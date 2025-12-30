Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

V případě křídelníka Šturma se podle informací iDNES.cz jedná o částku 1,5 milionu euro (tedy více než 36 milionů korun). Další akvizicí bude dvacetiletý chorvatský záložník Fabijan Krivak z Lokomotivy Záhřeb. Jeho přestup již předeslal prezident chorvatského celku Božidar Šikič.
V 53 zápasech za záhřebský klub Krivak vstřelil čtyři góly a připsal si pět asistencí. Mladý středopolař prožívá životní sezonu, což přivábilo více evropských klubů.
„Kluby jako Sigma z Olomouce mají bohaté majitele, nemají problém utratit za hráče 15-20 milionů eur, s těmi penězi se dá dělat cokoliv a my prodáváme, abychom žili. Bohužel to tak je. Pro naše mladé hráče a pro náš chorvatský fotbal by bylo dobré, kdyby hráči zůstali déle, dále se rozvíjeli a dosáhli vyšší ceny, ale my jsme nuceni prodávat, abychom přežili,“ prohlásil pro portál nogometne-vijesti.hr prezident Lokomotivy Záhřeb Šikič.
Portál zároveň uvedl, že přestupová cifra by se měla vyšplhat až na hodnotu 2,5 milionu euro.
„V Chorvatsku má každý peníze kromě nás fotbalistů. Jsme jediní, kdo je nemá, jsme jediná země, kde nikdo ve fotbale peníze nemá. Všichni jsme v problémech, proto prodáváme mladé hráče. Kdyby Chorvatský fotbalový svaz nezvedl poplatky za televizní práva, bylo by to ještě těžší,“ podotkl Šikič.
Prezident by raději, aby jeho hráč přestoupil do chorvatského velkoklubu Dinamo Záhřeb. „Jeho přestup do Sigmy ještě čerstvá zpráva, ale bude spokojený. Bylo by lepší, kdyby Krivak šel do Dinama, jako kdysi chodili hráči Lokomotivy do Maksimiru, ale Dinamo ho nevidí, takže musí do zahraničí,“ řekl Šikič.