Přípravu jsme výsledkově nezvládli, hodnotí trenér Jablonce Horejš

Fotbalisty Liberce doplnily během soustředění v Rakousku tři posily: obránci Talovjerov a Preisler i útočník Van Buren. A na jeho závěr se včera svěřenci trenéra Kozla po remíze a prohře s maďarskými celky přece jen dočkali vítězství, i když až po 120 minutách. Kyperského mistra Apollon Limassol totiž udolali v generálce na ligu v prodloužení, na kterém se kluby dohodly, po boji 3:2.

Jablonečtí na italské celky nestačili

Pouze dva zápasy ze tří plánovaných odehráli fotbalisté Jablonce na herním kempu v Itálii. Jejich formu ale prověřily dva velmi kvalitní celky ze Serie A, nejvyšší italské soutěže. A oba byly nad síly Severočechů. Po porážce 1:3 se Sassuolem podlehli Jablonečtí ve čtvrtek večer i Spezii Calcio, a to jasným poměrem 0:3.

David Houska a Dominik Pleštil v popředí slaví vítězství na půdě Teplic.

„Podle konečného výsledku se to nedá hodnotit kladně. Co se týče hry, tak v první půli jsme hráli hodně dobře, bohužel nadějné situace jsme nedokázali lépe vyřešit. Měli jsme dvě jasné gólové příležitosti, soupeř naopak ve druhém poločase naši první chybu hned dokázal potrestat,“ popsal nový jablonecký kouč David Horejš.

„Už je to trochu frustrující, góly si prakticky dáváme sami. Italové tím ten zápas, dá se říct, zlomili. My jsme pak nedokázali udržet tempo a kvalitu hry jako v první půli,“ dodal Horejš, jenž proti Spezii nemohl nasadit do sestavy nemocné krajní záložníky Jovoviče a Pleštila.

Herní bilance Jablonce v letní přípravě je tristní: čtyři zápasy – čtyři porážky. První dvě doma s týmy z nižších českých soutěží Žižkovem a Varnsdorfem, druhé dvě s italskými prvoligovými celky. „Výsledkově jsme přípravu nezvládli, ale kvalita týmů tady v Itálii byla opravdu hodně velká. Já věřím, že liga bude úplně něco jiného a tam to zvládneme,“ přeje si Horejš.