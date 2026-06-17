První trénink v novém působišti mají za sebou slovenský wingbek Adam Gaži (23) s ex-slavistickým útočníkem Danielem Šmigou (22), klub dotahuje příchod konžského stopera Prince Mbatshiho Mukuby (20) z rezervy francouzského Lyonu.
Zlín zároveň testuje záložníka sparťanského béčka Ondřeje Lilinga (21) a nigerijského útočníka Prince Emmanuela Chibuzora (21), který naposledy střílel góly v maltské lize.
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Všichni nováčci hráli za mládežnické reprezentační výběry svých zemí a mají zhruba stejné atributy.
„Jsou mladí, talentovaní, s chutí něčeho dosáhnout. Mají před sebou dobré kariéry,“ věří trenér Bronislav Červenka, který dovedl nováčka po podařeném podzimu ke 12. místu a klidné záchraně.
Změny ve Zlíně
Příchody: Daniel Šmiga (Slavia Praha), Adam Gaži (Skalica).
V jednání: Prince Mbatshi Mukuba (Lyon B).
Na zkoušce: Ondřej Lilling (Sparta Praha), Emmanuel Prince Chibuzor (Mosta FC).
Zapojení z mládeže: Mouhamed Moustapha Alassane, Malick Gningue, Michael Brázda, David Grygera.
Odchody: Matěj Koubek (Ružomberok), Jakub Pešek, Jan Kalabiška (oba konec smlouvy).
Na ligové poměry skromnější Zlín nejde cestou desetimilionových nákupů, o to pečlivěji musí vybírat. Červenka bere hráče, kteří mají potenciál hned atakovat základní jedenáctku. „Nemáme tady nikoho odstřeleného, který by měl jisté místo. Všichni mají otevřenou cestu do sestavy,“ nastínil.
Poznar pokračuje
Novou smlouvu si vystřílel na jaře kapitán Tomáš Poznar (38), který zvládl metu 200 ligových startů a 50 gólů v soutěži.
„Bylo by mi líto po povedeném závěru sezony končit. Pořád mám v sobě oheň a chuť pokračovat. Ke stovce gólů za Zlín mi chybí nějakých pět,“ zmínil Poznar osobní ambici, nad kterou ale převažují týmové cíle.
„Jaro jsme neměli přesvědčivé. Musíme se naladit tak, abychom se vrátili k podzimním výkonům, chytli dobrou sérii a měli klidnější sezonu. Bude to těžší. Zbrojovku nemůžeme brát jako nováčka, v lize se udržely silné týmy,“ shrnul po odchodu Kalabišky, nejzkušenější hráč mužstva.
Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku slovenský krajní univerzál Adam Gaži. Klub zároveň zkouší další hráče. (17. červen)
Pomoci má zvýšení konkurence. „Máme tři nové kluky, což není špatné, ještě chceme posílit ofenzívu. Hráči, na kterých pracujeme, jsou v dobrém věku,“ uvedl Červenka.
Dva jsou na doporučení nového trenéra Táborska Miloslava Brožka, který předtím působil v lotyšské Jeglavě. „Přivedl do Česka zajímavé hráče. Čekají na víza, měli by přijít do 25. června,“ informoval Hoftych.
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Pokud přesvědčí, bude Zlín redukovat kádr, který doplnili také vlastní odchovanci. Na úvodním tréninku měl Červenka k dispozici tři brankáře a 21 hráčů do pole. Chybějící Fukala, Kanu, Penkevics a Petruta se připojí později, Jugas bude po operaci kolene scházet celý podzim.
První z osmi letních zápasů odehraje Zlín v sobotu ve Spytihněvi od 11 hodin proti slovenské Petržalce, příprava vygraduje na soustředění v polské Opalenici, kde se 18. července střetne v ligové generálce se Slaskem Wroclaw. O týden později už startuje nejvyšší soutěž.
„V obranné fázi nechceme měnit nic, být striktní. V ofenzivě chceme být nečitelnější, ostřejší, pohyblivější, živelnější a sebevědomější při kontrole hry a míče,“ přeje si Červenka.