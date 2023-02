Body, góly. A výkon? Favorité v lize vítězili, ale úplně spokojení být nemohli

Sparta vyhrála, ačkoli prohrávala. To je její největší plus z 18. kola. Když bude chtít vypíchnout pozitiva, najde jich víc: třeba výborné představení nového záložníka Kairinena nebo dvě branky rychlonohého náhradníka Minčeva po bleskových brejcích. Ale tři body Spartu zajímají zdaleka nejvíc.

„Začali jsme fakt špatně, ale pak jsme ukázali, že jsme psychicky odolní. I když jsme si to chvílemi dělali těžší,“ uznal kouč Brian Priske.

Navzdory vítězství 4:1 se nezdá, že by se na startu jara ukázala výrazně jiná Sparta než v první polovině sezony, spíš plus minus zapadla do stopy, kterou si vyjela na podzim.

Aby mohla myslet výš než na třetí místo, nesmí ztrácet jako v úvodním jarním kole v Olomouci. Na první domácí zápas roku se přišlo podívat deset tisíc fanoušků a hlavně v úvodu hučeli nespokojeností. Sotva dosedli na rudé sedátko, už do něj naštvaně bušili. Po minutě první tutovka soupeře, za chvíli 0:1.

Sparťanští trenéři okamžitě hledali kiks na obrazovce tabletu a jistě měli jasno dřív než diváci u televize. K čemu je, že sparťané při tréninku cvičí obranné standardní situace, když praxe zůstává vzdálená za teorií? Deset rudých dresů se poskládalo v šestnáctce, k tomu oranžový brankář Kovář. A výsledek? Špatně vyřešený centr, odražený míč a prudká rána obránce Tomiče.

Snad i díky rychlé trefě se včera večer se na Letné v mrazivém počasí hrál zápas, na který se celkem hezky dívalo. Minimum hluchých pasáží, plno zajímavých momentů. Osudové okamžiky zvládla lépe Sparta, ale neměla by si myslet, že se přes zimu zbavila všech trablů.

Stačí nahlédnout do seznamu marodů: v něděli kvůli zranění či nemoci chyběli Höjer, Jankto, Sörensen a Vitík, hráči pro základní sestavu. K nim přičtěte dlouhodobé marody Čelůstku a Peška a také albánského nováčka Laciho, který ještě neodehrál v rudém dresu ani minutu.

Zranění Spartu limitují dlouhodobě, ať dělá, co dělá. V realizačním týmu má šest doktorů, tři fyzioterapeuty, dva maséry i nutričního poradce, ale vyprázdnit marodku jako by byl úkol pro kouzelníka. Zřejmě i proto se kouč

Priske rozhodl v zimě kádr nafouknout o čtyři zahraniční posily, ale zatím to vypadá, že se pořádně rozkoukat stačila jediná - záložník Kairinen sice není žádný sprinter, ale jeho přehled, klid a kopací technika se mohou hodit. Včera parádním gólem pomohl rychle vyrovnat, pak ještě jednou nebezpečně pálil z dálky, v závěru přihrál na čtvrtou trefu.

Další nové tváře? Svižný křídelník Mabil si ještě musí chvíli zvykat, Laci se potřebuje vykurýrovat a obránce Kamenovič v přípravě ani před týdnem při ligovém debutu rozhodně nezářil.

Z trojlístku ligových favoritů na startu jara nejvíc přesvědčila Slavia, ale také s výstrahou. Proti posledním Pardubicím, které si užily premiéru na novém stadionu, musela v sobotu přežít tyč, další velkou šanci i závěrečné minuty v oslabení, které zavinil nesmyslným vyloučením stoper Ousou. Na vítězství 2:0 to ovšem stačilo.

Plzeň se protrápila prvním poločasem v Brně, až po neuznaném druhém gólu domácích se probrala a třemi trefami otočila.

Pro tabulku to znamená, že se po víkendu nic nemění: první Slavia, o bod zpět Plzeň, Sparta má na čelo sedmibodovou ztrátu.