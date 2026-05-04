S míčem si Krivak náramně rozumí, má výbornou kopací techniku a rád chodí do soubojů jeden na jednoho, ve kterých bývá úspěšný, což ukazoval už v předchozích zápasech, když dostal šanci.
Zatímco další posily Grgič či Jezierski, kteří také přicházeli jako mladíci s potenciálním růstem do budoucna, se ještě příliš neukázali, Krivak si nahlas říká o to, aby od příští sezony pravidelně patřil do základní sestavy.
|
NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka
Ostatně dva góly v sobotním zápase s Bohemians jsou toho důkazem. Olomouc díky dvěma Krivakovým trefám porazila klokany v prvním zápase play off o sedmé místo pohodlně 3:1. Odveta se hraje v neděli od 15.00 na Andrově stadionu.
„Krivak je hráč, který dokáže hrát mezi řadami, nebo z křídla, takže možnost jeho alternace je pro nás naprosto skvělá. Je to nesmírně hladový hráč,“ vypozoroval Janotka už po prvních trénincích s chorvatským talentem.
Bývalý trenér Sigmy měl Krivaka na hraně základní sestavy, a to kvůli jeho kondici a náročnosti české ligy. Janotkův nástupce Pavel Hapal se rozhodl nečekat. Krivaka hned ve svém prvním zápase na lavičce nasadil do základu, stejně tak i v dalším utkání proti Slavii. Tam se ukázalo, že Krivak má opravdu kondiční limit, po padesáti minutách střídal kvůli křečím.
Ale v mači s Bohemians ukázal, že ačkoliv ještě nejspíš celý zápas nezvládne, dovede být rozdílový. A to Sigma bude v následující sezoně rozhodně potřebovat.
Nejprve mazácky vyřešil první gólovou akci, kdy si v souboji jeden na jednoho se stoperem Lischkou svého protivníka šikovně odtáhl do strany, aby pak precizním kopem přes palec levé nohy zakroutil míč přímo k tyčce.
A druhá branka? Ukázka geniality. Krivak dostal dobrých 25 metrů od brány přihrávku od Ghaliho. Místo zpracování a vymýšlení Krivak nečekaně vystřelil z první. Přízemní rána překvapila gólmana Frühwalda a opět skončila přímo u tyče. A když pak na 3:0 zvýšil střídající Růsek, bylo o osudu utkání jasno. V závěru pouze z penalty snížil domácí kapitán Hůlka.
„Měli jsme ho vyskautovaného delší dobu. Dalo by se říct, že jsme ho vysvlékli donaha. Víme o něm prakticky všechno. Věřili jsme v jeho kvality. Je to mladý hráč, který se může pořád posouvat. Teď to začíná potvrzovat,“ chválil po utkání Hapal.
Vedení olomouckého celku si Krivaka považuje i pro jeho údajnou skromnost a pokoru. Sigma je pro 21letého záložníka a mládežnického chorvatského reprezentanta prvním angažmá mimo rodnou zemi, na Hanou přišel v zimě za zhruba 1,5 milionu euro (36 milionů korun) z Lokomotivy Záhřeb.
|
Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy
„Kluby jako Sigma z Olomouce mají bohaté majitele, nemají problém utratit za hráče 15–20 milionů eur, s těmi penězi se dá dělat cokoliv a my prodáváme, abychom žili. Bohužel to tak je. Pro naše mladé hráče a pro náš chorvatský fotbal by bylo dobré, kdyby hráči zůstali déle, dále se rozvíjeli a dosáhli vyšší ceny, ale my jsme nuceni prodávat, abychom přežili,“ prohlásil tehdy pro portál Nogometne-vijesti šéf Lokomotivy Záhřeb Božidar Šikič.
Beran: Hráčů jako on moc není
„Uvidíme, kam vyroste. Čas ukáže. Jsme rádi, že se dostal ze zdravotních problémů, které měl, když přišel. Zvykal si asi na trochu jiný styl trénování a objevily se zdravotní problémy. Teď je ale fit a jde mu to. Mně se líbil hlavně jeho druhý gól. První byl neskutečná obalovačka, ale ten druhý byl extrémně nečekaná střela. Asi nikdo nečekal, že bude zakončovat hned z první. Kdyby to gólman předpovídal, možná by to chytil, ale takhle to bylo parádní, nečekané řešení a perfektní provedení,“ řekl Hapal.
|
Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal
„Jeho levačka je výborná. Už v zápase s Karvinou měl úžasnou střelu ze střední vzdálenosti. Střelbu má opravdu dobrou,“ doplnil nový olomoucký trenér.
Krivaka si pochvaloval i záložník Sigmy Michal Beran. „Má velký potenciál. Hráčů s dobrou levou nohou není tolik. On má levačku moc dobrou. Na hřišti působí hodně vyspěle, má obrovský talent. V utkání je hodně nebezpečný, situace řeší dobře. Od doby, co začal nastupovat pravidelně, nám moc pomáhá. Jen tak dál,“ řekl po zápase.
Olomoucký středopolař podotkl, že Krivak se dobře adaptoval také na českou kabinu. „Zvládá to skvěle,“ uznal. „Pro každého cizince je to v českém fotbalovém prostředí specifické a těžké, hra je tady rychlejší. Fabijan je ještě mladý, jednoduché to pro něj nebylo. Po chvíli, co tady je, začal dávat góly a dostal se do základní sestavy. Věřím, že se mu takhle bude dařit i dál.“
Lze tedy čekat, že v odvetě proti Bohemians nastoupí Krivak opět od začátku. Ostatně skupina o sedmé místo vybízí ke zkoušení nových věcí.
Vítěz totiž hraje pouze o to, že bude mít ve druhém kole domácího poháru volný los. Finalisté skupiny o sedmý flek pak od Ligové fotbalové asociace dostanou blíže neupřesněnou finanční prémii.
„Když postoupíte, tak jsou to čtyři další ligové zápasy. Je tam nějaká finanční odměna, což ale asi není to podstatné. Možná zajímavější je posun v poháru do dalšího kola. Ale já to nevymýšlím. Nemám na to vyhraněný názor. Především jsme chtěli být v šestce a rvát se nahoře, bohužel se nám to ale nepovedlo,“ uzavřel Hapal.