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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Plzeň - Zlín 2:1, domácí opět vedou, Kabongo proměnil pokutový kop

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Sledujeme online   19:06
Plzeňský Christophe Kabongo (č. 25) proměňuje penaltu proti Zlínu.

Plzeňský Christophe Kabongo (č. 25) proměňuje penaltu proti Zlínu. | foto: ČTK

Fotbalisté plzeňské Viktorie a jejich gólová radost.
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.
Zlínští fotbalisté se v Plzni radují z gólu.
Plzeňský Karel Spáčil hledí na míč v souboji se Zlínem.
7 fotografií
Vyhlásili útok na titul, ale po třech kolech ještě nevyhráli. Fotbalisté Viktorie nutně potřebují vyhrát. Do Plzně přijede Zlín, který ještě nebodoval. Zápas čtvrtého kola nejvyšší soutěže můžete od 20:00 sledovat v podrobné reportáži.

Tři body potřebuje také zejména Martin Hyský. Pod trenérem Plzně se kývá židle a není jisté, jak dlouho s ním bude mít klubové vedení trpělivost.

Svěřencům Bronislava Červenky se také nedaří. Zlín je s Pardubicemi jedním ze dvou týmů, které ještě nezískaly ani bod. Prohrál s Ostravou, Spartou i Bohemians.

Chance Liga 2026/2027
15. 8. 2026 20:00
Zápas probíhá
Plzeň : Zlín 2 : 1
(2 : 1)
Góly:
6. O. Kukučka (vla.), 42. C. Kabongo (pen.)
Góly:
13. S. Petruta
Sestavy:
F. Wiegele - A. Memič, S. Dweh, K. Spáčil, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, C. Souaré, T. Ladra, C. Kabongo - P. Adu
Sestavy:
S. Dostál - J. Černín, J. Kolář, O. Kukučka - M. Kopečný, S. Petruta, C. Nombil, M. Fukala - D. Grygera, F. Appiah, D. Šmiga
Náhradníci:
J. Panoš, D. Ťapaj, S. Lawal, M. Toure, A. Sojka, M. Tvrdoň, D. Višinský, S. Boháč, F. Prebsl, B. Faal, S. Pirgič
Náhradníci:
M. Pišoja, S. Kanu, M. Cupák, T. Hellebrand, A. Křapka, T. Poznar, L. Bartošák, M. Knobloch, A. Gaži, P. Mukuba
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
6. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
7. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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