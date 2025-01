Prodej hradeckého fotbalového klubu pokročil, město volí mezi dvěma zájemci

Podmínky a vypsání výběrového řízení schválili hradečtí zastupitelé 17. prosince, město tendr vypsalo 23. prosince.

Radnice nespecifikovala, zda za zájemci stojí osoby či subjekty ze zahraničí. „Přihlásili se dva uchazeči, oba založené podle českého práva,“ uvedla radnice. V předběžném řízení do konce září 2024 se městu podle dřívějšího vyjádření jeho představitelů přihlásilo pět až deset zájemců. Většina jich byla ze zahraničí nebo zastupovala zahraniční subjekty. Mezi zájemci byl i podnikatel a bývalý fotbalový reprezentant Ivo Ulich.

Uchazeči, kteří splní kvalifikační požadavky, předloží v další fázi tendru podnikatelský plán a předběžné nabídky. O nich bude město ve spolupráci s poradcem s uchazeči jednat.

Dalším krokem bude podání finálních nabídek, které bude hodnotit komise. Město bude mít právo uzavřít smlouvu se zájemcem již na základě předběžné nabídky. Nový vlastník by měl být znám letos na jaře, aby s ním klub mohl vstoupit do sezony 2025/26.

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová s novým logem Hradce Králové

Nový majoritní vlastník by měl podle představ města zajistit samofinancování klubu. Po sportovní stránce by měl přiblížit mužský A-tým k příčkám zajišťujícím účast v evropských pohárech. Základním kritériem hodnocení bude výše nabídkové ceny.

„V následujících týdnech budeme řešit, zda zájemci splňují stanovenou způsobilost a kvalifikaci,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) k nejbližšímu postupu v tendru. Finální nabídky dostane k posouzení sedmičlenná hodnotící komise, v níž mají zastoupení koaliční i opoziční strany v zastupitelstvu města. Konečné rozhodnutí o prodeji bude na zastupitelstvu města.

„Je nezbytné, aby hradecký fotbal nalezl strategického partnera, který naváže na kvalitní výsledky našeho FC v posledních letech a zároveň do klubu přinese novou dynamiku,“ uvedla primátorka.

V minulém ligovém ročníku Hradec Králové skončil devátý a v nadstavbě si vybojoval účast v kvalifikačním utkání o Konferenční ligu. V této sezoně mu po podzimní části nejvyšší domácí soutěže patří osmé místo.

Ponecháním 11 procent si město zajistí, že majoritní akcionář nebude moci město v budoucnu z akcionářské struktury vytěsnit nuceným odkupem akcií. Město si také stanoví některé podmínky, například nemožnost odvedení prvoligové licence.

Proces prodeje klubu radnice zahájila na podzim 2023. Pro zprostředkování prodeje si v únoru 2024 najala poradenské sdružení právnické firmy Havel & Partners a České spořitelny.

Bratři Petr a Ivo Ulichovi, majitelé firmy M&T

Fotbalového stadionu, který město s nákladem téměř 800 milionů korun otevřelo v srpnu 2023, se výběrové řízení netýká. Stadion bude nadále ve vlastnictví města. Jeho provoz bude dál v rukou klubu, a to po dobu 20 let s možností prodloužení na dalších deset let. Klub bude městu ročně platit nájem pět milionů korun plus pět procent z dosahovaného obratu.

Zatím poslední vážné jednání o prodeji klubu se odehrálo v roce 2017. O majetkový vstup se tehdy ucházeli Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů, dále investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou, zastupitelé ale Ulichův vstup do klubu nakonec v červnu 2017 odmítli.