Reakce na Priskeho. FAČR a LFA chystají tresty za vstup do kabiny rozhodčích

  17:03
Fotbalová asociace ČR ve spolupráci s Ligovou fotbalovou asociací začaly připravovat návrh trestů za vstup trenérů a funkcionářů klubů do kabiny rozhodčích. Etický kodex chování zatím platí jen pro sudí, o úpravě soutěžního i disciplinárního řádu jednal v pondělí ligový výbor LFA a v úterý také výkonný výbor FAČR. Zástupci obou asociací o tom informovali na tiskové konferenci.
Sparťanský kouč Brian Priske není nadšen tím, co vidí v utkání s Rigou.

Sparťanský kouč Brian Priske není nadšen tím, co vidí v utkání s Rigou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Diskusi nedávno rozvířil trenér Sparty Brian Priske, který zamířil k rozhodčím po utkání v Hradci Králové. Jelikož tak učinil se souhlasem hlavního arbitra Jana Beneše, disciplinární komise konstatovala, že kouče nebude trestat, protože se proti stávajícím řádům neprovinil.

FAČR ani LFA si takové návštěvy u rozhodčích zásadně nepřejí. Aby je však bylo možné podle řádů postihovat, změna by měla být zanesena do soutěžního a disciplinárního řádu FAČR.

Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl

Plánované sankce by měly platit od příští sezony. „Je tu kodex chování rozhodčích, který však platí jen pro sudí a není propsán do soutěžního ani disciplinárního řádu. Proto musíme logicky jednat s FAČR,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Obě asociace jsou v úpravách zajedno. „Usilujeme o nalezení vzájemné cesty propsání etického kodexu do příslušných řádů tak, aby to dávalo smysl. Stačí odhlasování na výkonném výboru. Zákaz by se měl týkat vstupu všech osob k rozhodčím, nejen trenérů,“ řekl předseda FAČR David Trunda.

V médiích se objevily informace, že vstup k sudím by mohl být trestán až milionovými pokutami a v případě opakování i odečtem bodů. „Jsem rád, že se o tom může diskutovat. Drakonické tresty jsou jen jedním z návrhů, všechno bude teprve probíhat,“ uvedl Trunda.

Šéf fotbalové ligy Tomáš Bárta mluví s novináři v centrále VAR v pražské Michli.

Nový předseda fotbalové asociace David Trunda na tiskové konferenci.

„Sankce nesmí být směšná pro toho, kdo chystané úpravy poruší, ale o přesných trestech budeme ještě jednat. Bavíme se zatím o záměru, hodně věcí se musí dořešit. Výška sankcí bude teprve diskutována,“ řekl Bárta.

Výkonný výbor se zabýval také přáním Slavie, aby po vzoru anglické Premier League byla zveřejněna komunikace z nedělního derby na Spartě mezi sudím Janem Všetečkou a videorozhodčím Karlem Roučkem.

Podle komise rozhodčích Všetečka ve 34. minutě chybně neudělil domácímu Patriku Vydrovi červenou kartu za faul na Ivana Schranze.

Slavia si stěžuje na sudí v derby: Nevíme, proč nezasáhl VAR. Chceme slyšet záznam

„Náš postoj je, že Slavia v případě zájmu bude mít možnost nahlédnutí do konverzace,“ prohlásil Trunda.

Možnost zveřejňovat komunikaci mezi rozhodčími podléhá schválení ze strany pravidlové organizace IFAB. „Původní protokol VAR zveřejňování vyloženě zapovídal, pak se to zvolnilo. FIFA to umožňuje, ale chtějí o tom vědět, proto se musí žádat u IFAB. My o to ještě nikdy nežádali,“ řekl Bárta.

Vedení FAČR také rozhodlo, že na pořádání mistrovství Evropy hráčů do 19 let bude kandidovat již o rok dříve pro rok 2027, kdy byl šampionát odebrán Izraeli. Výkonný výbor také vyslechl zprávu zástupce společnosti Deloitte o přípravách výstavby stadionu na Strahově. „Vše běží, jak má,“ uvedl Trunda.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
