Investiční výzva má za cíl zlepšit tréninkové i zápasové podmínky v regionech a podpořit práci s dětmi a mládeží. Kluby mohou peníze využít na výstavbu a opravy zázemí, modernizaci samotných hracích ploch, úpravy tribun pro diváky nebo na pořízení nového vybavení.
„Mám velkou radost, že projekt Hřiště pro budoucnost přináší konkrétní výsledky. Při návštěvách klubů v regionech se pravidelně přesvědčuji, jak potřebná je pomoc v oblasti sportovní infrastruktury,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
Asociace nyní zveřejnila první část úspěšných žadatelů, přičemž při hodnocení projektů zohledňovala i regionální rovnoměrnost. Zbývající výsledky budou známy poté, co je schválí Výkonný výbor FAČR.
„Chceme klubům pomáhat vytvářet lepší podmínky pro jejich fungování a především pro sportování dětí. Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto projektu podílejí. Je to další důležitý krok v podpoře regionálního fotbalu, ve které chceme pokračovat,“ doplnil Trunda.
Jakmile asociace předloží výsledky mezinárodním federacím FIFA a UEFA a uzavře související formální kroky, spustí v informačním systému uzavírání smluv. Podpořené kluby, které musely doložit připravenost projektu i vlastní spolufinancování, obdrží pokyny k dalšímu postupu e-mailem.