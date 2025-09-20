ONLINE: Zlín - Hradec Králové, potvrdí hosté minulé vítězství nad Spartou?

Zlín sice dvakrát za sebou nevyhrál, ale drží se v tabulce hodně vysoko. Když se oba týmy v lize potkaly naposled, Zlín v prosinci 2023 vyhrál doma vysoko 4:0.
Hradec Králové zabral až v posledních týdnech, v nichž ve třech zápasech získal sedm bodů z celkových devíti. Doma zdolal Olomouc i Spartu a remizoval na Dukle.
S. Dostál - J. Kalabiška, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, Z. Načkebija - T. Poznar
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Chvátal, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, A. Griger, T. Slončík
M. Koubek, D. Machalík, T. Ulbrich, J. Kolář, T. Hellebrand, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu, S. Belaník, A. Lopes
V. Pilař, P. Vízek, L. Kubr, L. Hruška, M. Vágner, J. Uhrinčať, J. Elbel, A. Sojka, D. Ludvíček