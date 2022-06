Už ne Fastav, ale Trinity. Fotbalový Zlín mění sponzora i název

„Jsme velmi rádi, že se nám podařila dotáhnout jednání do úspěšného konce. Je to pro nás důležitý krok v otázce další stabilizace klubu. Tento moment dodává všem v klubu i mimo něj impuls a motivaci do dalších sezon,“ uvedl k nové spolupráci ředitel klubu Leoš Gojš na webových stránkách.

S developerskou společností Fastav byl Zlín spojený od roku 2012. Během této desetileté éry se vrátil do české nejvyšší soutěže, vyhrál český pohár a zahrál si i skupinovou fázi Evropské ligy, kde narazil na Lokomotiv Moskva, FC Kodaň a Šeriff Tiraspol. V uplynulé sezoně skončil na druhém místě skupiny o záchranu.

S Trinity Bank bude spojený minimálně na tři sezony. Jako titulární sponzor bude uvedený v názvu, podobně jako dříve Tescoma nebo právě Fastav.

Football Club Fastav Zlín @footballzlin STŘÍDÁNÍ Na hřiště nastupuje nový hráč týmu. Seznamte se, přichází FC TRINITY ZLÍN



Nový sponzor, nový název. Zlínský fotbal začíná po letech psát zcela nový příběh, a to doslova.



❗️Název klubu se tímto oficiálně mění na FC TRINITY Zlín



„Rozpočet by měl zůstat plus minus ve stejné výši jako loni,“ nastínil už během týdne generální manažer Zdeněk Grygera. Teď už mohl zlínský klub nového partnera oznámit veřejnosti.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zahájit spolupráci. S hrdostí navazujeme na úspěchy zlínského fotbalu. Je to naše poděkování regionu, kde Trinity Bank vyrostla, a chceme se tak podělit o naše úspěchy se všemi obyvateli regionu,“ uvedl zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík.

Zlín rovněž zahájil spolupráci se sázkovou kanceláří Tipsport, která je jedním z generálních partnerů pražské Sparty.

„Velmi nás těší, že můžeme v našem klubu přivítat tak silné jméno na českém trhu, kterým Tipsport bezesporu je. Věříme, že toto spojení bude ku prospěchu obou stran a přinese jak klubu, tak fanouškům úspěšné sezony. Fakt, že s vámi chce tak stabilní společnost spolupracovat, je potěšující,“ uvedl Grygera.