním kádrem, aby nedošlo k narušené regulérnosti domácích soutěží,“ uvedla komise FIFA.

Komise také vyzvala hráče, trenéry i kluby, aby se v kritickém období pokud možno dohodli na kompromisu vyplácení snížených platů.

Nicméně však zdůraznila, že pokud týmy nehrají ani netrénují, nemusí jim kluby platit. Připomněla také nově zřízený fond FIFA, z něhož mohou kluby v problémech čerpat finanční pomoc.

Podle komise by s ohledem na pozměněnou termínovou listinu mělo dojít také ke změnám přestupních oken. Stejně jako za normálních okolností by měly předcházet startu sezony a jejich celková délka by neměla přesáhnout stanovených šestnáct týdnů.