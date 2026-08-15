ONLINE: Plzeň - Zlín 2:1, domácí opět vedou, Kabongo proměnil pokutový kop

Tři body potřebuje také zejména Martin Hyský. Pod trenérem Plzně se kývá židle a není jisté, jak dlouho s ním bude mít klubové vedení trpělivost.
Svěřencům Bronislava Červenky se také nedaří. Zlín je s Pardubicemi jedním ze dvou týmů, které ještě nezískaly ani bod. Prohrál s Ostravou, Spartou i Bohemians.
6. O. Kukučka (vla.), 42. C. Kabongo (pen.)
13. S. Petruta
F. Wiegele - A. Memič, S. Dweh, K. Spáčil, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, C. Souaré, T. Ladra, C. Kabongo - P. Adu
S. Dostál - J. Černín, J. Kolář, O. Kukučka - M. Kopečný, S. Petruta, C. Nombil, M. Fukala - D. Grygera, F. Appiah, D. Šmiga
J. Panoš, D. Ťapaj, S. Lawal, M. Toure, A. Sojka, M. Tvrdoň, D. Višinský, S. Boháč, F. Prebsl, B. Faal, S. Pirgič
M. Pišoja, S. Kanu, M. Cupák, T. Hellebrand, A. Křapka, T. Poznar, L. Bartošák, M. Knobloch, A. Gaži, P. Mukuba