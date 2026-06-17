„Spousta lidí mě popichovala. Ale musím říct, že jsem čekal větší smršť. Jsem mile překvapený, jakým způsobem se mi dostalo podpory. Troufnu si říct, že větší, než když jsem se stal prvoligovým trenérem poprvé ve Zlíně,“ vzpomíná Jelínek, který žije v Luhačovicích stejně jako majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka.
„Nepovažuji se za legendu Zlína. Samozřejmě jsem s ním spjatý a klubu vděčím za mnohé. Ale český fotbalový rybníček je tak malý, že pokud my trenéři chceme něco dělat a ukázat svoji práci, tak si nemůžeme moc vybírat.“
Slovácko po nečekaném odchodu Romana Skuhravého překvapilo i vaším jmenováním. Zaskočilo i vás?
Řešilo se to několik dnů. Nebylo to snadné rozhodování. Byl jsem ve Slavii spokojený, jednalo se o prodloužení kontraktu, než se ozvalo Slovácko. Nechtěl jsem to ventilovat. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli to vyjde. Jako první se to dozvěděla rodina. Když to klub večer zveřejnil, začaly mi chodit zprávy. Měli jsme den předtím s manželkou výročí svatby a byli jsme na večeři. Musím se jí omluvit, byl jsem hlavou trošku někde jinde.
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Rodina zůstala na Moravě. Vrátil jste se i kvůli ní?
Byl to jeden z dílů skládačky, proč jsem se rozhodl pro Slovácko. Musím smeknout před manželkou a dětmi, jak to dva a půl roku zvládaly. Jsou rádi, jak se mi daří pracovně. Jezdil jsem dvakrát týdně domů, rodina za mnou. Ale děti rostou a musel jsem to reflektovat.
Jak souvisí váš příchod s tím, že Slovácko a Slavie chtějí hlouběji spolupracovat?
To není otázka na mě, ale co vím z jednání, Slovácko si mě vybralo proto, jak pracuji. Sledovali mě.
Prohloubí se spolupráce se Slavií, která začala jarním hostováním Ouandy?
Ouanda udělal ve Slovácku pokrok a Slavia byla spokojená. Pro Slavii je výhoda, že zná mou práci a můžu jí dávat logicky zpětnou vazbu na hráče, jak fungují. Můžeme je otestovat na ligové úrovni. Je to benefit. Ve Slavii mám kontakty. Myslím, že jsme tam s našim kolektivem odvedli dobrou kvalitní práci.
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Už jsou tady Šimon Slončík a Filip Horský. Jaké s nimi máte plány?
Tyhle příchody šly ještě mimo mě. V úvodních dnech budu tým poznávat. Byli domluvení nějací hráči. Něco jsem posvětil, z něčeho sešlo. Šimon se jde bít v přípravě o místo, v jaké fázi je to s Filipem Horským, zatím netuším. Vím, že ho chtělo Slovácko na přestup. Mám seznam hráčů, které chceme. I těch, kterým skončilo hostování a nejsou tady. Například z Olomouce. Musíme na tom zapracovat. Potřebujeme posílit do každé řady. Kostadinov a Ouanda, to byla veliká síla.
Budete mít dostatek času složit tým podle vlastních představ?
Ještě není celý pohromadě, kluci budou dojíždět. Převzal jsem program a kádr, jak byl domluvený s předchozím trenérem. Budu se s mužstvem sžívat. První tři dny ho budu sledovat z odstupu a do procesu minimálně vstupovat. Kolik je času, se uvidí. Přestupové období je delší.
Sobotní přípravný dvojzápas v Hluku s Prostějovem a Kroměříží jste zrušil vy?
Ano. Tímto se omlouvám soupeřům. Také to nemám rád. Ale chci požádat o pochopení. Nemám pohromadě celý tým. Potřebuji hráče vidět v jiném prostředí, získat více dnů na jejich poznání. Vložili jsme jeden zápas příští středu.
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Jak budete vypadat realizační tým?
Ze Slavie jsem si přivedl Filipa Duroně, který mi do toho zapadá charakterově i odborně. Než jsem to vzal, mluvil jsem se všemi lidmi z užšího realizačního týmu. Přesvědčili mě, že nám to může šlapat.
Co Vlastimil Daníček, jemuž předchozí trenér Roman Skuhravý nabídl pozici asistenta?
Je to extrémně pracovitý borec, který vidí fotbal. Je na začátku trenérské kariéry. Může mít přesah do kabiny. Má vůdcovské schopnosti, kabina ho respektuje. Je to legenda Slovácka, takže je to správný krok. Ale samo o sobě to nestačí. Přesvědčil mě debatami o fotbale, jak se chce posouvat. V týmu bude mít zodpovědnost za defenzivu. Bude se mu snažit pomáhat, aby se rozvíjel.
Ve Zlíně jste skončil v listopadu 2022. Jak jste se od té doby posunul?
Můj pohled na fotbal se nezměnil. Jsem zkušenější, vzdělanější. Snažím se neustále vyvíjet. Vždycky jsem chtěl hrát fotbal, ale jdu na to teď úplně jinak. Troufnu si říct, že v tom jsem se posunul. Uvidíme, jak to bude fungovat.
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Jak upravíte herní styl Romana Skuhravého?
Práci trenéra Skuhravého sleduji dlouho a mám podobný náhled na fotbal. Mám radost, že se v lize objevují týmy, které chtějí hrát fotbal. Pevně věřím, že budeme odvážní. Samozřejmě mám jiný přístup, ale byla by škoda rozbořit principy a věci, na kterých se tady pracovalo. Chci na to navázat, ale je to dlouhodobý proces. Věřím, že to dokážeme ještě posunout.
Co vám dala kooperace s trenérem Trpišovským a jeho štábem u áčka Slavie?
Rok a půl ve Slavii byl obrovsky obohacující. Ať už interním vzděláváním nebo prostředím, vedl jsem tým třinácti lidí, byla to i manažerská práce. Komunikoval jsem s šéftrenéry mládeže, byl jsem součástí nastavování procesů v akademii. Obrovská škola, velká inspirace při zápasech, i když na některé věci mám třeba jiný názor. Moderní realizační týmy jsou široké. Je to správná cesta. Ukážou se mé manažerské schopnosti, jestli to dokážu ukočírovat, nebo ne. Hlavní věci v tréninku půjdou přese mě. Doufám, že realizační tým to pochopí a budeme jednotní.