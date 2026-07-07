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Chance Liga 2026/2027

Fanoušci obvinění z trestné činnosti mají doživotní zákaz vstupu, rozhodla Slavia

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  18:01

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Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalová Slavia udělila fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun. Pražský klub jako poškozený v trestním řízení získal možnost nahlédnout do trestního spisu.

Získal tak identifikaci osob podezřelých ze spáchání trestných činů, případně přestupků při incidentu během ligového derby se Spartou.

V Edenu padly i další tresty. Pachatelům podezřelým ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku při konání sportovních akcí byly uděleny zákazy vstupu na stadion v délce pěti let s podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu ve stejné délce. „K podmíněnému odkladu klub přistoupil z důvodu, že šlo o osoby, které se samy přihlásily na základě výzvy Policie ČR a klubu. Těmto fanouškům klub nebude kompenzovat úhradu za zápasy bez fanoušků na tribunách,“ uvedla Slavia v prohlášení.

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Na základě informací od Policie ČR klub také přistoupil k odebrání předkupního práva k nákupu permanentní vstupenky a k uložení zákazu vstupu osobám, které se dopustily násilné trestné činnosti a při jejím páchání „se označovaly za fanoušky Slavie“.

Prodej permanentních vstupenek pro fanoušky v sektorech 105-110 (severní tribuna), kterých se netýká uvedené opatření, bude spuštěn společně se zahájením prodeje permanentních vstupenek pro ostatní tribuny, tedy 13. července. „Permanentkářům ze sektorů 105-110 bude v případě zájmu umožněn přesun na jiná místa dle dostupné kapacity, stejně jako všem ostatním permanentkářům,“ uvedl vršovický klub.

Tvrdík reaguje na Tribunu Sever: Nikoho si za rukojmí nebereme. Zveřejnil dohodu

Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík před týdnem řekl, že Slavii hrozí, že bude muset hrát doma rok bez diváků. Po incidentech při květnovém derby klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra.

Disciplinární komise nedohrané derby zkontumovala ve prospěch Sparty a udělila Slavii pokutu 10 milionů korun. Červenobílé zároveň potrestala uzavřením hlediště na čtyři domácí soutěžní duely, dvě utkání už mistrovský tým bez diváků absolvoval v závěru minulé sezony.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
0:0
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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Fanoušci obvinění z trestné činnosti mají doživotní zákaz vstupu, rozhodla Slavia

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