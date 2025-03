Ewerton chybí, Baník vítězí. Vypořádali jsme se i s terény, cení si Hapal

Kvůli poškozeným vazům v kotníku v utkání s Teplicemi odstoupil už v osmé minutě. I bez něj Ostravští vyhráli 2:0 a zvládli i další tři duely v lize a poháru.

„Znovu opakuji, že Ewe je pro nás velice důležitý hráč, ale jsme rádi, že ho dokážeme zastoupit,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal.

„Je super, že jsme na to, že vypadl ze sestavy, dobře zareagovali. Že jsme našli vhodné náhrady. Ať už Michala Kohúta, nebo Filipa Kubalu. Bez něj hrajeme trochu jinak, ale dobře jsme se tomu přizpůsobili. I to ukazuje na sílu našeho týmu,“ uvedl ostravský záložník Jiří Boula.

„Nicméně děláme všechno pro to, aby byl co nejdříve zpátky, protože rozhodoval zápasy. Teď je důležité, aby byl zdravý. Náš kádr je však tak široký a kvalitní, že dokážeme utkání zvládat a vyhrávat,“ ocenil Hapal.

Ostravský trenér Pavel Hapal během utkání proti Slavii

Zatím není jasné, kdy by se Ewerton mohl vrátit na hřiště. „Pracují na něm fyzioterapeuti, vypadá to velice dobře. Věřím, že pomalu by mohl začít s lehkým tréninkem,“ dodal Hapal.

Ostravští zatím s přehledem drží čtvrté místo. A směle se mohou dívat na třetí Plzeň, která je o dva body před nimi, i na druhou Spartu, která má o čtyři body více.

V Plzni Baník hraje v neděli od 16. 30 a Spartu přivítá ve 27. kole 5. dubna v 16.00. Ukážou ty zápasy, nač si Ostravští mohou troufnout?

„Takhle se o tom nebavíme,“ namítl Pavel Hapal. „Koukali jsme pod sebe, máme deset bodů na Jablonec, což nám dává určitý polštář. Kdysi jsem slyšel jednoho trenéra, jak řekl, že když mužstvo najede na dobrou vlnu, nepotřebuje ani trenéra. Teď jsme možná v takové fázi. Kluci si věří, jsou sebevědomí, a to ukázal první poločas s Mladou Boleslaví, kdy jsme prohrávali, ale nezatřáslo to s námi. Pořád jsme hráli to svoje. Vypracovali si šance a dali dva góly.“

Kohút se hned chytil

Rozstřílel se Filip Kubala a výborně do mužstva zapadl Michal Kohút, který v zimě přišel ze Slovácka a byl v základu v každém z dosavadních sedmi duelů „jara“. Proti Mladé Boleslavi se navíc parádně trefil z přímého kopu.

„Čísla má a je důležitý tím, že dokáže hrát na vícero postech. Viděli jste, že jsme se ho nebáli dát na wingbeka (ofenzivního obránce) a byť není úplně rychlostní typ, poradil si i s tím,“ uvedl Hapal. „A když třeba přeběhl na druhou stranu, zastoupil ho Tomáš Rigo. Kluci si umějí vyhovět.“

Každopádně nováček Kohút se hře Baníku rychle přizpůsobil.

„Hlavně je to fotbalista,“ uvedl Hapal. „Má výborné cítění fotbalu, dobré převzetí míče, dokáže se zbavit protihráče, je dobrý do kombinace. Pokud máte mužstvo, které je kombinační a nehraje jen jednoduše na dlouhý a odražený míč, tak zapadne do jakéhokoli mužstva. Pro nás je velmi důležitý.“

Ostravský Ewerton si zpracovává míč v utkání s Olomoucí.

Baník má po 25 kolech první ligy 51 bodů, což je o šest více, než za celou minulou sezonu...

„Soutěž je trošku jiná než loni,“ upozornil Pavel Hapal. „Nikomu se nedaří na nás docvaknout, třeba Jablonci, který hraje výborně, ale teď doma ztratil (s Libercem 0:0). Na jaře zdaleka ne všechny terény jsou optimální, ale my jsme se s nimi vypořádali a body udělali i na hřištích, která nebyla ideální, což je pro mužstvo, které chce soupeře přehrát kombinačně, problém.“