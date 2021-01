Musíme zase máknout. Na odchod nemyslím, říká ostravský stoper Stronati

Se Slováckem jste měli poměr přímých střel na branku 1:7. I v neděli proti Spartě jste trefili branku jenom jednou. Co vy na to?

Je to špatné. Na domácím hřišti bychom měli mít lepší statistiku, to nás mrzí. Během zápasů jsou situace, kdy můžeme vystřelit, ale snažíme se kombinovat a už se nedostaneme do zakončení.



Takže souhlasíte, že mužstvu chybí častější střelba?

Po každé střele se balon může nějak odrazit, máme šanci dorážet, anebo z toho může být roh. Musíme se do střelby více tlačit. Ta jedna je málo.

Měli jste po náročném nedělním zápase se Spartou dost sil?

Máme teď náročný program, ale náš kádr je dostatečně široký. I tréninky jsou přizpůsobené, abychom nynější počet zápasů zvládli. Cítíme se dobře, fyzicky jsme byli v pohodě.

Takže čím to bylo, že jste se proti Slovácku téměř nedostali do zakončení?

Soupeř hrál agresivně, dostupoval nás. Měl odražené balony a my jsme se nemohli dostat do hry. Když jsme drželi míč, vše nám dlouho trvalo.

Čemu přičítáte výkyvy ve výkonech Baníku?

Nedokážu to vysvětlit. Přijede Sparta a my utkání odmakáme. Za další tři dny... Nevím. Vůbec jsme nehráli agresivně. Přitom víme, že musíme bojovat, abychom dostali soupeře pod tlak.

Nedávno se řešil váš možný odchod do maďarského Puskáse. Odejdete, když se Baníku leden výsledkově nevydaří a už nebudete mít šanci bojovat o evropské poháry?

Na to vůbec nemyslím. Věřím, že nejbližší tři zápasy se nám povedou (v sobotu ve Zlíně a doma ve středu s Libercem a 31. ledna s Plzní – pozn. red.). Musíme zabrat. Ve hře je devět bodů, ty tři zápasy jsou důležité. Myslím jen na ně, ne na to, co bude za tři týdny. A navíc bych řekl, že jednání o mém odchodu se uzavřela.