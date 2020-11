Nová komise rozhodčích bude brzy na světě. Výkonný výbor FAČR hlasuje

Původní komisi rozhodčích před dvěma týdny odvolal výkonný výbor kvůli kauze údajné korupce a ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy. Skončili čtyři z pěti členů včetně předsedy Jozefa Chovance, zůstal pouze Bárta jako nominant LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Nejvýše postaveným v aféře je Roman Berbr, jenž po jejím vypuknutí rezignoval na post místopředsedy FAČR.

Výkonný výbor už v minulém týdnu oznámil, že Bárta bude i v nové tříčlenné skupině, která bude nasazovat rozhodčí a delegáta na zápasy, pokud se první a druhá liga po koronavirové pauze znovu rozběhnou. Další dva členové dosud nebyli oficiálně potvrzeni.

„O návrhu aktuálně hlasuje per rollam výkonný výbor FAČR, který má lhůtu na hlasování až do úterý 3. listopadu do 10:00,“ řekl ČTK tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.