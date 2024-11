Ve Slavii se neprosadil, s Baníkem letí vzhůru. Ewerton září jako nikdy dřív

Ta otázka byla namístě.

Tehdy jsme si dovolili napsat, že Ewerton patří do skupiny slávistů, kteří zůstávají na vedlejší koleji. S dovětkem, že všichni čtyři se během přípravy proměnili jen v záplaty. Ewerton se našel na nepříjemném seznamu vedle Kačaraby, Hromady a Dumitreska.

Pokud jste na zbylé exslávisty po deseti měsících dávno zapomněli, vůbec to není divné. Z české fotbalové scény totiž zmizeli.

A co Ewerton Paixao da Silva?

Září jako nikdy dřív. V Ostravě.

Ewerton z Baníku Ostrava slaví trefu proti pražské Dukle.

Devět gólů plus tři asistence za čtrnáct zápasů. Jen olomoucký šutér Kliment nasbíral o jednu trefu víc.

Naposledy vedl Ewerton ostravskou popravčí četu, aby hned po sobotním poledni setnula pražskou Duklu 6:0. Dva góly plus asistence a Baník je rázem třetí v tabulce.

Sice o vesmír daleko za vedoucí Slavií, ale zato o bod před Spartou, která ani v neděli nezmírnila svou krizi. Nechala svého bývalého záložníka Marka Matějovského, kterému bude příští měsíc třiačtyřicet (!), aby pár minut před koncem nacentroval na vyrovnávací gól Mladé Boleslavi. Dvakrát ztracené vedení, 2:2 a sparťanská bída pokračuje.

Jaký rozdíl ve srovnání s Ewertonem. V létě z něj Baník udělal nejdražší nákup v historii, do Edenu za něj poslal pětadvacet milionů korun. Ostravský boss Václav Brabec moc dobře věděl, koho kupuje: brazilského čaroděje si už dostatečně očíhl během předchozí sezony, kdy ve Slezsku hostoval.

Vědělo se, že Ewerton pomůže. Ale že až tak?

Zařídil skoro polovinu nastřílených gólů, jen za poslední čtyři utkání se trefil šestkrát. Není divu, že nosí na rukávu kapitánskou pásku, což je u cizince výjimka. A navíc v Ostravě, kde fanoušci mnohem snáz přilnou k místním srdcařům.

Jenže Ewerton už teď vlastně patří mezi ně. I když se mu loni do Baníku nejdřív nechtělo, nakonec se mu zaryl pod kůži. Proto nedávno v rozhovoru pro Magazín Patriot přiznal, že v létě odmítl nabídky z Polska, Izraele i Brazílie: „A když nepřijde žádná opravdu speciální, chci hrát dál tady. Umím si představit, že už v Česku s rodinou zůstanu.“

Měli jste tušení, že před osmi lety vážně zvažoval, že kariéru zabalí? Marně se snažil prorazit v klubu San Bernardo ze Sao Paula, tisíce kilometrů od rodného Macapá na severu Brazílie. Nemohl si zvyknout, že místo poklidného města, které žije z lovu krabů a těžby manganu, se musí rozkoukat v mnohem rušnějším prostředí. Na hřišti to taky drhlo, tak začal přemýšlet, že se místo fotbalu vrhne na studium.

Tehdy do něj agent začal hučet: „Nebal to! Zkusíme něco vymyslet. Co bys řekl na Slovensko?“

Trenér Baníku Pavel Hapal slaví triumf nad Duklou s dvougólovým střelcem zápasu Ewertonem.

Aniž by věděl, kam vlastně přesně letí, vydal se Ewerton do Evropy. Po třech letech ve Zlatých Moravcích poskočil do Mladé Boleslavi a přes vydařené hostování v Pardubicích do Slavie. Jak to tam dopadlo, už víte, ale pro Ewertona možná dobře, že bez reptání udělal krok stranou.

I to vám napoví, že se trochu vymyká ze škatulky klasického Brazilce. Možná zarazí, že se na hřišti málokdy usměje. Snad leda když slaví gól a složí prsty do tvaru srdíčka, které posílá manželce na tribunu.

Zato když přimhouří oči a nasadí přísný výraz, vypadá jako bručoun.

Přitom takový vůbec není. Koho se na Ewertona zeptáte, ten chválí.

Pohodový kluk. Kamarádský. Oblíbený. Když se daří, v kabině nemachruje. Když udělá chybu, omluví se. Česky dokonale rozumí, a pokud si nevystačí s perfektní angličtinou, v pohodě se domluví. I proto je teď v Ostravě za krále.