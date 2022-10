Na Letné jsme mohli, teď více méně musíme, ví asistent kouče Hejkal

Důvody jsou hlavně dva.

Jednak Hradec po dobré první čtvrtině základní části prvoligové soutěže nemá před záchranářskými příčkami tak komfortní náskok jako loni, jednak mu nyní začínají zápasy s mužstvy, která na tom jsou podobně. Kdo z nich bude v následujících zápasech lepší, získá pro další část sezony potřebný klid.

„Máme už za sebou týmy ze špičky – Slavii, Spartu, Plzeň. Pro nás tak nyní začínají ty velice důležité zápasy, protože jsou s mančafty, které se pohybují v tabulce kolem nás. Tato utkání chceme a potřebujeme zvládat,“ netají Hejkal.

Vzpomínka na zápas na pražské Letné se Spartou nepřišla v Hejkalově vyjádření náhodou. Hradec tam totiž před týdnem sehrál výborné utkání, vedl, soupeř přišel o vyloučeného Čvančaru, jenomže k bodovému zisku to nevedlo.

„Bohužel jsme po půli inkasovali dva góly ze standardek, o jednom z nich mluví celá republika, já se k tomu vyjadřovat nechci,“ neskrýval Hejkal pocity, s jakými hradecké mužstvo z Prahy odjíždělo.

Co na tom, že komise rozhodčích mu dala za pravdu, že druhý, vítězný gól Sparty padl z ofsajdu a neměl platit. Body dokonce ze hřiště favorita to nevrátí, avšak i Hradečtí uznávají, že se podobnému vyústění utkání dalo předejít. „Myslím si, že kdybychom proměnili jednu z toho bezpočtu šancí, které jsme měli, tak bychom to utkání nejen zremizovali, nýbrž vyhráli. Výsledek nás mrzí ještě teď, je to strašná škoda,“ přiznává hradecký asistent.

Buď jak buď, dnes odpoledne bude Hradec v trochu jiné roli než na Spartě. Teplice se totiž po loňské mizerné sezoně, která zaváněla sestupem, otřepaly a letos jsou zatím jen kousek za Hradcem.

„Mají velice kvalitní útočníky, hrají oproti loňskému ročníku odlišným stylem a musím říct, že jim ten současný sedl. Odborníci je před sezonou pasovali na kandidáta sestupu, ale já to tak rozhodně nevidím,“ uvedl Hejkal před zápasem, který na stadionu v Mladé Boleslavi začne dnes v 16 hodin.