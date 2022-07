Slavia na obzoru, fotbalisté Hradce před ní prověří Chrudim

„Zápas nebereme úplně jako generálku, ale hledáme herní vytížení pro většinu mužstva,“ uvedl před dnešním zápasem Stanislav Hejkal, jeden z asistentů hlavního kouče hradeckého mužstva Koubka.

Loňský nováček české nejvyšší soutěže, jenž se chystá na obhajobu nečekaného 6. místa, končí zápasovou část přípravy tak trochu nenápadně. V posledních týdnech žádný zahraniční soupeř a z pochopitelných důvodů ani žádný prvoligový rival, jeho sokové se, stejně jako dnes, rekrutují z českých týmů z nižších soutěží.

Bylo tomu tak i uprostřed týdne, kdy se Hradec představil na hřišti Vysokého Mýta, kde při podobném taktickém plánu ohledně využití hráčů odvracel porážku a pro výhru si došel až zlepšeným výkonem po přestávce.

„V prvním poločase to sestava protkaná dorostenci nezvládla, naštěstí jsme v druhé půli zabrali a tento, řekl bych tréninkový duel obrátili. Jsme rádi, že jsme to utkání vyhráli, ačkoliv se to vítězství rodilo v bolestech,“ poznamenal Hejkal po výhře 3:2 nad soupeřem, který se chystá na sezonu v divizi, odkud by se rád posunul do ČFL, třetí nejvyšší soutěže. Přestože hlavní kouč Koubek při některých minulých zápasech naznačil, že se mu sestava pro úvod ligové sezony rýsuje, dnes se to příliš nepozná. „I v tomto utkání chceme dát prostor většině širšího kádru,“ podotkl Hejkal.

Chrudim se rýsuje jako ideální soupeř pro aktuální situaci Hradce. V přípravě porazila rezervu Sparty, Jihlavu i Chlumec nad Cidlinou, jedinou porážku zaznamenala s pražskou Duklou.

„Je to regionální tým nedaleko od nás. Jezdíme tam celkem často, pár hráčů od nás je tam na hostování. Známe je tedy poměrně dobře, je to nepříjemné, bojovné mužstvo,“ říká hradecký asistent, „navíc druhá liga v přípravě potvrdila svou kvalitu, protože naše utkání s Varnsdorfem, Spartou B i Jihlavou měla úroveň, totéž čekáme od Chrudimi.“