Sezona po historické? Fotbalový Hradec hodlá zůstat na vlně

Naznačují to kroky a události, které se za dva měsíce mezidobí mezi sezonami staly.

Klub se totiž zapojil k trendu zvednout český fotbal výš. Ke snaze dále zvyšovat atraktivitu hry a tím i zájem diváků.

Co může tuto snahu v následujících měsících nejvíc ovlivnit?

Sympaticky navýšený rozpočet

Co si budeme povídat, peníze jsou v plánech důležité. A Hradec se netají tím, že se mu daří rozpočet navyšovat. „Rozpočet klubu roste o desítky milionů korun a doufám, že po vstupu strategického partnera to bude pokračovat. Teď jsme na 180 milionech korun,“ uvedla před startem sezony Pavlína Springerová, hradecká primátorka a zároveň předsedkyně představenstva klubu.

Cifra je až překvapivě vysoká. Na absolutní špičku v podobě pražských „S“ to sice nestačí, ale je velmi příznivá. Pro srovnání třeba Baník Ostrava, jenž se netají oprávněnou snahou zafixovat se v absolutní české špičce, hrdě přiznal rozpočet 150 milionů. S tím se dá něco dělat.

Zájem potenciálních majitelů

Před devatenácti lety, na jaře roku 2005, prožíval hradecký fotbalový klub se slavnou historií, blížící se agónii. Tehdejší majitel Jan Voda klub jen tak tak udržoval při životě, a tak i kvůli pochopitelné stávce hráčů, kteří nedostávali výplaty, hrozilo, že sezonu nedohraje. Tím by padl až na fotbalové dno. Klubu se tehdy podařilo přesvědčit zastupitele, že jediným řešením je, aby klub vzali pod městská křídla. Stalo se a klub byl z nejhoršího venku.

Po téměř dvaceti letech je situace opačná. Snaha o získání nového majitele klubu není za ta léta ničím novým, ale nyní se nabízí mnohem atraktivnější zboží než dříve. Zájem, jejž projevili bývalý výborný fotbalista Ulich, nově také miliardář hradecký Tomek a snad i další, dává naději, že tentokrát to vyjde.

A soukromý majitel by mohl i do současného svěžího větru přifouknout i další prostředky. Následující měsíce ukáží, zda je optimismus na místě, situace je hodně příhodná.

Vyprodaná více než třetina

Není to jen novým stadionem a vydařenými sezonami po návratu mezi elitu. Fotbalový boom nejen ve městě, ale i v celém regionu klub umně podporuje svým marketingem. Příklad Sparty a Slavie, které po hubených letech vážně zvažují, že je třeba navýšit kapacity stadionů, jež byly ještě nedávno více než dostatečné, je hodný následování.

Hradci se to daří, více než 3500 prodaných sezonních vstupenek je nadějným krokem, fanoušci vykoupili více než třetinu kapacity nové arény. Podpora fanoušků by tak Hradci měla výrazně pomáhat.

Na jaře zazářili hlavně brankář Zadražil a stoper Spáčil, kteří jako ligoví novicové ukázali, že přestupová politika sportovního vedení klubu má logiku. Letošní léto by mohlo být pokračováním, Hradec opět přivedl hráče, již mají potenciál pomoci Hradci a sobě udělat fotbalové jméno.

Útočník Daniel Vašulín z Hradce Králové se snaží hlavičkovat mezi hráči Olomouce.

Do této kategorie patří brankář Vágner a útočník Náprstek, k nim klub přivedl více než zkušené ofenzivní borce Vlkanovu a Mihálika. Prvního jako už téměř hradeckou ikonu, jež se domů vrací se zkušenostmi získanými i v reprezentaci a v Lize mistrů. K tomu byly dotaženy přestupy hostujících Čiháka a Dancáka. Chce se proto věřit, že se podaří zahladit odchod útočníka Vašulína, jenž v posledních letech představoval hlavní útočnou sílu týmu, do Plzně.

Pohoda z vydařeného jara

Fotbalová pohoda může být vrtkavá, ale ta hradecká vyzařuje, že je na dobrých základech. Pojí se s trenérem Davidem Horejšem, jenž k týmu přišel na konci zimy v nelehké situaci s úkolem, aby tým zachránil před možným trapným sestupem v sezoně, v níž křtí novou arénu

Podařilo se mu to více než skvěle, ostatně v úvodu o tom už byla řeč. Osm výher z třinácti zápasů, v nichž tým vedl, je jasným důkazem. Až do porážky s Mladou Boleslaví v zápase o Evropu, posledním v minulé sezoně, totiž Horejš prohrál jen se Spartou a se Slavií. V neděli večer budeme s napětím čekat, zda na to tým v domácím duelu s Teplicemi, prvním v novém ligovém ročníku, pod jeho vedením naváže.