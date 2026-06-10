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Chance Liga 2025/2026

Slovácko potvrdilo konec Skuhravého. Může dojít k pikantní rošádě s Baníkem

Petr Fojtík
  10:43
Přesně za týden začnou letní přípravu. A dost možná bez hlavního trenéra. Přestože Roman Skuhravý před baráží slíbil hráčům, že zůstane ve fotbalovém Slovácku, odmítl po prvoligové záchraně prodloužit v Uherském Hradišti smlouvu a podle informací portálu iSport upřednostnil nabídku Baníku Ostrava.
Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka | foto: ČTK

Trenér Slovácka Roman Skuhravý navádí své svěřence v úvodním zápase baráže...
Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během zápasu, který jeho tým doma prohrál s...
Kouč Slovácka Roman Skuhravý sleduje utkání svých hráčů proti Hradci Králové.
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V klubu už hledají náhradu, podle informací iDNES.cz by se mohl do Slovácka vrátit Svatopluk Habanec, který nedávno na vlastní žádost skončil v druholigovém Ústí nad Labem. Může dojít i k pikatní rošádě s Baníkem, v Hradišti se zajímají rovněž o Josefa Dvorníka, který zachránil Ostravu v lize.

„Můžeme se domluvit za hodinu. Měl jsem jasný požadavek, že chci vidět u Slovácka ambici. Jde také o délku smlouvy. Vedení chce dlouhodobý kontrakt, já jen roční. Během něj chci vidět, jak Slovácko bude přemýšlet a jaké kroky dělat. V tom je jediný problém,“ povídal Skuhravý bezprostředně po úspěšné baráži s Artisem Brno.

Skuhravý a Slovácko licitují o délce smlouvy. Trenér chce, aby se klub rozvíjel

„Nelicitovali jsme. Splnili jsme všechny podmínky, které chtěl. Stačilo jen podepsat,“ uvedl Veliče Šumulikoski, sportovní ředitel Slovácka, který ještě během úterka počítal s tím, že Skuhravý bude v Hradišti pokračovat. „Je to zvláštní. Na jednu stranu ho chápu, ale na druhou jsme zklamaní a mrzí nás to.“

Skuhravý převzal Slovácko v listopadu na posledním místě Chance ligy, tým zvedl výsledkově i herně a přes baráž ho udržel v nejvyšší soutěži.

„Pomohli jsme si navzájem. Chtěli jsme jeho systém hry propojit i s mládeží, kde teď máme deficit. Je jasné, že bez svých hráčů se v dnešní době neobejdeme,“ podotkl Šumulikoski.

Slovácko bude mít šestého trenéra za dva roky

Skuhravý byl pátým trenérem Slovácka za poslední dvě sezony a od konce Martina Svědíka, který dovedl klub k vítězství v MOL Cupu a do skupinové fáze Konferenční ligy.

Hradišťský klub se dostal náhle do časového presu, momentálně je bez hlavního trenéra. „Nechceme při jeho výběru udělat chybu. Víme, kolik nás to předtím stálo úsilí a peněz,“ připomněl Šumulikoski, když Slovácko vykupovalo ze smlouvy Smetanu.

Ve hře je comeback Habance, který v letech 2012 až 2016 odkoučoval ve Slovácku 116 prvoligových zápasů a v historickém pořadí klubu je druhý za Svědíkem. Na seznamu vytipovaných trenérů jsou také Dvorník, jehož má Skuhravý vystřídat v Baníku, Radoslav Látal, který naposledy před dvěma roky trénoval Jablonec, a Tomáš Janotka, jenž je po dubnovém konci v Olomouci bez angažmá.

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„Je to nepříjemná situace, protože na Skuhravého byly navázané možné příchody hráčů, které se teď zabrzdily,“ nastínil Šumulikoski.

Hned dvanácti hráčům končí smlouva nebo hostování, na soupisce Slovácka je aktuálně 17 hráčů včetně dvou brankářů. A už na příští sobotu má naplánované v Hluku dva přípravné zápasy v jeden den s Prostějovem a Kroměříží.

Skuhravého odchod není jedinou změnou ve vrcholných strukturách klubu po hektické sezoně. Po vzájemné dohodě uzavřel své působení na pozici výkonného ředitele Jaroslav Vašíček, který byl nominantem jednoho ze tří spolumajitelů Slovácka Zdeňka Zemka. Jeho funkci převzal dosavadní finanční ředitel Zdeněk Heneš, který zastupuje držitele 25 % akcií Pavla Buráně z Auto UH.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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