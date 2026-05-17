Už před utkáním se spekulovalo, jak se hráči postaví k fanouškům, kteří předčasným vniknutím na trávník překazili oslavy a kvůli následné kontumaci ještě odložili mistrovskou korunovaci.
Ta proběhla ve středu proti Jablonci.
Jenže už před prázdnými tribunami.
A tak téma Slavie a fanoušků vytrvale rezonuje českým fotbalem. I proto se čekalo, jak při dalším shledání obě strany zareagují.
„Rozhodli jsme se, že fanouškům půjdeme poděkovat za to, že přijeli, i když je o titulu už jasno, a byli slyšet. Chtěli jsme udělat gesto, že si jich vážíme a pevně věříme, že se to postupně bude zase lepšit,“ líčil Vlček.
Slávisté vykoupili hostující sektor i desítky přilehlých sedaček v domácích ochozech. Za celý zápas nepoužili ani jednou pyrotechniku, což si pod hrozbou tvrdých sankcí na zápasech v Edenu nově hlasitě přeje klubový šéf Jaroslav Tvrdík.
Tradičně pak na pozápasové děkovačce vyvolávají známé věty před klečícími slávisty. Ti ale tentokrát před fanoušky nepoklekli.
„Jako kabina jsme se rozhodli, že budeme stát, ale nebylo to nějaké gesto, že bychom šli do boje proti nim. Prostě jsme se takhle rozhodli a na děkovačce jsme byli,“ odklonil dotaz Vlček.
„Vítězná děkovačka je odměnou pro hráče a pro fanoušky, takže se to trošku řešilo,“ připustil trenér Jindřich Trpišovský. „Část fanoušků udělala věc, co se neměla nikdy stát. Na druhou stranu tisíce z nich nic zůstaly sedět, takže těžko rozlišovat. Někteří teď přijeli hráče podpořit, takže jsme se domluvili tak, jak si myslíme, že je to nejlepší,“ vysvětlil.
Konflikt se v posledních dnech rozhořel zejména mezi předsedou Tvrdíkem a radikálními fanoušky.
Slávistický boss vyhlásil tvrdé restrikce včetně udělování doživotních zákazů všem, kteří za vběhnutí na trávník nesou jakoukoli zodpovědnost, spolu s těmi, jež na pažitu byli. „Nemám problém zavřít severní tribunu znovu,“ opakoval a oznámil například budoucí nulovou toleranci na zmíněnou pyrotechniku.
Žehral také na nemožnost použít nainstalovaný kamerový systém s rozpoznáváním obličejů, který posléze nařídil majitel Pavel Tykač natvrdo zapnout.
V neděli před utkáním v Hradci ale Tvrdík otočil, když v České televizi prohlásil, že se záměru využívat detekci obličejů se Slavia vzdá kvůli možným trestním následkům.
Na ligových stadionech se během celého víkendového kola objevovaly postupně transparenty s výmluvnými slovy: „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ Stejný nápis po úvodním gólu vytáhl i hradecký kotel. Slávisté se k protestu ostatních klubů nepřipojili, zato skandovali: „Český fotbal – pro fanoušky,“ k čemuž vyzývali i zbytek vyprodané Malšovické arény.
Během utkání pak opakovaně vyvolávali jméno obránce Davida Douděry, kterého Tvrdík kvůli červené kartě v derby za nadávky rozhodčímu vyřadil z A-týmu. Stejně dopadl útočník Tomáš Chorý, jenž se červeně provinil už potřetí. Toho ale fanoušci při skandování vynechali, přestože i jeho dres visel čestně na plotu sektoru.
„Samozřejmě to cítíme, ale k tomuhle bych se úplně nechtěl vyjadřovat,“ pokrčil rameny Vlček. „Kluci mají od nás obrovskou podporu, napsali jsme jim, že jsme tady pro ně. My respektujeme rozhodnutí klubu, ale za klukama stojíme a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál,“ dodal.
„Jsem rád, že fanoušci za hráči stojí, protože to ukazuje soudržnost, jaká tady vždycky byla,“ navázal Trpišovský.
„David tady odvedl spoustu práce, i přes chyby a špatná rozhodnutí, které dělá každý, se pro klub vždycky obětoval. Tak byl nastavený. Samozřejmě viděl červenou za něco, co do fotbalu nepatří – i já jsem za něco takového kdysi červenou viděl. On za to byl potrestaný a je jasné, že za ním kabina stojí, protože si spolu něco zažili a je to jejich spolubojovník. Každopádně nechcete, aby hráči s X odehranými zápasy končili v klubu takhle,“ zdůraznil slávistický kouč.
Před zápasem v hostujícím kotli debatoval také spíkr severní tribuny, kde se na Slavii sdružují nejaktivnější příznivci. Po událostech v derby se na sítích omluvil, načež kritizoval hlavně předsedu Tvrdíka.
„Nikde na světě není atmosféra skvělá. O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ napsal na sítích prostřednictvím účtu spolku Tribuna Sever.
Během utkání s Hradcem spíkr k fanouškům promluvil a údajně zazněla slova o nejistotě, zda se budou spolu dál potkávat v Edenu, následována výzvou, že utkání není o Tvrdíkovi, ale o Slavii, což kotel vytrvalým a hlasitým skandováním potvrdil.
Slavia teď musí přetrpět ještě tři domácí zápasy bez fanoušků – nejdříve finiš ligy proti Plzni a poté dvě další utkání v nové ligové sezoně.