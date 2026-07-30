Fanoušek, jemuž uklízel ředitel Teplic: Budeme-li v top 8, udělám si tetování

Scholze k zimnímu hecu na síti X vyprovokovaly dlouhodobě šedivé výkony, výsledky a tepal i do přestupové politiky klubu. „Chtělo by to, aby pan Kratina pustil chlup na jeden kvalitní přestup za půlrok,“ vybízí pětatřicetiletý srdcař majitele.
V zimě nevěřil posile Tomáši Zlatohlávkovi a slíbil uklidit Stínadla, pokud na jaře dá aspoň dva góly. Nedal ani jeden, a tak jeho chalupu vygruntoval Rudolf Řepka, který tím sázku vyšponoval.
Jak dlouho straníte Teplicím?
Já jsem se v Teplicích narodil a žil do tří let, pak jsme se přestěhovali do Mostu, odkud byla mamčina strana rodiny. Táta se bavil s hlasatelem ze Stínadel Lubošem Fridrichem, díky tomu jsme měli samé plakáty a další věci. Na fotbal chodím odmala. Měl jsem malý výkyv, jestli nefandit Mostu, když postoupil do ligy, ale srdce nepřečuráte. Poslední dva roky řeším Teplice na síti X, vytáčí mě, co se děje.
A jste vlajkonoš?
Do kotle nechodím, nebaví mě koukat na fotbal z pohledu za bránou. A nejsem aktivní fanoušek. Když na mě někdo řve, ať jdu fandit, to ne. Rád si zařvu to svoje. Respektuju a miluju vlajkonoše, bez nich bychom byli ještě horší. Když jedu na výjezd, tak do kotle jdu. Mám šálu a přijde mi slušné, abych s ní neprudil domácí fanoušky. Když k nám přijedou slávisté, Liberec, všichni mezi námi otravují se šálami, to mě vytáčí.
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Zpátky k síti X. Co vás dva roky štvalo, že jste byl tak kritický?
Štve mě to delší dobu, dva roky intenzivně. Asi přestupová politika v Teplicích, žijí v určité bublině. Říkají si v ní, jak jsme dobří, jak je to rodinné, skvělá kabina, podporujeme se. Jenže já čekám výsledky. Nezajímají mě kecy. Za posledních osm let jsme byli šestkrát ve skupině o baráž. Kde to jsme? A nic se nezměnilo, nic se nepohnulo. Někdo dělá svoji práci a asi i dobře, ale my to nevidíme. Chtěl bych, aby byli víc transparentní a vysvětlovali, proč někoho pouštíme, proč jiného kupujeme. Daleko líp bychom to chápali, než když přivádíme Hronka atd. To byly úlety.
Na setkáních s fanoušky se přece tyto věci probírají.
To je jednou ročně, ale já bych chtěl vidět výstupy Rudy Řepky nebo Štěpána Vachouška třeba jednou za tři měsíce. Tohle se povedlo, tohle ne, budeme cílit na tyhle hráče. To se neděje.
Čekal jste, že s novým majitelem Milanem Kratinou dorazí na Stínadla zvučnější posily?
Určitě. Když oznámil, že vstupuje do klubu, říkal jsem si: Za tři roky jsme v pohárech! Ono by to šlo, kdybychom měli lepší lídry a pan Kratina by pustil chlup, neřešil by svůj byznys, i když to chápu. Podívejte se na Liberec: obklopil se zkušenými lidmi, pustili prachy a vidíme, jak to funguje. Prodají N’Guessana za iks milionů do Slavie, ono to jde. Nebo Pardubice. Byly pod námi, přišel Pražák, udělal nákupy a hra se úplně změnila, dávali góly a fanoušky to bavilo. My se pak divíme, proč nechodí diváci. Proč by asi chodili? Když na vás 45 minut prší ze střechy, jídlo stojí za prd...
Teplice za posily utratily oproti minulosti hodně peněz, navíc pod Kratinou se nejdříve soustředí na stadion a mládež. To neberete jako dobrý krok?
Uznávám to. Musí se to, jde o důležitou věc. Ale důležité jsou i aktuální výsledky. Nemůžeme iks let čekat, že něco bude. My nevíme, jestli to bude fungovat, jestli máme tak kvalitního šéftrenéra akademie. Nejlépe by bylo, aby se zvedalo všechno. Byl bych v pohodě, kdyby do áčka šlo 80 procent kluků z akademie a 20 procent přestupy odjinud – z nich aspoň jeden kvalitní za půlrok by měl být. Ten jsme udělali kdy naposledy?
Tohle vás vyburcovalo k sázce?
Ano, chtěl jsem poukázat na přestupovou politiku. Že kupujeme hráče, kteří nepasují do systému nebo nejsou tak kvalitní. A je to dlouhodobý problém.
Ale taky sportovní ředitel Štěpán Vachoušek měl dlouhé roky nula korun na přestupy.
Rozumím. Potom by se dali dělat hráči na testy. Přivést jich dvacet třicet, trenéra, který by se tomu věnoval, to určitě tolik nestojí. Pak bychom je třeba prodali do druhé ligy, někdo by šel na hostování, aspoň něco z nich vytáhnout. Chtělo to někoho, kdo z ničeho udělá diamant. Krizového manažera.
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Posily se Teplice snaží získat i třeba skautingem v Africe.
A funguje to na jedničku? Myslím, že ne. Je to dost v plenkách, když vidíme ostatní. Ale proč? Chtěl bych za tu dobu už vidět nějaký přínos. Říkali, že byli nějací hráči na testech, ale já bych chtěl hlavně tu transparentnost. Ať řeknou: Byli jsme tam, přivezli jsme šest hráčů, dalších dvanáct máme nakoukaných a tohle je naše vize. Ale to nevidíme, nevidíme nic.
Na síti X jste hodně aktivní a máte ostré názory. Jaké na ně máte reakce?
Na setkání s fanoušky jsem se dozvěděl od pana Kratiny, že mě sleduje, že o mně ví. Říkal, že 97 procent mých příspěvků je negativních. Já s ním i souhlasím. Rád bych hodnotil něco pozitivně, ale není co. Můžu hodnotit kladně PR, ale já chci chodit hlavně na dobrý fotbal. A ne abych hodnotil nějakou reklamu. Letos ale budu víc pozitivní, i když se klady hledají těžce. Spousta lidí, které na X sleduju, vidí věci pozitivně. Chtěl bych být jako oni, netrápit se.
Vy jste zažil i lepší časy Teplic, takže můžete srovnávat.
Byl jsem přímo na stadionu, když jsme v Edenu vyhráli 7:0, když jsme s Mladou Boleslaví prohráli 0:8, když Tomáš Jirsák dával proti barcelonskému Espaňolu gól. Zažil jsem hezké věci. Nejhezčí je plný stadion, jako když jsme za pana Ščasného hráli proti Plzni a přišlo 17 tisíc diváků, to jsem měl slzy v očích. Říkal jsem si, ty vole, to je neskutečné. To chci zažívat furt. Ale bohužel.
Zlepší se teplická kreativita příchodem tvořivého záložníka Marcela Čermáka?
Podle toho, jakým systémem budeme hrát. Pokud to bude tříobráncový, založený na defenzivě, který jsme hráli X měsíců, tak to není dobrý přestup. Pokud čtyřobráncový, je to hratelné. V přípravě byla vidět změna, jen se bojím, že to třeba nebude výsledkově fungovat a oni si řeknou: Ne, budeme hrát zase stejnou s... ku jako předtím. A to už ne!
Není kreativita problém celého českého fotbalu, jak ukázal světový šampionát v Severní Americe? Trpěl jste u obrazovky?
Když jsem koukal na Česko, tak jsem trpěl, ale když se podíváte na ostatní nároďáky, tak i s tím minimem zkušeností a kvalitou uměly zahrát zápas, který byl koukatelný. Já jsem v pohodě s tím, když Teplice prohrají. Ale ať je to prohra, která nějak vypadá. Ať nejsme zastrašení, to je pak zoufalé. Po zápase si říkáš, ty vole, co já jsem tady dělal, proč jsem sem chodil.
Udobřily si vás Teplice dobrým výkonem v prvním ligovém zápase proti Bohemians?
Po prvním utkání je moc brzy říkat, že udobřily, ale musím Teplice pochválit. Jak říkal trenér Frťala, že se změní systém, tak se změnil, bylo to vidět na první pohled. Část zápasu jsme dominovali, po dlouhé době mě to fakt bavilo.
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A fanoušci v kotli vytáhli transparent, že chtějí evropské poháry.
Pobavilo mě to, ta představa je krásná, bylo by to hrozně fajn. Jsem rád, že fanoušci něco vymysleli. Jak nechodím do kotle, nechci kritizovat ani chválit, přišlo mi to vtipné. A není to nereálné, když jsem viděl ten výkon. Jak říkal útočník Matěj Pulkrab, pokud nebudeme ustupovat od nynějšího systému, věřím, že se můžeme pohybovat v horní části tabulky.
Čím to, že změna přišla tak rychle?
Asi změnou taktiky. Hráli jsme defenzivní systém, který byl úspěšný na nedostávání gólů, ale do ofenzivy jsme byli marní. Trenér neměl tak kvalitní kádr, aby mohl vymyslet něco jiného. Teď svoji taktiku může uzpůsobit tomu, že má v týmu kreativnější hráče.
Na noze máte vytetované starší teplické logo, co vás k tomu vedlo?
Nechal jsem si ho udělat asi rok před rebrandingem, pak jsem si říkal: Ty vole, to jsem mohl počkat. Pokud Teplice budou letos v lize v top 8, udělám si nové vedle toho! Je to taková moje osobní sázka.
Líbí se vám nové logo a věci s tím související?
Stoprocentně. Patříme mezi dva tři týmy v lize s nejpovedenějším rebrandingem. Třeba Pardubice, to je scestné, Jablonec taky.
Vy máte v plánu podcast o teplickém fotbale. Jak jste daleko?
V nejbližší době by mohl být na světě, tepličtí fanoušci by se mohli těšit na podcast o nejlepším klubu v Ústeckém kraji. Budu tam já, Dan Dolejší a Severočech, nejaktivnější fanoušek Teplic. Jednou týdně budeme probírat, co se stalo v zápasech, někdy bude rozhovor s někým spojeným s klubem. A už máme i název podcastu: Na Stínadlech doma jsme.