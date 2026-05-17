Chance Liga 2025/2026

Český fotbal pro fanoušky! křičeli slávisté. Vyvolávali i Douděru, hráči jim nepoklekli

  20:52
Pod sektorem zůstali slávističtí fotbalisté stát s rukama kolem ramen a poslouchali tradiční děkovačku fanoušků. Tentokrát nepoklekli. Jejich příznivci se s nimi mohli v Hradci Králové (1:3) poprvé setkat po výtržnostech v pražském derby, po kterém mají dočasně zavřený domácí stadion, a oslavit jistý mistrovský titul. „Celá tahle situace je nešťastná, ale vážíme si toho, že za námi lidé přijeli,“ řekl Tomáš Vlček.
Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dresy Tomáše Chorého a Davida Douděry pověšené u slavistického kotle v Hradci...
Policisté v Hradci Králové na utkání s pražskou Slavií.
Děkovačka slavistických fotbalistů v Hradci Králové.
Slávistický útočník Dan Kohout překonává brankáře Adama Zadražila z Hradce...
Už před utkáním se spekulovalo, jak se hráči postaví k fanouškům, kteří předčasným vniknutím na trávník překazili oslavy a kvůli následné kontumaci ještě odložili mistrovskou korunovaci.

Ta proběhla ve středu proti Jablonci.

Jenže už před prázdnými tribunami.

A tak téma Slavie a fanoušků vytrvale rezonuje českým fotbalem. I proto se čekalo, jak při dalším shledání obě strany zareagují.

„Rozhodli jsme se, že fanouškům půjdeme poděkovat za to, že přijeli, i když je o titulu už jasno, a byli slyšet. Chtěli jsme udělat gesto, že si jich vážíme a pevně věříme, že se to postupně bude zase lepšit,“ líčil Vlček.

Slávisté vykoupili hostující sektor i desítky přilehlých sedaček v domácích ochozech. Za celý zápas nepoužili ani jednou pyrotechniku, což si pod hrozbou tvrdých sankcí na zápasech v Edenu nově hlasitě přeje klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Tradičně pak na pozápasové děkovačce vyvolávají známé věty před klečícími slávisty. Ti ale tentokrát před fanoušky nepoklekli.

„Jako kabina jsme se rozhodli, že budeme stát, ale nebylo to nějaké gesto, že bychom šli do boje proti nim. Prostě jsme se takhle rozhodli a na děkovačce jsme byli,“ odklonil dotaz Vlček.

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

„Vítězná děkovačka je odměnou pro hráče a pro fanoušky, takže se to trošku řešilo,“ připustil trenér Jindřich Trpišovský. „Část fanoušků udělala věc, co se neměla nikdy stát. Na druhou stranu tisíce z nich nic zůstaly sedět, takže těžko rozlišovat. Někteří teď přijeli hráče podpořit, takže jsme se domluvili tak, jak si myslíme, že je to nejlepší,“ vysvětlil.

Konflikt se v posledních dnech rozhořel zejména mezi předsedou Tvrdíkem a radikálními fanoušky.

Slávistický boss vyhlásil tvrdé restrikce včetně udělování doživotních zákazů všem, kteří za vběhnutí na trávník nesou jakoukoli zodpovědnost, spolu s těmi, jež na pažitu byli. „Nemám problém zavřít severní tribunu znovu,“ opakoval a oznámil například budoucí nulovou toleranci na zmíněnou pyrotechniku.

Žehral také na nemožnost použít nainstalovaný kamerový systém s rozpoznáváním obličejů, který posléze nařídil majitel Pavel Tykač natvrdo zapnout.

V neděli před utkáním v Hradci ale Tvrdík otočil, když v České televizi prohlásil, že se záměru využívat detekci obličejů se Slavia vzdá kvůli možným trestním následkům.

Na ligových stadionech se během celého víkendového kola objevovaly postupně transparenty s výmluvnými slovy: „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ Stejný nápis po úvodním gólu vytáhl i hradecký kotel. Slávisté se k protestu ostatních klubů nepřipojili, zato skandovali: „Český fotbal – pro fanoušky,“ k čemuž vyzývali i zbytek vyprodané Malšovické arény.

Bezpečnost na derby nikdo nepodcenil, míní Tvrdík. Politici mluví o selhání

Během utkání pak opakovaně vyvolávali jméno obránce Davida Douděry, kterého Tvrdík kvůli červené kartě v derby za nadávky rozhodčímu vyřadil z A-týmu. Stejně dopadl útočník Tomáš Chorý, jenž se červeně provinil už potřetí. Toho ale fanoušci při skandování vynechali, přestože i jeho dres visel čestně na plotu sektoru.

„Samozřejmě to cítíme, ale k tomuhle bych se úplně nechtěl vyjadřovat,“ pokrčil rameny Vlček. „Kluci mají od nás obrovskou podporu, napsali jsme jim, že jsme tady pro ně. My respektujeme rozhodnutí klubu, ale za klukama stojíme a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál,“ dodal.

„Jsem rád, že fanoušci za hráči stojí, protože to ukazuje soudržnost, jaká tady vždycky byla,“ navázal Trpišovský.

„David tady odvedl spoustu práce, i přes chyby a špatná rozhodnutí, které dělá každý, se pro klub vždycky obětoval. Tak byl nastavený. Samozřejmě viděl červenou za něco, co do fotbalu nepatří – i já jsem za něco takového kdysi červenou viděl. On za to byl potrestaný a je jasné, že za ním kabina stojí, protože si spolu něco zažili a je to jejich spolubojovník. Každopádně nechcete, aby hráči s X odehranými zápasy končili v klubu takhle,“ zdůraznil slávistický kouč.

Před zápasem v hostujícím kotli debatoval také spíkr severní tribuny, kde se na Slavii sdružují nejaktivnější příznivci. Po událostech v derby se na sítích omluvil, načež kritizoval hlavně předsedu Tvrdíka.

Fanoušky jsem vyzval moc brzy. Lídr Tribuny Sever poprvé promluvil o derby

„Nikde na světě není atmosféra skvělá. O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ napsal na sítích prostřednictvím účtu spolku Tribuna Sever.

Během utkání s Hradcem spíkr k fanouškům promluvil a údajně zazněla slova o nejistotě, zda se budou spolu dál potkávat v Edenu, následována výzvou, že utkání není o Tvrdíkovi, ale o Slavii, což kotel vytrvalým a hlasitým skandováním potvrdil.

Slavia teď musí přetrpět ještě tři domácí zápasy bez fanoušků – nejdříve finiš ligy proti Plzni a poté dvě další utkání v nové ligové sezoně.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Wolverhampton uhrál remízu, West Ham je blízko sestupu. United zvítězili

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se přetlačuje o míč se Sandrem Tonalim z...

Šest zápasů nabídl nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězil 3:2 nad Nottinghamem, Wolverhampton proti Fulhamu uhrál remízu 1:1. O záchranu bojující West Ham...

Vydra? Gól jsem mu moc přál, řekl Hyský. Stopera Krčíka už považuje za rekordmana

Plzeňský obránce Dávid Krčík se raduje ze svého gólu z pokutového kopu.

Když mířil v poločasové pauze za hráči do kabiny, byla to pro něj nová situace. A rozhodně příjemná. „Ještě se mi jako ligovému trenérovi nikdy nestalo, že by můj tým vedl po půli 4:0. Zvláštní...

17. května 2026  20:31

Plzeň - Jablonec 5:0, dominance domácích, Severočechům kvůli prohře unikají poháry

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

17. května 2026  16:30,  aktualizováno  19:35

Liberec - Sparta 0:2, na góly se čekalo, pak zápas zlomili Mercado s Haraslínem

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Sparťanští fotbalisté ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul porazili Liberec na jeho stadionu 2:0. Zápas rozhodli až v poslední desetiminutovce, když se prosadili navrátilec po trestu Mercado a...

17. května 2026  16:10,  aktualizováno  19:11

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

17. května 2026  18:53,  aktualizováno  19:05

Ústí se rozloučilo s Grigarem a spol., Habanec poslal body do nebe. Zůstane?

Ústecký fotbal se po zápase se Slavií B rozloučil s pěticí hráčů, končí mimo...

Bylo jich pět. Poklekli, každý držel svoji zarámovanou fotografii v ústeckém dresu. Nad nimi rozesmátí spoluhráči. Ústecký fotbal se sympaticky a dojemně rozloučil s hráči, kteří končí. Jsou mezi...

17. května 2026  15:14

Bezpečnost na derby nikdo nepodcenil, míní Tvrdík. Politici mluví o selhání

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Kombinace náhody, systémových chyb i omylů. Tak označil předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík incident, který znovu otevřel otázku bezpečnosti na fotbalových stadionech. Tématu se...

17. května 2026  14:36

Budou hrát s béčkem, potopí nás, bál se Baník. Teplický Frťala: Konspirace

Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...

Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje...

17. května 2026  11:48

Hvězdné jméno na lavičce. Xabi Alonso povede Chelsea, podepsal na čtyři roky

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, v neděli potvrdilo vedení klubu Premier League....

17. května 2026  11:27

Ronaldo stále čeká na velkou trofej s an-Nasrem, v sobotu mu nevyšly dvě šance

Útočník Cristiano Ronaldo

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo se stále nedočkal velké trofeje na angažmá v an-Nasru, v sobotu měl přitom saúdskoarabský fotbalový klub dokonce dvě šance na zisk některé z nich. V...

17. května 2026  11:08

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

17. května 2026  9:41

