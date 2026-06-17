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Chance Liga 2025/2026

Zlín omlazuje, chce být sebevědomější a dravější. Zkouší kanonýra z maltské ligy

Petr Fojtík
  14:58
Mladší, rychlejší, dynamičtější, dravější. Takový chce být fotbalový Zlín ve druhé sezoně od návratu do nejvyšší soutěže. „Nejsme mužstvo, které bude pravidelně diktovat tempo hry. Proto je důležitá rychlost, abychom se po zisku míče dokázali co nejdříve dostat nahoru. Víme, že nám tohle chybělo,“ přiznal sportovní manažer Pavel Hoftych.
Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Klub zároveň zkouší...

Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Klub zároveň zkouší další hráče. (17. červen) | foto: FC Zlín

Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. S míčem slovenský...
Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku slovenský...
Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku útočník...
Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku útočník...
7 fotografií

První trénink v novém působišti mají za sebou slovenský wingbek Adam Gaži (23) s ex-slavistickým útočníkem Danielem Šmigou (22), klub dotahuje příchod konžského stopera Prince Mbatshiho Mukuby (20) z rezervy francouzského Lyonu.

Zlín zároveň testuje záložníka sparťanského béčka Ondřeje Lilinga (21) a nigerijského útočníka Prince Emmanuela Chibuzora (21), který naposledy střílel góly v maltské lize.

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Všichni nováčci hráli za mládežnické reprezentační výběry svých zemí a mají zhruba stejné atributy.

„Jsou mladí, talentovaní, s chutí něčeho dosáhnout. Mají před sebou dobré kariéry,“ věří trenér Bronislav Červenka, který dovedl nováčka po podařeném podzimu ke 12. místu a klidné záchraně.

Změny ve Zlíně

Příchody: Daniel Šmiga (Slavia Praha), Adam Gaži (Skalica).

V jednání: Prince Mbatshi Mukuba (Lyon B).

Na zkoušce: Ondřej Lilling (Sparta Praha), Emmanuel Prince Chibuzor (Mosta FC).

Zapojení z mládeže: Mouhamed Moustapha Alassane, Malick Gningue, Michael Brázda, David Grygera.

Odchody: Matěj Koubek (Ružomberok), Jakub Pešek, Jan Kalabiška (oba konec smlouvy).

Na ligové poměry skromnější Zlín nejde cestou desetimilionových nákupů, o to pečlivěji musí vybírat. Červenka bere hráče, kteří mají potenciál hned atakovat základní jedenáctku. „Nemáme tady nikoho odstřeleného, který by měl jisté místo. Všichni mají otevřenou cestu do sestavy,“ nastínil.

Poznar pokračuje

Novou smlouvu si vystřílel na jaře kapitán Tomáš Poznar (38), který zvládl metu 200 ligových startů a 50 gólů v soutěži.

„Bylo by mi líto po povedeném závěru sezony končit. Pořád mám v sobě oheň a chuť pokračovat. Ke stovce gólů za Zlín mi chybí nějakých pět,“ zmínil Poznar osobní ambici, nad kterou ale převažují týmové cíle.

„Jaro jsme neměli přesvědčivé. Musíme se naladit tak, abychom se vrátili k podzimním výkonům, chytli dobrou sérii a měli klidnější sezonu. Bude to těžší. Zbrojovku nemůžeme brát jako nováčka, v lize se udržely silné týmy,“ shrnul po odchodu Kalabišky, nejzkušenější hráč mužstva.

Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku slovenský krajní univerzál Adam Gaži. Klub zároveň zkouší další hráče. (17. červen)

Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku útočník Daniel Šmiga. Klub zároveň zkouší další hráče. (17. červen)

Pomoci má zvýšení konkurence. „Máme tři nové kluky, což není špatné, ještě chceme posílit ofenzívu. Hráči, na kterých pracujeme, jsou v dobrém věku,“ uvedl Červenka.

Dva jsou na doporučení nového trenéra Táborska Miloslava Brožka, který předtím působil v lotyšské Jeglavě. „Přivedl do Česka zajímavé hráče. Čekají na víza, měli by přijít do 25. června,“ informoval Hoftych.

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Pokud přesvědčí, bude Zlín redukovat kádr, který doplnili také vlastní odchovanci. Na úvodním tréninku měl Červenka k dispozici tři brankáře a 21 hráčů do pole. Chybějící Fukala, Kanu, Penkevics a Petruta se připojí později, Jugas bude po operaci kolene scházet celý podzim.

První z osmi letních zápasů odehraje Zlín v sobotu ve Spytihněvi od 11 hodin proti slovenské Petržalce, příprava vygraduje na soustředění v polské Opalenici, kde se 18. července střetne v ligové generálce se Slaskem Wroclaw. O týden později už startuje nejvyšší soutěž.

„V obranné fázi nechceme měnit nic, být striktní. V ofenzivě chceme být nečitelnější, ostřejší, pohyblivější, živelnější a sebevědomější při kontrole hry a míče,“ přeje si Červenka.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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