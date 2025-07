„Na tento výjimečný zápas máme připraveno několik prezentací a potřebujeme každého z vás! Pomozte nám vytvořit atmosféru, jakou Stínadla ještě nezažila!“ apelují na svých sociálních sítích Tepličáci, jak si členové spojeného kotle říkají.

Už při prvním domácím utkání nové sezony se Zlínem, ztraceném po čtvrthodinovém kolapsu 1:3, sektor vlajkonošů roztáhl za brankou symbolicky v 80. minutě transparent s nápisem „2. 8. Všichni ve žlutém!“. Při závěrečné rozlučce si ho půjčil teplický tým a nechal se s apelem na dresscode vyfotit.

„Zápas s Bohemians proběhne v duchu oslav 80. výročí založení klubu. Speciální poděkování patří Michalu Bílkovi za to, že i přes špatný výsledek na hřišti a špatnou náladu všech, si vzal nápis a šel ho se spoluhráči roztáhnout,“ poděkovali fanoušci.

Chorea budou tři, první při nástupu na hřiště, druhé v 19. minutě s nafukovacími pytli, třetí v závěru úvodního poločasu.

Teplický klub rozprostře oslavy do celé sezony, ne na konkrétní zápas. Mezi dárky patří třeba dokument ze zákulisí nebo speciální šála, která je už v prodeji ve fanshopu. Ale i na sobotní zápas chystá jednu chuťovku. „Všichni ve žlutém je primárně akce fanoušků, kterou chceme podpořit. Budeme mít na stadionu historické dělo, jímž zahájíme nástup na hřiště,“ informoval marketingový ředitel Martin Kovařík.

David Lischka z Baníku dává gól do sítě Teplic.

Mezi hráči a fanouškovskou skupinou Tepličáci po nedělním nedokončeném utkání v Ostravě došlo k nedorozumění. Hráči Baníku vyběhli na děkovačku dříve a sektor hostujících diváků byl naštvaný, že žluto-modří na ně zapomněli.

„Vyříkali jsme si to, mluvili hlavně Trubač s Krejčím. Dlouho jsme totiž nevěděli, co se bude dít, čekali jsme, jestli se bude hrát. Osprchovali jsme se a převlékli do suchého, abychom neseděli v mokrých dresech, a zároveň nás trenér Venca Polák poslal na kola, ať se udržujeme zahřátí,“ líčil na klubovém webu Bílek. „Když bylo jasné, že se hrát nebude, čekali jsme na kluky, co byli ve sprchách. S fanoušky jsme si to vysvětlili a děkujeme jim za podporu.“

Právě fanoušky Bílek litoval po zápase, z kterého se ukrojila jen necelá půlhodina. „Sice pojedeme do Ostravy znova, ale je to naše práce. Mnohem horší to mají fandové. Dorazili po vlastní ose a museli jet po 25 minutách zpátky,“ mrzelo záložníka, podle kterého se zápas dohrát nemohl. „Už od desáté minuty jsme začínali mít rybník v botách.“

Teplice v době přerušení prohrávaly 0:1. A ani premiéra s nováčkem Zlínem jim nevyšla. Napravit to chtějí proti Bohemians, výkop je v sobotu v 17 hodin. „Bohemka má v ofenzivě zajímavé kluky, na které se musíme připravit. Snad to zvládneme,“ přeje si brankář Matouš Trmal, který chce s týmem přispět k fanouškovským oslavám dobrým výkonem. „Potřebujeme je zároveň navnadit, aby chodili dál.“