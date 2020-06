Pyro, pak pouliční děkovačka. Slávisté fanoušky ocenili, trenér některé káral

Po bezgólovém šlágru s Plzní vyrazili červenobílí hráči před stadion, kde celý zápas ve větru a dešti fandilo několik desítek lidí. Byl čas na populární rituál.



„Fandili už, když jsme nastupovali. Bylo jich tam hodně a byli slyšet,“ ocenil záložník Lukáš Provod. „Jejich podporu jsme vnímali,“ souhlasil i Petr Ševčík.

A kdyby náhodou některý z hráčů jejich skandování v zápalu boje neregistroval, dvacet minut před koncem si všimnout musel. Z průzoru v jednom z rohů stadionu, u kterého se nejvěrnější sešli, se vyvalil hustý červený dým.

Kvůli zhoršené viditelnosti dokonce hlavní rozhodčí Pavel Franěk zhruba na minutu utkání přerušil, což velmi pravděpodobně neuteče ligové disciplinárce.

Ta už chování fanoušků při zápase bez fanoušků řešila v minulém týdnu, kdy kvůli pyrotechnice zahájila disciplinární řízení s Baníkem Ostrava po duelu ve Zlíně. Slavia je zřejmě na řadě, jakkoli bizarně to může znít.



I když fanoušci na tribuny nemohou, tak byl duel Slavie s Plzní přerušen kvůli dýmovnici.

„Je hrozně příjemné vidět, jak lidé fandí, i když na to vlastně ani nevidí. Dali přednost tomu být tu s námi, mohli se přitom dívat doma na televizi,“ poděkoval příznivcům trenér Jindřich Trpišovský, byť - zcela výjimečně - část z nich také pokáral.

V průběhu druhého poločasu se totiž takřka prázdným stadionem zřetelně rozléhalo, jak ho někteří diváci, pro které bylo otevřené klubové patro a skyboxy, vyzývají, aby nasadil útočníka Petara Musu. Jméno chorvatského forvarda pak několikrát vyvolávali.

„Což bylo hezké vůči Petarovi a za to jsem rád. Ale nebylo to fér ke Standovi Teclovi. On byl motorem všech našich útočných akcí, momentálně si neumím představit, že by v tak velkém zápase nenastoupil,“ podotkl Trpišovský, který poprvé vystřídal až pět minut před koncem.

Prý kvůli taktice zápasu a složitým pokynům, které hráči měli. „Pro ostatní by nebylo jednoduché za bezgólového stavu nastoupit. Proto jsme čekali, až někteří nebudou stačit fyzicky,“ vysvětlil.

Slavia doma neskórovala poprvé od října, kdy podlehla v Lize mistrů Dortmundu (0:2). Z českých soupeřů ji v Edenu vynuloval naposledy Jablonec, bylo to v srpnu 2018 (0:2).