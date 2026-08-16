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Chance Liga 2026/2027

Spousta lidí mě odepsala. Vorlický se vrátil ve velkém stylu, nadchl trenéry i fanoušky

Petr Fojtík
  11:28
Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka....

Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka. (srpen 2026) | foto: Sigma Olomouc

Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka....
Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka....
Fotbalisté Slovácka slaví gól proti Olomouci.
Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka.
9 fotografií
Za necelých dvacet minut na hřišti zvládl v ofenzivě více než všichni jeho spoluhráči za celé utkání proti fotbalistům Olomouce. A to v týdnu před svým debutem za Slovácko absolvoval po opichu opakovaně operovaného kolene Lukáš Vorlický jenom předzápasový trénink.

Stihl ale připravit kontaktní gól pro střídajícího Ndubuisiho, sám dvakrát prověřil gólmana Koutného, který v poslední minutě vyrazil konečky prstů jeho ránu k tyči, a zachránil tak hostům z Hané v Uherském Hradišti vítězství 2:1.

„Změnil celou hru,“ ocenil Vorlického přínos i kouč vítězů Pavel Hapal. „Je to pan fotbalista,“ přidal se trenér Slovácka Jan Jelínek.

„Obrovská škoda, že jsme prohráli, protože jsem na konci mohl vyrovnat. Beru to na sebe,“ omlouval se Vorlický, který měl ze všech domácích hráčů nejvíce dotyků (6) v soupeřova vápně.

Chance Liga 2026/27

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Oba trenéři vás pochválili. Také se pochválíte?
Vždycky se chválím. (úsměv) Teď proto, že jsem trénoval v týdnu před zápasem až v pátek. Předtím jsem byl v pondělí na injekci v Mnichově. Poslední zápas jsem hrál v březnu. Málokdo ví, že jsem po něm musel na operaci. Čtyři měsíce jsem se zase dával dohromady. Spousta lidí mě odepsala. Říkal jsem jim, ať mi věří, ale oni mi nevěřili. Slovácko mi věřilo a já mu to chci vrátit. Chtěl jsem dát gól hned proti Sigmě, měl jsem k tomu příležitost. Nepovedlo se, ale vzhledem k okolnostem je logické, že nemám herní praxi a nejde to samo. Věřím, že za tři čtyři kola, když budu trénovat a koleno vydrží, tyhle šance budu proměňovat.

Jestli se mi má koleno zase rozbít, tak ať. Jsem bojovník, ne marod, říká Vorlický

Jak jste viděl střetnutí z lavičky a pak ze hřiště?
Dlouho jsem nad tím po zápase přemýšlel. Chtěli jsme bodovat a také jsme mohli, po čtyřech kolech bychom si to zasloužili. Jsme smutní, zklamaní. Na druhou stranu tam byly výborné pasáže. Měli jsme dobré kombinace, Sigmu jsme často zatlačili až na její vápno. Nepouštěli jsme ji do nebezpečných věcí. Na to, že bude letos nahoře a má pohárový tým, jsme s ní hráli vyrovnaný zápas a v některých fázích jsme ji i předčili. Naší nezkušeností a individuálními chybami jsme jí umožnili vstřelit dva góly a my jsme dali jenom jeden.

Bylo v plánu, že nastoupíte, nebo to vyplynulo ze situace?
Věděl jsem, že budu hrát. Jen jsme řešili s trenérem kdy. Bohužel Sigma dala druhý gól. Za stavu 0:1 mohl mít můj příchod ještě větší vliv. Striktně jsme se domluvili, že půjdu na hřiště někdy kolem 75. minuty, že bych to měl včetně nastavení zvládnout.

Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka. (srpen 2026)

Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka. (srpen 2026)

Je to pro vás momentálně maximum možného?
Teď asi ano. V neděli v osm hodin večer jsem jel z Boskovic do Plzně, kde jsem přespal a v šest ráno vyrazil do Mnichova, abych si v devět ráno nechal píchnout vitamíny do kolena. Celý týden jsem netrénoval, takže moje kondice na více nebyla. Musíme to držet tak, abych hrál příští týden znovu a další týden znovu. Nechceme, abych jeden zápas hrál a dva zase ne. To by bylo to nejhorší. Nejde o minutáž, ale abych byl každý týden s týmem.

Hned po nástupu jste na půlce nezaviněně spadl na zem. Co jste si řekl?
Že je to dobrý začátek. Bylo to hezké uvítání. (úsměv) Stalo se mi to i na předzápasovém tréninku. Vysvětlím to. Lidi si pak totiž myslí, že jsme dřeváci. Když je tráva suchá, máte umělou kopačku a balon je také z umělé gumy, dřou o sebe a můžete zakopnout. Stává se to často.

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Jak jste vykouzlil asistenci od brankové čáry přes bránícího Ghaliho, když už se zdálo, že míč vám uteče do zámezí?
Tohle je moje špička. Obránce si myslí, že už to nemám, ale dám si tam ještě nohu a posunu si to, nebo přihraju. Věděl jsem, že to vypouští a že buď mě kopne a bude penalta, nebo to nahraji Paulovi, kterého jsem vzadu viděl.

Gól jste mohl vsítit i ze dvou střel. Co chybělo?
Před první jsem udělal pár hráčů. Chtěl jsem to dávat na zadní po zemi do protipohybu brankáře. Bohužel jsem se zaklonil a měl balon daleko. Při poslední šanci mě hráč zezadu stahoval, ale nikdy bych sám nespadl. Faul to určitě nebyl. Ale tím, jak mě chytil, rozhodil mě a ztratil jsem rovnováhu. Kdybych střílel na pravou stranu, skončil by míč nejspíše na tribuně, jak jsem byl zakloněný. Musel jsem střílet na bližší tyč. A musím ocenit i gólmana. Ještě jsem to dal o zem, což je strašně těžké. Nemohl jsem to asi trefit lépe, ale vyhodil ruku a výborně to chytil.

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Co říkáte na start Slovácka, které má jen bod za remízu s nováčkem Artisem Brno?
Naprosto rozumím otázce a chápu české prostředí, které hodnotí, že po čtyřech kolech máme jeden bod a jsme dole. V klubu je nastavená nějaká cesta. Když jsem přicházel, říkal jsem, že věřím trenérovi Jelínkovi, Kácovi (Michal Kadlec), Šumimu (Veliče Šumulikoski), ale že to nebude hned. Měli jsme těžký los. Začali jsme na Slavii, doma s Artisem jsme dostali gól po individuální chybě, Jablonec je pohárový soupeř a i v desíti dokázali kluci hrát dlouhou dobu. Pojďme to ale hodnotit až na konci sezony a ne po čtyřech kolech.

Jaká je nálada v kabině?
Uvnitř máme dobrou atmosféru. Všichni jdeme za trenéry, táhneme za jeden provaz a je otázka času, kdy vyhrajeme. Lidi za námi šli celý zápas, což bylo fantastické. Jasně, byla doba, kdy Slovácko vyhrálo pohár, ale také je to nejmenší město v soutěži. Pojďme být vděční, že se tady liga hraje. Po čtyřech kolech nepropadáme panice. Řešíme naši hru, aby se posouvala, což se děje. A když lidé nepřijdou, bude to naše zodpovědnost.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
6. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
7. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
12. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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