ONLINE: Zlín - Hradec Králové, potvrdí hosté minulé vítězství nad Spartou?

Potvrdí fotbalisté Hradce Králové ve Zlíně vítězství nad Spartou? Nebo jim nováček ukáže, proč do sezony tak dobře odstartoval? Utkání pátého s desátým můžete v rámci devátého kola Chance ligy sledovat od 15.00 v online reportáži.

Královéhradecký Jakub Kučera (vpravo) si zpracovává míč před Jossem Didibou ze Zlína. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zlín sice dvakrát za sebou nevyhrál, ale drží se v tabulce hodně vysoko. Když se oba týmy v lize potkaly naposled, Zlín v prosinci 2023 vyhrál doma vysoko 4:0.

Hradec Králové zabral až v posledních týdnech, v nichž ve třech zápasech získal sedm bodů z celkových devíti. Doma zdolal Olomouc i Spartu a remizoval na Dukle.

20. 9. 2025 15:00
Zlín : Hradec Kr. 0 : 0
()
Sestavy:
S. Dostál - J. Kalabiška, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, Z. Načkebija - T. Poznar
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Chvátal, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, A. Griger, T. Slončík
Náhradníci:
M. Koubek, D. Machalík, T. Ulbrich, J. Kolář, T. Hellebrand, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu, S. Belaník, A. Lopes
Náhradníci:
V. Pilař, P. Vízek, L. Kubr, L. Hruška, M. Vágner, J. Uhrinčať, J. Elbel, A. Sojka, D. Ludvíček
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
15. FK TepliceTeplice 8 1 1 6 9:17 4
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
