Olomouc neřeším, měla těžké soupeře, říká před utkáním brankář Reichl

Avšak nahlas gólman, který do Hradce přišel před rokem a půl, prohlásil: „V Olomouci jsem strávil téměř všechna svoje fotbalová léta. Na zápas se ale připravuji jako na každý jiný, nastuduji si ho, ale že bych byl nějak přemotivovaný, to nehrozí.“ První půlrok v Hradci pro něj byl téměř snový, ale ten minulý jej dlouho provázely zdravotní problémy.

Reichl se z nich otřepal a v úvodu letošního prvoligového ročníku do hradecké branky ještě nikoho jiného nepustil. Bude to s velkou pravděpodobností platit i o zítřejším utkání, v němž se Hradec pokusí získat třetí výhru.

Pro spoustu fotbalistů podobná minulost přináší zvýšenou motivaci, pro vás to neplatí?

Mám tam sice kamarády, se kterými jsem pořád v kontaktu, ale nijak to nehrotím. V mém případě je to tak, že v kabině máme vypsáno, že když se vyhraje, bývalý hráč soupeřova klubu donese do šatny malé občerstvení, ale nic víc.

Olomouc na začátku sezony porazila Baník, od té doby ale třikrát prohrála. Co říkáte její aktuální formě?

Je sice pravda, že poslední tři zápasy prohráli, ale měli těžké soupeře. Podíváme se na video a trenér Koubek nás určitě dobře nachystá.

Vy do zápasu půjdete v daleko větší pohodě, v prvních čtyřech kolech jste i přes kvalitu soupeřů získali šest bodů. Jak začátek sezony hodnotíte?

Pro nás super, hlavně když vezmeme, proti komu jsme nastoupili. Na druhou stranu nás může trošku mrzet, že jsme bodů nezískali přece jen o něco více. Bohužel jsme dvě utkání dohrávali v oslabení, ale přesto jsme hráli velice solidně a po nějakém tom dalším bodu jsme sahali.

Neplatilo to o zápase s pražskou Slavií hned v prvním kole. Při vaší premiéře v první lize za Hradec z toho byla senzační výhra. Byla pro vás vychytaná nula hodně velká vzpruha na startu sezony?

Neberu to tak, jsem typ člověka, který se připravuje pořád stejně. Což platí i tehdy, když chytám či nechytám. Výhra nad Slavií byla skvělá, ale já se nerad koukám dozadu. Teď mám před sebou další zápas.

V přípravě jste byli tři vyrovnaní brankáři, ale chytat může jen jeden. Jak moc vás překvapilo, že padla volba právě na vás?

Že nastoupím k prvnímu zápasu sezony, jsem se dozvěděl dva tři dny předem. Do přípravy před začátkem sezony jsem šel s tím, že jsem připravený na jakoukoliv roli. Věděl jsem, že ať budu trojka, dvojka, či jednička, že budu pracovat naprosto totožně a že uvidím, co bude dál.

Zatím to vypadá, že máte svoji pozici jistou. Nejlepší forma v kariéře?

Nevnímám to tak. Odchytám utkání a jak už jsem říkal, už se k němu moc nevracím, hned se koukám dopředu. V hlavě jedu zápas od zápasu. Snad se bude dařit i nadále, ale jde mi hlavně o to, aby bodoval celý tým.

Ten v pondělní dohrávce na hřišti pražských Bohemians s vaší pomocí podruhé v sezoně vyhrál. Jak těžký duel to byl?

Hrát tam je těžké, stadion i diváci jsou specifičtí. Proto jsem rád, že jsme ho dokázali zvládnout a získali jsme tři body, protože jsme je potřebovali.

Vedli jste, domácí před přestávkou snížili a po ní to s vaším týmem vypadalo všelijak. Bylo pro váš úspěch klíčové přežít začátek druhé půle?

S tím souhlasím. Dvoubrankové vedení v první půli pro nás bylo důležité, soupeř snížil a na začátku druhé půle nás zatlačil. Dokázali jsme to však ustát a myslím, že jsme pak byli i lepší.

Gól jste od Bohemians dostal pouze z pokutového kopu. Na míč jste si ale si sáhl, kolik chybělo, abyste ho vytěsnil mimo branku?

Kousek.

Skoro to vypadalo, jako byste věděl, kam střela půjde. Bylo to tak?

Před každým zápasem se s trenérem Poštulkou podíváme na střelce a studujeme, kdo by mohl kopat. Puškáče jsme měli skvěle načteného, dopředu jsem věděl, kam skočím. Bohužel jsem pokutový kop trošku přeletěl a míč nevyrazil do bezpečí. Když jsem tam takhle dobře šel, měl bych to chytit.