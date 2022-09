Atraktivní bitva: Liberec vyzve účastníka Ligy mistrů z Plzně

Fotbalisté Liberce si z moravského turné odvezli čtyři body a udrželi se v horních patrech ligové tabulky. Na Slovácku zvítězili 2:1 a z Olomouce si ve středu přivezli bod za remízu 1:1.

Úřadující mistři z Plzně jsou ovšem rozjetí, po postupu do základní skupiny Ligy mistrů v domácí soutěži dvakrát vyhráli a jsou druzí, dvě příčky před Slovanem. Liberec s Plzní třikrát za sebou prohrál, naposledy 0:2. V případě dnešní výhry by ji v tabulce předstihl.

„Plzeň od začátku sezony dokazuje velkou kvalitu a myslím si, že nás čeká momentálně asi nejsilnější možný soupeř, kterého teď můžeme potkat,“ míní liberecký trenér brankářů Marek Čech. „Sezona se nám rozjela mnohem líp než ta loňská a rádi bychom to potvrdili. Vnímal jsem, jak si lidé celý týden volali o lístky, zájem byl, protože hrajeme teď v tabulce nahoře jako Plzeň. Moc se těším na parádní kulisu.“

Čech během hráčské kariéry chytal za Liberec i za Plzeň. „Já jsem v Plzni před deseti lety působil, shodou okolností jsem tam končil prvoligovou kariéru zápasem proti Liberci U Nisy, tehdy se tady hrálo o titul a získal ho Slovan,“ připomněl kouč libereckých brankářů.

Vedení Liberce reagovalo na zranění středního záložníka Mohameda Doumbii, které si vyžádá delší čas léčení, a přivedlo místo něj Matěje Valentu. Dvaadvacetiletý hráč se před sezonou přesunul z Českých Budějovic zpět do Slavie, kde ale neměl dostatečný prostor na hřišti. O ten teď zabojuje pod Ještědem, kam přišel na půlroční hostování.

V nejvyšší soutěži zatím zasáhl do 41 duelů. První start si připsal za mateřskou Slavii, do zbylých 40 zápasů naskočil v barvách Budějovic. Z tohoto angažmá zná také některé hráče, kteří momentálně ve Slovanu působí. „S Mickem van Burenem a Maxem Talovjerovem jsem se potkal v Českých Budějovicích a ve Slavii. Znám i Karola Mészárose a trenéra Kozla, adaptace tedy nebude těžká. Kabina je super, moc se na to těším,“ řekl Valenta po přesunu do Liberce. „Také mě moc potěšil zájem právě trenéra Kozla a celého Liberce. Věřím, že navážu na dobrou práci, kterou kluci tuhle sezonu začali, a budeme pokračovat v dobrých výsledcích,“ dodal mladý záložník.

Šanci by mohl dostat už v dnešní atraktivní bitvě proti Plzni, pro kterou je zápas generálkou na Barcelonu. „Liberec ze dvou venkovních zápasů z Moravy přivezl čtyři body, což je velmi úspěšné. Daří se mu, má zajímavé hráče. Hraje trošku jinak než v minulé sezoně,“ uvedl plzeňský asistent Pavel Horváth. „My si z domácího vítězného utkání se Slováckem budeme chtít vzít produktivitu, velký důraz a kvalitu v zakončení a organizaci hry. Zápasů teď máme opravdu hodně, takže ještě v tuhle chvíli ani sami nevíme, kdo bude hrát. Uvidíme, jak bude základní jedenáctka vypadat. Určitě nebudou Kopic, Kliment a Kalvach.“