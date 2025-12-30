Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Chance Liga 2025/2026

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat nemalé částky. Ostatně první posilu už do Olomouce přivedla. Přestupem Danijela Šturma z NK Celje vytvořila Sigma přestupový rekord slovinského klubu, za dalšího cizince by měla zaplatit 2,5 milionu euro (více než 60 milionů korun).

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc. | foto: ČTK

V případě křídelníka Šturma se podle informací iDNES.cz jedná o částku 1,5 milionu euro (tedy více než 36 milionů korun). Další akvizicí bude dvacetiletý chorvatský záložník Fabijan Krivak z Lokomotivy Záhřeb. Jeho přestup již předeslal prezident chorvatského celku Božidar Šikič.

V 53 zápasech za záhřebský klub Krivak vstřelil čtyři góly a připsal si pět asistencí. Mladý středopolař prožívá životní sezonu, což přivábilo více evropských klubů.

Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord

„Kluby jako Sigma z Olomouce mají bohaté majitele, nemají problém utratit za hráče 15-20 milionů eur, s těmi penězi se dá dělat cokoliv a my prodáváme, abychom žili. Bohužel to tak je. Pro naše mladé hráče a pro náš chorvatský fotbal by bylo dobré, kdyby hráči zůstali déle, dále se rozvíjeli a dosáhli vyšší ceny, ale my jsme nuceni prodávat, abychom přežili,“ prohlásil pro portál nogometne-vijesti.hr prezident Lokomotivy Záhřeb Šikič.

Portál zároveň uvedl, že přestupová cifra by se měla vyšplhat až na hodnotu 2,5 milionu euro.

„V Chorvatsku má každý peníze kromě nás fotbalistů. Jsme jediní, kdo je nemá, jsme jediná země, kde nikdo ve fotbale peníze nemá. Všichni jsme v problémech, proto prodáváme mladé hráče. Kdyby Chorvatský fotbalový svaz nezvedl poplatky za televizní práva, bylo by to ještě těžší,“ podotkl Šikič.

Prezident by raději, aby jeho hráč přestoupil do chorvatského velkoklubu Dinamo Záhřeb. „Jeho přestup do Sigmy ještě čerstvá zpráva, ale bude spokojený. Bylo by lepší, kdyby Krivak šel do Dinama, jako kdysi chodili hráči Lokomotivy do Maksimiru, ale Dinamo ho nevidí, takže musí do zahraničí,“ řekl Šikič.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

Nový kouč Prostějova o štaci u žen Sparty: Rozpočet? Na úrovni některých klubů z ligy

Po postupu fotbalistů Kroměříže do druhé ligy oznámil jejich trenér Jan...

Z ženského fotbalu skočí do druhé ligy. Už na začátku zimní přípravy povede fotbalisty Prostějova jako nový trenér. Momentálně dvanáctý celek tabulky převzal Jan Podolák, který na lavičce vystřídal...

29. prosince 2025  17:01

Střelec Jurečka předčasně skončil v Rizesporu. Je to kvůli zájmu Baníku?

Slávista Václav Jurečka v akci v ligovém duelu na Slovácku, kde dal dvě branky.

Český fotbalový útočník Václav Jurečka předčasně skončil v Rizesporu, kam přestoupil loni v září z pražské Slavie. Turecký klub oznámil, že se s jednatřicetiletým českým hráčem dohodl na rozvázání...

29. prosince 2025  16:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Jurečka skončil v Turecku, Čvančara se vrací do Německa

Sledujeme online
Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  29. 12. 15:56

Infantino bránil ceny vstupenek na MS. Peníze se do fotbalu vrátí zpátky, tvrdí

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Že jsou vstupenky na fotbalové mistrovství světa předražené, s tím na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA nechoďte. „Důležité přece je, že zisk z turnaje investujeme zpátky do fotbalu. Bez...

29. prosince 2025  15:05

Sparťan Eneme se na africkém šampionátu zranil, slávista Ogbu zatím nenastoupil

Sparťanský záložník Santiago Eneme.

Nemilá zpráva přišla z mistrovství Afriky ke sparťanskému trenérovi Brianu Priskemu: Santiago Eneme kvůli zranění nedohrál nedělní zápas Rovníkové Guineje proti Súdánu. Eneme je jedním ze čtyř hráčů...

29. prosince 2025  13:31

Kdy skončím? Až dám tisíc gólů, řekl Ronaldo. Získal svou 40. individuální trofej

Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...

Nejdřív se v sobotu dvakrát prosadil za an-Nasr. V neděli pak Cristiano Ronaldo na ceremoniálu v Dubaji, kde přebíral cenu pro nejlepšího fotbalistu Blízkého východu, prohlásil: „S fotbalem...

29. prosince 2025  11:22

Deset let od Srničkovy smrti. Mrzelo ho, že nedosáhl na 50 reprezentačních startů

Pavel Srníček

Je to deset let, co fotbalový svět zasáhla smutná zpráva, že zemřel někdejší reprezentační brankář Pavel Srniček. Ve 47 letech podlehl následkům srdeční zástavy. Ta ho postihla 21. prosince, když si...

29. prosince 2025  10:25

Knapíkův nekonečný příběh. Za operací musel až do Anglie. Najde konečně klid?

Jan Knapík pózuje s dresem po přestupu do Liberce-

Minulou zimu ho fotbalový Liberec přivedl jako posilu do zadních řad. Od té doby si však Jan Knapík kvůli zranění připsal jen dva ligové starty. Po operaci u specialistů v Anglii však už snad jeho...

29. prosince 2025  9:53

Vedle Daridy? Mám štěstí na hráče s velkou kariérou, říká Dancák

Vlevo je Samuel Dancák z Hradce, vpravo Martin Cedidla z Jablonce.

Že se na podzim v případě chvály na hru středu záložní řady hradeckých fotbalistů mluvilo hlavně o Vladimíru Daridovi? Až se to někdy mohlo vůči výborně hrajícímu parťákovi zdát i nespravedlivé? S...

29. prosince 2025  9:13

