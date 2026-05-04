Chance Liga 2025/2026

Dlouhý skauting talentu z Chorvatska se vyplácí. Hapal: Krivaka jsme svlékli donaha

Václav Havlíček
  13:26
Dobro došli, tak jsem tady! Když chorvatský fotbalista Fabijan Krivak přicházel v zimě do Olomouce, tehdejší trenér Sigmy Tomáš Janotka předpovídal: „Mladý hráč s obrovským potenciálem. Není to hned posila do základu, určitě dostane prostor, aby se zadaptoval. Nečekáme zázraky, ale svoji kvalitu má.“ Trefa. Krivak na Hané už naplno rozbalil svůj fotbalový um, Olomouc takového hráče potřebovala.
Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát. | foto: ČTK

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.
Obránce Matěj Kadlec z Bohemians (vlevo) a Fabijan Krivak z Olomouce
Olomoucký Ahmad Ghali
Olomoucký útočník Václav Sejk s míčem před Matějem Kadlecem z Bohemians
S míčem si Krivak náramně rozumí, má výbornou kopací techniku a rád chodí do soubojů jeden na jednoho, ve kterých bývá úspěšný, což ukazoval už v předchozích zápasech, když dostal šanci.

Zatímco další posily Grgič či Jezierski, kteří také přicházeli jako mladíci s potenciálním růstem do budoucna, se ještě příliš neukázali, Krivak si nahlas říká o to, aby od příští sezony pravidelně patřil do základní sestavy.

NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka

Ostatně dva góly v sobotním zápase s Bohemians jsou toho důkazem. Olomouc díky dvěma Krivakovým trefám porazila klokany v prvním zápase play off o sedmé místo pohodlně 3:1. Odveta se hraje v neděli od 15.00 na Andrově stadionu.

„Krivak je hráč, který dokáže hrát mezi řadami, nebo z křídla, takže možnost jeho alternace je pro nás naprosto skvělá. Je to nesmírně hladový hráč,“ vypozoroval Janotka už po prvních trénincích s chorvatským talentem.

Bývalý trenér Sigmy měl Krivaka na hraně základní sestavy, a to kvůli jeho kondici a náročnosti české ligy. Janotkův nástupce Pavel Hapal se rozhodl nečekat. Krivaka hned ve svém prvním zápase na lavičce nasadil do základu, stejně tak i v dalším utkání proti Slavii. Tam se ukázalo, že Krivak má opravdu kondiční limit, po padesáti minutách střídal kvůli křečím.

Ale v mači s Bohemians ukázal, že ačkoliv ještě nejspíš celý zápas nezvládne, dovede být rozdílový. A to Sigma bude v následující sezoně rozhodně potřebovat.

Nejprve mazácky vyřešil první gólovou akci, kdy si v souboji jeden na jednoho se stoperem Lischkou svého protivníka šikovně odtáhl do strany, aby pak precizním kopem přes palec levé nohy zakroutil míč přímo k tyčce.

A druhá branka? Ukázka geniality. Krivak dostal dobrých 25 metrů od brány přihrávku od Ghaliho. Místo zpracování a vymýšlení Krivak nečekaně vystřelil z první. Přízemní rána překvapila gólmana Frühwalda a opět skončila přímo u tyče. A když pak na 3:0 zvýšil střídající Růsek, bylo o osudu utkání jasno. V závěru pouze z penalty snížil domácí kapitán Hůlka.

„Měli jsme ho vyskautovaného delší dobu. Dalo by se říct, že jsme ho vysvlékli donaha. Víme o něm prakticky všechno. Věřili jsme v jeho kvality. Je to mladý hráč, který se může pořád posouvat. Teď to začíná potvrzovat,“ chválil po utkání Hapal.

Vedení olomouckého celku si Krivaka považuje i pro jeho údajnou skromnost a pokoru. Sigma je pro 21letého záložníka a mládežnického chorvatského reprezentanta prvním angažmá mimo rodnou zemi, na Hanou přišel v zimě za zhruba 1,5 milionu euro (36 milionů korun) z Lokomotivy Záhřeb.

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

„Kluby jako Sigma z Olomouce mají bohaté majitele, nemají problém utratit za hráče 15–20 milionů eur, s těmi penězi se dá dělat cokoliv a my prodáváme, abychom žili. Bohužel to tak je. Pro naše mladé hráče a pro náš chorvatský fotbal by bylo dobré, kdyby hráči zůstali déle, dále se rozvíjeli a dosáhli vyšší ceny, ale my jsme nuceni prodávat, abychom přežili,“ prohlásil tehdy pro portál Nogometne-vijesti šéf Lokomotivy Záhřeb Božidar Šikič.

Beran: Hráčů jako on moc není

„Uvidíme, kam vyroste. Čas ukáže. Jsme rádi, že se dostal ze zdravotních problémů, které měl, když přišel. Zvykal si asi na trochu jiný styl trénování a objevily se zdravotní problémy. Teď je ale fit a jde mu to. Mně se líbil hlavně jeho druhý gól. První byl neskutečná obalovačka, ale ten druhý byl extrémně nečekaná střela. Asi nikdo nečekal, že bude zakončovat hned z první. Kdyby to gólman předpovídal, možná by to chytil, ale takhle to bylo parádní, nečekané řešení a perfektní provedení,“ řekl Hapal.

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

„Jeho levačka je výborná. Už v zápase s Karvinou měl úžasnou střelu ze střední vzdálenosti. Střelbu má opravdu dobrou,“ doplnil nový olomoucký trenér.

Krivaka si pochvaloval i záložník Sigmy Michal Beran. „Má velký potenciál. Hráčů s dobrou levou nohou není tolik. On má levačku moc dobrou. Na hřišti působí hodně vyspěle, má obrovský talent. V utkání je hodně nebezpečný, situace řeší dobře. Od doby, co začal nastupovat pravidelně, nám moc pomáhá. Jen tak dál,“ řekl po zápase.

Olomoucký středopolař podotkl, že Krivak se dobře adaptoval také na českou kabinu. „Zvládá to skvěle,“ uznal. „Pro každého cizince je to v českém fotbalovém prostředí specifické a těžké, hra je tady rychlejší. Fabijan je ještě mladý, jednoduché to pro něj nebylo. Po chvíli, co tady je, začal dávat góly a dostal se do základní sestavy. Věřím, že se mu takhle bude dařit i dál.“

Olomoucký Michal Beran slaví gól proti Pardubicím.

Lze tedy čekat, že v odvetě proti Bohemians nastoupí Krivak opět od začátku. Ostatně skupina o sedmé místo vybízí ke zkoušení nových věcí.

Vítěz totiž hraje pouze o to, že bude mít ve druhém kole domácího poháru volný los. Finalisté skupiny o sedmý flek pak od Ligové fotbalové asociace dostanou blíže neupřesněnou finanční prémii.

„Když postoupíte, tak jsou to čtyři další ligové zápasy. Je tam nějaká finanční odměna, což ale asi není to podstatné. Možná zajímavější je posun v poháru do dalšího kola. Ale já to nevymýšlím. Nemám na to vyhraněný názor. Především jsme chtěli být v šestce a rvát se nahoře, bohužel se nám to ale nepovedlo,“ uzavřel Hapal.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

4. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš v hlavičkovém souboji s Davidem Puškáčem

První nadstavbové kolo fotbalové ligy je za námi. Slavia udržela osmibodový náskok v čele a už příští kolo může oslavit titul, pokud v derby porazí Spartu. Tu navíc po neděli trápí ještě rozsáhlejší...

4. května 2026

Oslavy slávistického titulu po derby? To nikdo nechce dopustit, říká sparťan Kuchta

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Byla by to potupa pro všechny sparťany na hřišti i na tribunách, ale pro Jana Kuchtu zvlášť. „Nesmíme to dopustit, nikdo to nechce.“ Už příští sobotu na stadionu v Edenu mohou propuknout mistrovské...

4. května 2026  7:30

Inter slaví 21. titul v italské lize. Po výhře nad Parmou má nedostižný náskok

Fotbalisté Interu Milán slaví zisk mistrovského titulu.

Inter Milán získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2:0 nad Parmou má tři kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů. Pětačtyřicetiletý Cristian Chivu, jenž před sezonou zamířil...

3. května 2026  22:57,  aktualizováno  23:12

Snad se bude hrát víc než 36 minut. Kouč Priske si rýpl do způsobu hry Slavie

Sparťanský trenér Brian Priske

V klidu zhodnotil zápas, který jeho tým v neděli večer nad Jabloncem vyhrál 2:0. Při zmínce o blížícím se střetu na Slavii, která v případě vítězství zažehne oslavy titulu, se u trenéra sparťanských...

3. května 2026  22:36

Tottenham se posunul mimo sestupovou pozici, United porazili Liverpool

Fotbalisté Manchesteru United oslavují gól Benjamina Šeška.

Ve šlágru 35. kola anglické fotbalové ligy zvítězil Manchester United nad Liverpoolem 3:2 a zajistil si tak účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Uspěl i Bournemouth, který porazil Crystal Palace 3:0....

3. května 2026  14:50,  aktualizováno  22:30

Rekordní červená při debutu. Nebyla nutná, řekl Priske k vyloučení Azaky

Sparťanský dorostenec Lewis Azaka opouští hřiště po rekordní červené kartě v...

Už když čekal na verdikt sudího Volka, věděl, že je zle. Sedmnáctiletý sparťanský talent Lewis Azaka byl při svém debutu na trávníku 13 vteřin - deset, chceme-li počítat čas od zahájení hry - načež...

3. května 2026  21:36,  aktualizováno  22:03

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

3. května 2026  17:37,  aktualizováno  20:37

První gól v sezoně? Jsem rád, že přišel v důležitém utkání, říká plzeňský Dweh

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Sampsona Dweha.

V minulé prvoligové sezoně si připsal pět branek, na stopera velmi solidní bilance. Na tu první v té aktuální ale liberijský fotbalový obránce Sampson Dweh čekal až do prvního kola nadstavby o titul.

3. května 2026  19:41

Hrajeme si s ohněm, štve Frťalu. Skuhravý hráčům Slovácka zakázal sledovat tabulku

Vlastimil Daníček ze Slovácka (vlevo) a Matyáš Kozák z Teplic

Série fotbalových Teplic bez výhry v první lize narostla už na deset zápasů. V úvodním duelu nadstavbové skupiny o záchranu skláři doma jen remizovali se Slováckem 1:1 a od baráže je dělí šest bodů....

3. května 2026  17:58

